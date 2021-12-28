Работает ГЭС – развивается район

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

С приточностью справились

В огромном машинном зале мраморный, почти зеркальный пол. Опытные коллеги по пресс-туру подсказывают, что еще немного времени, и почувствуем запах озона. В соответствии с заданием диспетчерского управления работают восемь из девяти турбин, но разговаривать можно.

Машинный зал Фото: Мария ЛЕНЦ

– Сейчас вода падает с высоты 65 метров. Турбины вращаются со скоростью 91 оборот в минуту, – поясняет начальник Оперативной службы Владислав Никитин. – Смотрите на схему: мы находимся на самом верху, а ниже – тело агрегата высотой с пятиэтажный дом, все части вращаются – один только ротор весит около 1000 тонн.

На мой «детский» вопрос, от чего зависит скорость вращения, электричества больше вырабатывается, терпеливо, по-учительски рассказывает:

– Основные нормированные показатели электроэнергии – частота и напряжение – 50 герц 220-240 вольт, чтобы вы могли спокойно включить в розетку чайник. На станции мы автоматически поддерживаем эти параметры. Есть утренние и вечерние пики потребления энергии. Когда люди активно пользуются электроприборами, частота снижается. Агрегаты «видят» это снижение, и направляющий аппарат автоматически раскрывает лопатки, подается больше воды на рабочее колесо – гидроагрегат увеличивает скорость вращения и восстанавливает частоту в системе.

Уникальные часы в машинном зале Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, воды в 2021 году было много. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС столкнулся с повышенной водностью – высокой приточностью водохранилища. Значительные притоки фиксировались на всех сибирских ГЭС.

– Основная сложность при заполнении всех гидроэлектростанций –одновременное управление при значительном притоке воды. Но совместно с системным оператором, Енисейским БВУ, мы смогли летом и осенью максимально эффективно и грамотно распределить воду в каскадах, – отмечает руководитель Группы режимов Оперативной службы БоГЭС Алексей Пестеров. – ГЭС производили холостые сбросы, распределяли нагрузку между собой. С приходом зимы потребление энергии увеличилось, станции смогли включить в сеть больше гидроагрегатов, чтобы обеспечить потребителей, крупные заводы.

Строго по времени

Еще одна достопримечательность машинного зала – новые электронные часы размером 2,3 метра на метр. Уникальные, потому что существуют в единственном экземпляре. Это подарок машиниста гидроагрегата Николая Саламатова предприятию к Дню энергетика. Николай увлекается электроникой и современными технологиями. В прошлом году мастер собрал и установил световые табло для каждого гидроагрегата, мнемосхемы на рабочих местах оперативного персонала.

– Во время эксплуатации станции возникают потребности, как сделать работу более эффективной. Наш коллега придумал сделать информационные табло для гидроагрегатов и установить часы. С табличками стало намного удобнее: их видно из любой точки зала, что удобно, ведь мы не сидим на месте, – делится впечатлениями начальник смены машзала Алексей Щербаков. – Электронные часы показывают время, дату, температуру. Оперативный персонал станции работает строго по времени, а с такими часами намного проще: не нужно носить наручные часы или отвлекаться на телефон.

Площадь перед пешеходным бульваром Фото: Мария ЛЕНЦ

Вышли на рекорды

Уходящий год для станции был непростым – энергетики работали в условиях сложной гидрологической обстановки. Но со всеми поставленными задачами и вызовами справились.

– По предварительным прогнозам, станция в 2021 году произведет более 17 млрд киловатт-часов электроэнергии, что соответствует проектным показателям. Если подсчитать количество электроэнергии с момента пуска первых гидроагрегатов, то это будет уже более 119 млрд киловатт-часов, – подводит итоги года главный инженер Богучанской ГЭС Денис Куценов. – В течение года дважды устанавливались месячные рекорды по выработке и несколько раз фиксировались суточные. По производительности труда станция второй год удерживает лидирующую позицию среди предприятий энергетики России и поднялась на 12 строку в топ-100.

Денис Куценов Фото: Мария ЛЕНЦ

Коллектив ГЭС в 2021 году выполнил всю запланированную ремонтную программу – работы по текущему и капитальному ремонту девяти гидроагрегатов станции. Наиболее трудоемкий ремонт шестого гидроагрегата продолжался 60 суток и завершился в первой декаде декабря – проведены инструментальные исследования турбинного водовода, визуальный и инструментальный контроль лопастей рабочего колеса, контроль технического состояния прочности основных узлов крепления гидроагрегата.

Один из показателей эффективности работы станции – рост налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

– За три квартала 2021 года БоГЭС в федеральный бюджет перечислила 3,4 млрд рублей, в бюджет Красноярского края – 2,2 млрд рублей. В местный бюджет поступило 12,9 млн рублей, во внебюджетные фонды 139 млн рублей, – продолжает Денис Куценов.

Город преображается

За последние несколько лет в Кодинске изменилось многое – есть куда пойти и чем заняться. Проходит реконструкция хоккейного комплекса, над ним появилась крыша. Теперь перед тренировкой снег убирать не придется. Несколько лет назад энергетики оборудовали теплые раздевалки и тренажерный зал, ежегодно помогали клубу «Энергия» с формой, клюшками и техникой для заточки коньков и уборки катка. Богучанская ГЭС помогает администрации Кежемского района сделать каток более современным и комфортным. На средства станции приобретут электронное табло для игр, систему видеонаблюдения, спортивный инвентарь для будущих чемпионов. Поддержка спорта – один из приоритетов благотворительных программ БоГЭС. Энергетики помогли спортшколе Кежемского района купить 12 комплектов беговых лыж, на которых спортсмены уже заработали призовые места.

Арка на пешеходном бульваре Фото: Мария ЛЕНЦ

Преобразился и центр города – полностью изменился облик городского пешеходного бульвара.

– Раньше он был просто пешеходным, а теперь стал многофункциональным, – говорит глава Кодинска Олег Желябин. – Здесь появились зоны отдыха, детская зона, памп-трек для роллеров и велосипедистов, визит-центр, сухой фонтан, будет организован кинотеатр под открытым небом. Главным арт-объектом бульвара стала арка: она символизирует Богучанскую ГЭС, через которую протекает Ангара. Объект построен благодаря поддержке энергетиков.

Олег Желябин Фото: Мария ЛЕНЦ

На площади у арки установили городскую елку и построили ледовый городок. Несмотря на морозы, горожане приходят сюда зарядиться новогодним настроением и посмотреть красивый рассвет.

Для детей и подростков

Поздравления в День энергетика получали не только сотрудники станции. В Кодинском центре дополнительного образования детей подвели итоги конкурса «Энергия без опасности», который организовала БоГЭС, и вручили призы победителям. Участники представили на конкурс 67 работ – рисунки и видеоролики на тему безопасного обращения с электроприборами и запрета на проникновение на энергообъекты.

Награждение участников конкурса «Энергия без опасности» Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученицы кодинской школы №2 Алина Баус и Аня Лузина заняли 3-е место в номинации «Посторонним вход запрещен!».

– Мы решили сделать ролик о том, что детям опасно заходить на закрытые территории или в помещения, где есть электричество, – рассказывает Аня. – Мальчики из 9-го класса сыграли роль охранников, а мы были детьми, которые хотят проникнуть в помещение, где много проводов, и посмотреть, что там. Мне понравилось участвовать в конкурсе, и подарки прикольные. Еще буду участвовать!

Центр допобразования и БоГЭС давно сотрудничают, ведь в учреждении ребята занимаются по различным образовательным программам, в том числе и в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро». В 2021 году на средства станции Центр полностью обновил мебель, закупил новые компьютеры и учебные программы.

Центр допобразования Фото: Мария ЛЕНЦ

– Старая мебель прослужила нам лет 20, поэтому новыми столами очень довольны! Они удобные и современные. В классах проходят занятия по разным предметам, в разной форме, поэтому мы можем поставить модульные столы, как нам удобно, объединить их, если ребята работают в группах. У нас все колоссально изменилось благодаря поддержке энергетиков! – радуется Оксана Кузьминская, заместитель директора по воспитательной работе.

С гордостью показывают свои приобретения и воспитатели городских детских садов. В комнате «Затейники» садика «Сказка» ребятишки увлеченно строят вертолет из крупногабаритного конструктора «Так и сяк».

Крупногабаритный конструктор «Так и сяк» Фото: Мария ЛЕНЦ

– В этой комнате мы собираем ребят, если их нужно чем-то увлечь. Например, если одна часть группы идет в бассейн, то вторая играет здесь. Мы купили два набора конструктора, чтобы можно было устраивать соревнования, – дети строят тракторы, самолеты, горки, мостики, лазалки, – говорит Людмила Бурмистрова, заведующая детсадом «Сказка». – В наш садик ходят малыши жителей Кодинска, есть и дети сотрудников ГЭС. Поэтому мы очень рады такому подарку от станции.

Детсад «Аленький цветочек» отпразднует свой 35-летний юбилей в 2022 году, но дети уже сейчас резвятся в сухом бассейне, который им подарили энергетики. И еще кресла-«груши», плазменный шар и специализированную тактильную дорожку из семи модулей.

А в Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова начала работать видеостудия, в которой будут учить подростков снимать документальные фильмы. Из-за пандемии многие подростки не могут выехать за пределы района и обращаются в библиотеку с просьбами научить чему-то новому.

– Мы решили открыть кружок для работы с детьми и подростками по созданию видеороликов и фильмов на краеведческие темы. Взаимодействуем со школами, приглашаем ребят, которым интересна история Кежемского района. Оборудование нам помогла приобрести Богучанская ГЭС – две видеокамеры, ноутбук и компьютер для обработки и монтажа видеозаписей, – перечисляет заместитель директора библиотеки Елена Нарбечкина.

Участники кружка пока не решили, о чем будет первый фильм видеостудии, поэтому журналисты тут же подбросили идею – почему бы не снять ролик о новой экспозиции БоГЭС в краеведческом музее.

История и современность

А посмотреть там действительно есть на что. Открывшаяся в Кежемском районном краеведческом музее им. Ю.Кулаковой экспозиция не обычная, а интерактивная. Экспонаты можно не только рассматривать, но и трогать, нажимать на кнопки, читать, смотреть видео, слушать – задействованы все чувства. Кстати, взрослым выставка понравится не меньше, чем детям.

Экспонат интерактивной выставки Фото: Мария ЛЕНЦ

– Над созданием этого пространства работала целая команда. Посетитель может взаимодействовать с каждым экспонатом. Особенно это касается детей, школьников – ведь им интересно не просто ходить и смотреть, а изучать, проводить эксперименты. Выставка небольшая, но у нее цельная концепция – здесь представлено прошлое и настоящее Богучанской ГЭС. История – как начиналось строительство станции в 20 веке и современность – как работает гидростанция сейчас, – поясняет Антон Шарыпов, директор красноярского музея «Ньютон-парк» и разработчик экспозиции БоГЭС.

Антон Шарыпов Фото: Мария ЛЕНЦ

На одном из экспонатов есть надпись: «Богучанская ГЭС – основа экономического роста и социальной стабильности Кежемского района».

– И это действительно так! Мы очень рады, что совместными усилиями появилась такая современная выставка с интерактивными инструментами. Молодые поколения должны знать историю своего района, ведь станция сыграла не последнюю роль в становлении территории. Здесь можноне только узнать о фактах из истории станции, о людях, ее строивших, но и увидеть, как она работает, как производится электричество. Огромная благодарность создателям экспозиции, руководству музея, Богучанской ГЭС! – поблагодарил организаторов глава Кежемского района Павел Безматерных. -Здесь уже побывали ветераны стройки, и их реакция самая положительная: они довольны, что память сохраняется!

Старт открытия выставки БоГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

– На 1 декабря 2021 года численность работников АО «Богучанская ГЭС» – 521 человек, из них более 50% имеют высшее образование, около 40% среднее профессиональное, 5% – два диплома о высшем образовании, 5% – общее среднее образование.

– Около 17,2 млрд киловатт-час составит суммарная выработка БоГЭС в 2021 году.

– 1798,9 млн киловатт-час электроэнергии произвела станция в марте 2021 года, и это пока рекорд выработки за один месяц.

– Рекордная суточная выработка БоГЭС за всю историю эксплуатации достигнута 16 октября 2021 года. Восемь гидроагрегатов произвели 62,463 млнкиловатт-час электроэнергии.