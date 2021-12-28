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Общество28 декабря 2021 6:42

Работает ГЭС – развивается район

Корреспонденты «КП»-Красноярск» в День энергетика побывали на Богучанской ГЭС. О том, как живет одна из самых крупнейших и современных гидроэлектростанций России и как ее работа влияет на жизнь в Кежемском районе, читайте в нашем материале
Полина КУЗНЕЦОВА
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Богучанская ГЭС

Богучанская ГЭС

Фото: Мария ЛЕНЦ

С приточностью справились

В огромном машинном зале мраморный, почти зеркальный пол. Опытные коллеги по пресс-туру подсказывают, что еще немного времени, и почувствуем запах озона. В соответствии с заданием диспетчерского управления работают восемь из девяти турбин, но разговаривать можно.

Машинный зал

Машинный зал

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Сейчас вода падает с высоты 65 метров. Турбины вращаются со скоростью 91 оборот в минуту, – поясняет начальник Оперативной службы Владислав Никитин. – Смотрите на схему: мы находимся на самом верху, а ниже – тело агрегата высотой с пятиэтажный дом, все части вращаются – один только ротор весит около 1000 тонн.

На мой «детский» вопрос, от чего зависит скорость вращения, электричества больше вырабатывается, терпеливо, по-учительски рассказывает:

– Основные нормированные показатели электроэнергии – частота и напряжение – 50 герц 220-240 вольт, чтобы вы могли спокойно включить в розетку чайник. На станции мы автоматически поддерживаем эти параметры. Есть утренние и вечерние пики потребления энергии. Когда люди активно пользуются электроприборами, частота снижается. Агрегаты «видят» это снижение, и направляющий аппарат автоматически раскрывает лопатки, подается больше воды на рабочее колесо – гидроагрегат увеличивает скорость вращения и восстанавливает частоту в системе.

Уникальные часы в машинном зале

Уникальные часы в машинном зале

Фото: Мария ЛЕНЦ

К слову, воды в 2021 году было много. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС столкнулся с повышенной водностью – высокой приточностью водохранилища. Значительные притоки фиксировались на всех сибирских ГЭС.

– Основная сложность при заполнении всех гидроэлектростанций –одновременное управление при значительном притоке воды. Но совместно с системным оператором, Енисейским БВУ, мы смогли летом и осенью максимально эффективно и грамотно распределить воду в каскадах, – отмечает руководитель Группы режимов Оперативной службы БоГЭС Алексей Пестеров. – ГЭС производили холостые сбросы, распределяли нагрузку между собой. С приходом зимы потребление энергии увеличилось, станции смогли включить в сеть больше гидроагрегатов, чтобы обеспечить потребителей, крупные заводы.

Строго по времени

Еще одна достопримечательность машинного зала – новые электронные часы размером 2,3 метра на метр. Уникальные, потому что существуют в единственном экземпляре. Это подарок машиниста гидроагрегата Николая Саламатова предприятию к Дню энергетика. Николай увлекается электроникой и современными технологиями. В прошлом году мастер собрал и установил световые табло для каждого гидроагрегата, мнемосхемы на рабочих местах оперативного персонала.

– Во время эксплуатации станции возникают потребности, как сделать работу более эффективной. Наш коллега придумал сделать информационные табло для гидроагрегатов и установить часы. С табличками стало намного удобнее: их видно из любой точки зала, что удобно, ведь мы не сидим на месте, – делится впечатлениями начальник смены машзала Алексей Щербаков. – Электронные часы показывают время, дату, температуру. Оперативный персонал станции работает строго по времени, а с такими часами намного проще: не нужно носить наручные часы или отвлекаться на телефон.

Площадь перед пешеходным бульваром

Площадь перед пешеходным бульваром

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вышли на рекорды

Уходящий год для станции был непростым – энергетики работали в условиях сложной гидрологической обстановки. Но со всеми поставленными задачами и вызовами справились.

– По предварительным прогнозам, станция в 2021 году произведет более 17 млрд киловатт-часов электроэнергии, что соответствует проектным показателям. Если подсчитать количество электроэнергии с момента пуска первых гидроагрегатов, то это будет уже более 119 млрд киловатт-часов, – подводит итоги года главный инженер Богучанской ГЭС Денис Куценов. – В течение года дважды устанавливались месячные рекорды по выработке и несколько раз фиксировались суточные. По производительности труда станция второй год удерживает лидирующую позицию среди предприятий энергетики России и поднялась на 12 строку в топ-100.

Денис Куценов

Денис Куценов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Коллектив ГЭС в 2021 году выполнил всю запланированную ремонтную программу – работы по текущему и капитальному ремонту девяти гидроагрегатов станции. Наиболее трудоемкий ремонт шестого гидроагрегата продолжался 60 суток и завершился в первой декаде декабря – проведены инструментальные исследования турбинного водовода, визуальный и инструментальный контроль лопастей рабочего колеса, контроль технического состояния прочности основных узлов крепления гидроагрегата.

Один из показателей эффективности работы станции – рост налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

– За три квартала 2021 года БоГЭС в федеральный бюджет перечислила 3,4 млрд рублей, в бюджет Красноярского края – 2,2 млрд рублей. В местный бюджет поступило 12,9 млн рублей, во внебюджетные фонды 139 млн рублей, – продолжает Денис Куценов.

Город преображается

За последние несколько лет в Кодинске изменилось многое – есть куда пойти и чем заняться. Проходит реконструкция хоккейного комплекса, над ним появилась крыша. Теперь перед тренировкой снег убирать не придется. Несколько лет назад энергетики оборудовали теплые раздевалки и тренажерный зал, ежегодно помогали клубу «Энергия» с формой, клюшками и техникой для заточки коньков и уборки катка. Богучанская ГЭС помогает администрации Кежемского района сделать каток более современным и комфортным. На средства станции приобретут электронное табло для игр, систему видеонаблюдения, спортивный инвентарь для будущих чемпионов. Поддержка спорта – один из приоритетов благотворительных программ БоГЭС. Энергетики помогли спортшколе Кежемского района купить 12 комплектов беговых лыж, на которых спортсмены уже заработали призовые места.

Арка на пешеходном бульваре

Арка на пешеходном бульваре

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преобразился и центр города – полностью изменился облик городского пешеходного бульвара.

– Раньше он был просто пешеходным, а теперь стал многофункциональным, – говорит глава Кодинска Олег Желябин. – Здесь появились зоны отдыха, детская зона, памп-трек для роллеров и велосипедистов, визит-центр, сухой фонтан, будет организован кинотеатр под открытым небом. Главным арт-объектом бульвара стала арка: она символизирует Богучанскую ГЭС, через которую протекает Ангара. Объект построен благодаря поддержке энергетиков.

Олег Желябин

Олег Желябин

Фото: Мария ЛЕНЦ

На площади у арки установили городскую елку и построили ледовый городок. Несмотря на морозы, горожане приходят сюда зарядиться новогодним настроением и посмотреть красивый рассвет.

Для детей и подростков

Поздравления в День энергетика получали не только сотрудники станции. В Кодинском центре дополнительного образования детей подвели итоги конкурса «Энергия без опасности», который организовала БоГЭС, и вручили призы победителям. Участники представили на конкурс 67 работ – рисунки и видеоролики на тему безопасного обращения с электроприборами и запрета на проникновение на энергообъекты.

Награждение участников конкурса «Энергия без опасности»

Награждение участников конкурса «Энергия без опасности»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученицы кодинской школы №2 Алина Баус и Аня Лузина заняли 3-е место в номинации «Посторонним вход запрещен!».

– Мы решили сделать ролик о том, что детям опасно заходить на закрытые территории или в помещения, где есть электричество, – рассказывает Аня. – Мальчики из 9-го класса сыграли роль охранников, а мы были детьми, которые хотят проникнуть в помещение, где много проводов, и посмотреть, что там. Мне понравилось участвовать в конкурсе, и подарки прикольные. Еще буду участвовать!

Центр допобразования и БоГЭС давно сотрудничают, ведь в учреждении ребята занимаются по различным образовательным программам, в том числе и в профильном «Энергоклассе» ПАО «РусГидро». В 2021 году на средства станции Центр полностью обновил мебель, закупил новые компьютеры и учебные программы.

Центр допобразования

Центр допобразования

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Старая мебель прослужила нам лет 20, поэтому новыми столами очень довольны! Они удобные и современные. В классах проходят занятия по разным предметам, в разной форме, поэтому мы можем поставить модульные столы, как нам удобно, объединить их, если ребята работают в группах. У нас все колоссально изменилось благодаря поддержке энергетиков! – радуется Оксана Кузьминская, заместитель директора по воспитательной работе.

С гордостью показывают свои приобретения и воспитатели городских детских садов. В комнате «Затейники» садика «Сказка» ребятишки увлеченно строят вертолет из крупногабаритного конструктора «Так и сяк».

Крупногабаритный конструктор «Так и сяк»

Крупногабаритный конструктор «Так и сяк»

Фото: Мария ЛЕНЦ

– В этой комнате мы собираем ребят, если их нужно чем-то увлечь. Например, если одна часть группы идет в бассейн, то вторая играет здесь. Мы купили два набора конструктора, чтобы можно было устраивать соревнования, – дети строят тракторы, самолеты, горки, мостики, лазалки, – говорит Людмила Бурмистрова, заведующая детсадом «Сказка». – В наш садик ходят малыши жителей Кодинска, есть и дети сотрудников ГЭС. Поэтому мы очень рады такому подарку от станции.

Детсад «Аленький цветочек» отпразднует свой 35-летний юбилей в 2022 году, но дети уже сейчас резвятся в сухом бассейне, который им подарили энергетики. И еще кресла-«груши», плазменный шар и специализированную тактильную дорожку из семи модулей.

А в Центральной районной библиотеке им. А.Ф. Карнаухова начала работать видеостудия, в которой будут учить подростков снимать документальные фильмы. Из-за пандемии многие подростки не могут выехать за пределы района и обращаются в библиотеку с просьбами научить чему-то новому.

– Мы решили открыть кружок для работы с детьми и подростками по созданию видеороликов и фильмов на краеведческие темы. Взаимодействуем со школами, приглашаем ребят, которым интересна история Кежемского района. Оборудование нам помогла приобрести Богучанская ГЭС – две видеокамеры, ноутбук и компьютер для обработки и монтажа видеозаписей, – перечисляет заместитель директора библиотеки Елена Нарбечкина.

Участники кружка пока не решили, о чем будет первый фильм видеостудии, поэтому журналисты тут же подбросили идею – почему бы не снять ролик о новой экспозиции БоГЭС в краеведческом музее.

История и современность

А посмотреть там действительно есть на что. Открывшаяся в Кежемском районном краеведческом музее им. Ю.Кулаковой экспозиция не обычная, а интерактивная. Экспонаты можно не только рассматривать, но и трогать, нажимать на кнопки, читать, смотреть видео, слушать – задействованы все чувства. Кстати, взрослым выставка понравится не меньше, чем детям.

Экспонат интерактивной выставки

Экспонат интерактивной выставки

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Над созданием этого пространства работала целая команда. Посетитель может взаимодействовать с каждым экспонатом. Особенно это касается детей, школьников – ведь им интересно не просто ходить и смотреть, а изучать, проводить эксперименты. Выставка небольшая, но у нее цельная концепция – здесь представлено прошлое и настоящее Богучанской ГЭС. История – как начиналось строительство станции в 20 веке и современность – как работает гидростанция сейчас, – поясняет Антон Шарыпов, директор красноярского музея «Ньютон-парк» и разработчик экспозиции БоГЭС.

Антон Шарыпов

Антон Шарыпов

Фото: Мария ЛЕНЦ

На одном из экспонатов есть надпись: «Богучанская ГЭС – основа экономического роста и социальной стабильности Кежемского района».

– И это действительно так! Мы очень рады, что совместными усилиями появилась такая современная выставка с интерактивными инструментами. Молодые поколения должны знать историю своего района, ведь станция сыграла не последнюю роль в становлении территории. Здесь можноне только узнать о фактах из истории станции, о людях, ее строивших, но и увидеть, как она работает, как производится электричество. Огромная благодарность создателям экспозиции, руководству музея, Богучанской ГЭС! – поблагодарил организаторов глава Кежемского района Павел Безматерных. -Здесь уже побывали ветераны стройки, и их реакция самая положительная: они довольны, что память сохраняется!

Старт открытия выставки БоГЭС

Старт открытия выставки БоГЭС

Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

– На 1 декабря 2021 года численность работников АО «Богучанская ГЭС» – 521 человек, из них более 50% имеют высшее образование, около 40% среднее профессиональное, 5% – два диплома о высшем образовании, 5% – общее среднее образование.

Около 17,2 млрд киловатт-час составит суммарная выработка БоГЭС в 2021 году.

1798,9 млн киловатт-час электроэнергии произвела станция в марте 2021 года, и это пока рекорд выработки за один месяц.

– Рекордная суточная выработка БоГЭС за всю историю эксплуатации достигнута 16 октября 2021 года. Восемь гидроагрегатов произвели 62,463 млнкиловатт-час электроэнергии.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ