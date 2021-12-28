Памятник Сталину привязали к трактору и утопили в Енисее, а пантеон сожгли

Какова судьба одного из самых монументальных объектов культа личности, расположенных на севере Красноярского края. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

На краю края земли, где небо ясное,

Как бы вроде даже сходит за кордон.

На горе стояло здание ужасное –

Издаля напоминавшее ООН.

Владимир Высоцкий

Огромное здание высотой в 12 метров, купол, имитирующий северное сияние, римские триумфальные колонны, обитые алым бархатом стены. Внутри этого пантеона стояла приземистая бревенчатая рыбацкая избушка. Все проплывавшие по Енисею суда, без исключения, обязаны были на два часа швартоваться на местном причале, а пассажиры – спускаться и посещать этот мемориал.

Немногие сегодня знают, что в скромном поселении Курейка, который расположен у полярного круга на севере Красноярском крае, в начале 20 века отбывал свою ссылку Иосиф Сталин. И что еще при жизни ему был поставлен самый грандиозный памятник. Строили его заключенные Норильлага, репрессированные по приказу Сталина. Сегодня местные жители растаскивают то, что осталось от музея, и продают проезжающим туристам.

Пантеон во всей своей красе. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

К чему посыл

В Туруханский край Енисейской губернии (ныне – Красноярский край) Иосиф Сталин попал в июле 1913 года. Сначала этапом по Транссибирской железной дороге в Красноярск, затем на лодке по Енисею его везут в Туруханск, в то время – село Монастырское. За спиной у Кобы (это подпольное прозвище Сосо Джугашвили) несколько побегов из ссылок. В том числе с Байкала и Нарыма.

На сей раз власти решили отправить его так далеко, откуда пешком физически не убежать. Туруханск тогда казался краем земли, от Красноярска до него по прямой почти 1,5 тысячи километров, по Енисею и того дальше. До полярного круга – каких-то 120 километров. Две трети года лежит снег, зимой метели и морозы до -50, летом гнус и сырость: лучшего места, по мнению властей, для перевоспитания опасного заговорщика не найти.

Однако не прошло и полгода, как разведка донесла, что хитрый и бесстрашный Коба собирается и оттуда унести ноги. И тогда решено было отправить его еще дальше,в крохотное селение Курейку. Это еще почти сотня километров к северу. Глушь несустветная, в которой на тот момент жили 38 мужчин и 29 женщин, занимались рыбной ловлей и охотой, и ни одного грамотного.

Село Курейка, главная улица, на дальнем плане – пантеон, за ним Енисей, 1959 год. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Здесь в Курейке Сталин квартировал вместе с соратником по партии Яковом Свердловым. Жили в рыбацкой избушке, в одной комнатке у крестьянки Анфисы Тарасеевой. Из воспоминаний самой Анфисы, согласия между ними не было, ругались. Если бы Свердлов не умер в 1919 году, неизвестно, как распорядился бы его судьбой Сталин, придя к власти. А вообще Курейка была полна политических ссыльных, их там было в ту пору 25 человек.

Однако, по воспоминаниям, Сталина в селении уважали: умел рыбачить и охотиться, но не для пропитания, добычу отдавал местным. Ссыльные не голодали, на их содержание выделялась из казны приличная сумма – по 15 рублей. Иосиф был компанейским и частенько захаживал на деревенские посиделки, но драк не терпел. Тут же у него случился роман с местной 14-летней сиротой Лидией Перепрыгиной, которая родила от него сына, его Сталин ни разу не видел. Одним словом, за весь период ссылки в Туруханском крае бывший генералиссимус занимался чем угодно, только не политикой, даже ни строчки не написал. В отличие, скажем, от Ленина, для которого годы в Шушенском стали более чем плодотворными.

Школьники в поселке Курейка, на стене – портрет Сталина. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Покинул Курейку Сталин в декабре 1916 года. История о том, что он якобы сбегал, перепрыгивая по льдинам, не более чем выдумка. На самом деле около десятка политических посадили в сани – и вперед по зимнику до самого Красноярска. Две недели ехали. Перед Сталиным маячила перспектива отправиться на фронт Первой мировой войны. Но он сумел отвертеться и отсиделся в Ачинске, неподалеку от Красноярска, до марта 2017 года, откуда вернулся в Петроград и в большую политику.

Формат не должен быть маловат

Как же так, место ссылки «отца народов» – и ничем не отмечено? И в ноябре 1938 года в рыбацкой избушке, где квартировал Сталин, открылся музей. В первые два года все было плачевно: специально туда мало кто ехал. Ну что это за показатель 732 посетителя за год? А потом директором стал Михаил Юдин и добился, чтобы все пассажирские пароходы останавливались в Курейке. И уже в 1940-м году музей посетили 4698 человек.

Домик Сталина внутри пантеона, экскурсия. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Как рассказывают специалисты краеведческого комплекса «Музей вечной мерзлоты» города Игарки, Юдин много сделал для музея, в том числе собирал и мастерил экспонаты своими руками. С его подачи построили двухэтажное здание для музея, рядом с домишком. И все же партийные работники сокрушались: оригинал ветшает в условиях вечной мерзлоты, как его сохранить? Построить сверху деревянный «футляр»? Или же сделать металлический каркас и привезти его из Красноярска на теплоходах. Но во время Великой Отечественной войны было не до строек. К вопросу вернулись после нее.

Приближался 70-летний юбилей Сталина, его отмечали в декабре 1949 года. Эту дату партийные чиновники Красноярского края решили отметить особо – увековечить память о вожде с размахом. Вот тогда-то родилась идея построить здесь огромное музейное здание, где старая избенка станет главным экспонатом. Чтобы эта громадина была видна издалека и внушала мощь и почтенное благоговение советского человека перед генералиссимусом.

Строили музейный комплекс, который впоследствии назвали пантеоном, заключенные Норильлага - Норильского горно-металлургического комбината. Можно представить чувства людей, которые волею Сталина лишились всего – семьи, чести, свободы, отправились на тяжелейшие работы в условиях Крайнего севера. И этим людям пришлось возводить ему мемориал. Автором проекта называют норильского архитектора Сергея Хорунжего, хотя этот факт оспаривается.

Директор музея Николай Квасов рассказывает пионерам о Сталине, 1950 год. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Возводили на века

Итак, летом 1950 года в Курейку привезли 200 заключенных. В условиях короткого северного лета нужно было выкладываться по максимуму. Завершили строительство в 1952 году.

Основной строительный материал – крепкая и устойчивая к воздействию сырости лиственница. Везли ее на баржах из Енисейска и Подтесово. В землю было вбито около 200 свай, на них положили каркас из железобетона. Проделали вентиляционные шахты в земле, чтобы защитить от воздействия вечной мерзлоты. На стены пошли пластины из лиственницы и кирпич. Снаружи стены покрыли светло-серой штукатуркой со слюдой и мраморной крошкой. От этого пантеон сиял на солнце.

Периметр здания 40 на 50 метров. Высота 12 метров. Окна на всю высоту из тройного закаленного стекла, между которыми циркулировал теплый воздух. Потолок в виде купола, освещение устроено так, чтобы имитировать северное сияние. Внутри дубовый паркет и ковры. Стены обтянуты алым бархатом, на них – портреты вождя. И в центре – перенесенная сюда рыбацкая избушка, в ней воссоздали быт ссыльного Кобы.

Дочь директора музея сидит у домика Сталина, внутри пантеона. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Перед пантеоном стояла внушительная 10-метровая белоснежная скульптура Сталина на постаменте, рядом – цветочные клумбы, лавочки. Даже привезли канадские ели, которые не боятся мороза. К пантеону вела от пирса каменная лестница. Неподалеку возвели небольшую электростанцию, чтобы отапливать и освещать здание. А чтобы деревушка Курейка не выглядела совсем уныло на фоне архитектурной роскоши, ее тоже немного привели в порядок.

Вспоминает Дарья Сотниченко, внучка директора музея Николая Квасова:

- Стоило заслышать гудок теплохода, дедушка бросал все дела и шел в музей. Все пассажиры выходили на берег, он проводил экскурсии, рассказывал им о жизни Сталина в Курейке. Здесь было много рабочих, а школьников приводили специально, чтобы принять в октябрята и пионеры. Особенно много людей было на различные праздники. Пожалуй, это было самое красивое здание советского севера.

По некоторой информации на строительство музея ушло около 6 миллионов рублей. По тогдашним меркам – колоссальная сумма. Говорят, когда Сталину показали фото готового пантеона, он был доволен. Ну еще бы…

Пионеры на фоне пантеона и памятника. Фото: предоставлено Дарьей Сотниченко

Ничто не вечно под луной

В 1952 году пантеон достроили, а в марте 1953 года Сталин умер. И музей закрыли. Когда началось развенчание культа личности, рыбацкий домик внутри разобрали, наверняка на дрова. В декабре 1961 года 10-метровую скульптуру снесли с постамента, привязали к трактору и затащили на Енисей, где и утопили в проруби. Говорят, с тех пор к пристани Курейки большие суда не заходили, боялись напороться днищем на статую. Это, конечно слухи.

В 1990-м году здание пантеона все еще впечатляло, хотя его вовсю разбирали. Например, кованые дверные ручки видели в кинотеатре города Игарки. Отметились и туристы, приплывавшие сюда в конце 80-х – начале 90-х. Остатки пантеона исписали всякими фразами. Были среди них и в таком духе: «Сталин – тиран». В 1996 году здание и вовсе сожгли хулиганы. Многих это возмутило: разве можно так относиться к истории?

Вид изнутри, 1993 год. Фото: предоставлено краеведческим комплексом «Музей вечной мерзлоты» города Игарки

В 2006 году красноярский предприниматель Михаил Пономарев собирался восстановить музей, этакий «Сталинлэнд». Никакой идеологии – чисто из коммерческих соображений, чтобы туристы туда толпами валили. Даже заказал на свои деньги гипсовую статую вождя, почти такую же, как оригинал. Но у идеи оказалось слишком много противников: утром статую поставили, а вечером снесли.

Сегодня на месте строения несколько куч старого кирпича и ржавых металлических арматур - все, что осталось от стен. Еще есть роща из канадских елей, которые разрослись и захватывают площадь перед главным входом. Никто пантеон восстанавливать не собирается, после затеи предпринимателя 2006 года никто к этой теме не возращался. Власти - тем более. В целом маленькая деревушка не представляет интереса ни для кого. А суда по Енисею проплывают мимо, не останавливаясь.

Да многие нынче и не знают историю Курейки...

В 1961 году скульптуру снесли и утопили в Енисее. Фото: предоставлено краеведческим комплексом «Музей вечной мерзлоты» города Игарки

Что означает музей-пантеон для истории и нужно ли его восстанавливать?

Людмила БЕЛГОРОДСКАЯ, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, мировых и региональных цивилизаций Сибирского федерального университета:

- Сам памятник Сталину исчез и его не следует реанимировать. Но я считаю, что с памятниками не нужно бороться, их нужно сохранять, если они имеют художественную или историческую значимость. Мне близка идея исторических парков, где памятник «вывозит» место, его сохраняют не как объект поклонения или почитания, а как исторический факт. То есть они становятся частью коллективной памяти. В таком контексте в городе Енисейске сохранили музей и памятник Якову Свердлову. В селе Шушенском поставили памятник царю Николаю II. А памятник Ленину в Красноярске имеет художественную ценность. Что касается музея Сталина в Курейке, сейчас восстанавливать ничего не нужно. Лучше сохранить канадские ели, убрать руины, оставшиеся от пожарища, облагородить – но не в память о Сталине, как личности, а в память того, что Курейка была местом ссылки многих политических заключенных.

Нина РОБАЧЕВСКАЯ, искусствовед Музейного центра «Площадь Мира» (Красноярск), уполномоченный эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ:

- Это веха в истории Красноярского края, от нее не нужно отказываться. Наши известные краевые художники запечатлели это место. Сегодня оно может стать точкой притяжения. Это место нужно сохранить и облагородить. Его стоит развивать, в том числе и для того, чтобы наши дети знали историю. Например, создать там диораму или панораму, показывающую сравнение двух времен с разницей в сто лет. Или использовать 3D-моделирование. Можно сделать арт-резиденцию для художников, которые будут собираться туда для пленэров. Или создать арт-лабораторию с точки зрения знакомства и переосмысления и истории нашей страны, и локальной истории.

Благодарим за помощь в подготовке материала Краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты» в городе Игарке и лично Дарью Сотниченко.