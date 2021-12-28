В Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогли женщине выбраться из горящего дома

Фото: Скриншот видео МВД

В Красноярском крае два сотрудника ГИБДД помогли женщине выбраться из горящего дома, спасли её документы и кое-какие личные вещи. Как рассказали в МВД, ЧП произошло в посёлке Борск.

Экипаж ГИБДД в составе младших лейтенантов полиции Андрея Гавриленко и Владимира Кожевникова находились на маршруте патрулирования, когда заметили пожар в частном секторе. Мужчины немедленно отправились в сторону загоревшегося дома. Когда они добрались до здания, то увидели охваченную огнём баню, пламя от которой перекинулось на крышу жилого дома.

Слева Андрей Гавриленко, справа Владимир Кожевников фото: ГИБДД

Госавтоинспекторы сообщили о пожаре в дежурную часть и поспешили на помощь жильцам. От соседей они узнали, что в доме находится 52-летняя женщина. Сотрудники помогли красноярке выбраться из горящего дома, а затем вернулись туда, чтобы спасти документы, вещи и технику.

К этому моменту подъехали сотрудники МЧС, которые успешно справились с огнём. Причина пожара пока не установлена.

Как пояснили корреспонденту «Комсомольской правды» в МВД, сейчас с женщиной все хорошо, она не пострадала, её приютили соседи.

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