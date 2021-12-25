12 грузовиков застряли на трассе в Якутии в 50-градусный мороз. Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

В Якутии колонна из 12 грузовиков увязла в снегу. Дальнобойщики едва не замерзли в остывающих машинах. На помощь им вылетел вертолет с десантниками на борту, сообщили в региональной службе спасения.

Как стало известно, большегрузы застряли в снегу примерно в 30 километрах от села Сегян-Кюель. Утром 25 декабря колонна была обнаружена с воздуха. К тому времени машины, кроме одной, уже замерзли из-за отсутствия топлива, а 11 дальнобойщиков укрылись в фуре, где была оборудованная печь.

Водителям доставили топливо и еду. Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

— Людям доставлены топливо и еда. Никто из них на проблемы со здоровьем не жаловался. От эвакуации водители отказались. На данный момент на трассе осталось несколько сломанных автомобилей, за ними вернутся после открытия автозимника, остальные после заправки возвращаются обратно в Себян-Кюель, — сообщил председатель Госкомитета безопасности жизнедеятельности Дмитрий Лепчиков.

От эвакуации водители отказались. Фото: ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

Он отметил, что ситуация находится под контролем. Остальных водителей власти просят пока воздержаться от дальних поездок из-за экстремально холодной погоды.