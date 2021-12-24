Не знаешь, с чего начать? Начни с крышечек!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Декабрь уходящего года стал началом сотрудничества детских библиотек Красноярска и Красноярского завода синтетического каучука. Чем они интересны друг другу, каких результатов хотят добиться общими усилиями и какой подарок будет в этом полезен?

Взрослые дела и детские вопросы

Компания «СИБУР», в которую входит Красноярский завод синтетического каучука, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания. Здесь большая программа повышения экологической и энергетической эффективности. И есть огромное количество самых разных проектов, направленных на сохранение окружающей среды, в которых участвуют и предприятия, и сотрудники. Вот только три проекта для примера. Это внедрение безбумажного документооборота, благодаря которому за год удалось сэкономить порядка 4 миллионов листов бумаги и сохранить 618 деревьев.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще одно направление работы – развитие вторичной переработки. СИБУР запустил новый уникальный бренд продуктов с содержанием вторичного сырья - Vivilen (vivo — с лат. «жить»), дающий полимерам новую жизнь. На сегодняшний день уже запущено производство полипропилена и полиэтилена под брендом Vivilen. Среди сфер применения: производство пластиковой тары для бытовой химии и хозяйственных нужд, упаковка косметической продукции, производство потребительских товаров (например, вешалок для одежды) и упаковка товаров. На данном этапе объем вторичного полимера в решениях Vivilen в среднем составит около 25% в зависимости от типа конечного продукта. Вторичные полимеры имеют высокий потенциал к переработке и могут быть повторно использованы до десяти и более раз. Применение вторичных полимеров в производстве конечной продукции сокращает воздействие на окружающую среду: переработка мирового объема полимерных отходов позволит сократить выбросы парниковых газов к 2050 году на 1,6 млрд тонн.

И, наконец, просветительские проекты, один из которых - издание энциклопедии «Все о полимерах». Именно эту книгу получили в подарок все детские библиотеки Красноярска, и именно из нее школьники узнают обо всем многообразии полимеров, о том, как так называемые натуральные материалы наносят природе больше вреда, чем пластик, который при правильном использовании и утилизации является одним из самых экологичных материалов современности, ведь он, как бумага и алюминий, может быть переработан несколько раз!

Вторая жизнь пластика – реальность

В 2019 году Центр экономии ресурсов при поддержке СИБУРа и Федерального эколого-биологического центра разработал методические материалы игровых занятий «Вторая жизнь пластика». В этом году этот просветительский проект взял приз в номинации «Лучшая программа в сфере экопросвещения» в конкурсе корпоративных социальных программ «Лидеры корпоративной благотворительности» 2021 года.

«Вторая жизнь пластика» - это экологический урок для учеников 5-10 классов, квест, который поможет разобраться в технологиях переработки отходов, интеллектуальная игра, экомарафон с практическими заданиями на каждый день, а также исследовательская работа. Все это подходит и для школы, и для занятий в семейном кругу.

Фишкой проекта стал экологический чемоданчик «Вторая жизнь пластика». С его помощью можно изучить маркировку товаров из пластика, вещи, произведенные из отходов, поиграть, рассмотреть различные схемы. В комплект также входит инструкция-памятка с советами и правилами раздельного сбора мусора у себя дома. Чемоданчик яркий, красочный, все хочется рассмотреть, все можно потрогать.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, все материалы для занятий в школе и дома, кроме чемоданчика, находятся в открытом доступе для всех желающих на сайте втораяжизньпластика.рф. А чемоданчик частично можно собрать и самостоятельно: в него, среди всего прочего, входят вещи из пластика с разной маркировкой, предметы, изготовленные из переработанного пластика.

В этом году СИБУР пригласил педагогов присоединиться к всероссийской программе экологического просвещения «Вторая жизнь пластика» и провести интерактивные занятия для школьников средних классов. Прошел такой урок для пятиклассников из разных школ города и в пресс-центре «Комсомольской правды».

- Для формирования экологической культуры мы в СИБУРе стараемся делиться полезными знаниями с подрастающим поколением: как экономить ценные природные ресурсы, как снижать свой экологический след, как правильно обращаться с отходами. Выполняя задания в игровой форме, дети не только сами учатся правильному подходу к раздельному сбору отходов, но и вовлекают родных, одноклассников и друзей, - говорит Татьяна Дельфонцева, главный эксперт по экологии АО «КЗСК».

- Библиотеки сейчас – это культурное пространство для образования и общения, и мы планируем в дальнейшем реализовывать совместные экопросветительские проекты. Материалы урока «Вторая жизнь пластика» легко адаптируются на любой возраст, а методические рекомендации позволяют проводить его в очном и онлайн- формате, - добавляет Ольга Сафронец, эксперт по корпоративным коммуникациям.

Почему так важны крышечки?

Больше трех лет назад сотрудники Красноярского завода синтетического каучука присоединились к проекту «Добрые крышечки». Проблема в том, что пластиковые крышечки мало весят и как вторсырье их собирать не очень удобно, и в то же время они одни из главных загрязнителей и почвы, и воды. На заводе установлены специальные контейнеры, куда все сотрудники выбрасывают крышечки.

Есть специальные контейнеры для крышечек и во многих детских библиотеках Красноярска.

- Наша библиотека – библиотека добрых дел, и мы хотим показывать пример реальной деятельности, поэтому собираем вторсырье. Люди уже осознали, насколько им мешает мусор, и к нам приносят крышечки не только дети, но и взрослые. Говорят, хотя бы эти крышечки не будут втоптаны в землю, - рассказывает Ирина Большедворская, заведующая детской библиотекой им. А. П. Гайдара. – Сотрудничество, которое нам предлагает завод синтетического каучука, – это тоже реальный пример реальных экологических проектов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- С 2018 года наша библиотека специализируется на экологии, мы сами делаем много проектов и готовы сотрудничать, работать на результат, - добавляет Людмила Леонова, заведующая детской библиотекой им. М. М. Пришвина. – И благодарим за подарок, энциклопедия «Все о полимерах» у нас в открытом доступе, в конференц-зале, где мы проводим встречи.