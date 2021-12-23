«Затащил в машину почти бездыханного водителя»: в Якутии пожарный спас троих людей, погибающих на трассе в 50-градусный мороз

Игнат Кириллов, фото из личного архива героя публикации

Суровая якутская зима с морозами от -45 и ниже - дело страшное и очень опасное, особенно для автолюбителей. Если машина сломается в городе и поселке в серьезные холода, то проблем особых не будет. Замерзшего водителя всегда отогреют, напоят чаем и предложат помощь, люди ведь совсем рядышком. Но если поломка авто происходит на трассе, то тут только остается молиться и надеяться, что кто-то проедет мимо и остановится, чтобы помочь.

Совсем недавно сразу двум водителям и одному пассажиру из Якутии крупно не повезло – машины подвели их на трассе в дичайший мороз под -50. Это такая температура, когда без шарфа в несколько слоев на улице довольно сложно сделать вдох – появляется ощущение, будто тело замерзает изнутри, дышать неприятно, а иногда даже больно.

Как рассказали корреспонденту «КП-Красноярск» в пресс-службе якутского противопожарного ведомства, в такую погоду на трассе «Вилюй» внезапно перестал подавать признаки жизни грузовик. Большая машина просто остановилась и не заводилась. Связи с внешним миром у якутянина не было, тепло из кабины довольно скоро начало улетучиваться.

Водитель несколько часов пытался реанимировать грузовик, но ничего не помогало. Мужчина пытался согреться, но безуспешно – адский холод делал своё дело. Другие машины, на беду водителя грузовика, на трассе просто не проезжали.

Якутянин был практически без сознания, когда возле него остановился 29-летний Игнат Кириллин, водитель пожарно-технической части государственной противопожарной службы. Мужчина ехал в командировку в Сунтарский улус, когда заметил стоящий грузовик посреди трассы.

- Почти бездыханного водителя затащил в свою машину, отогрел, напоил горячим чаем. Он довольно скоро пришел в себя. Помог ему с ремонтом грузовика, и он уехал, - рассказывает Игнат Кириллов.

Но в этот день, на этой же трассе сотрудник противопожарного ведомства спас еще двоих человек между Вилюйском и селом Хампа. К счастью, водитель и его пассажир не так долго провели на морозе, но продрогнуть до костей они успели основательно, еще бы несколько часов и все закончилось бы трагично.

- В автомобиле оборвались ремни газораспределительного механизма, машина заглохла в дали от населенных пунктов и стала быстро остывать. Я помог ребятам согреться, напоил горячим чаем, поделился своим пайком, - вспоминает тот день Игнат.

Пока водитель с пассажиром отдыхали и восстанавливали силы, сотрудник противопожарной службы занялся ремонтом их автомобиля. Он поменял ролики, надел ремни и машина вновь заработала.

Кирилл отмечает, что во время ремонта второй машины, трасса была полностью пустая и по ней не проехал ни один автомобиль.

Спустя несколько дней путешественники выразили благодарность Игнату за его помощь. Самое печальное, по мнению спасенных якутян, что до появления водителя-пожарного, по трассе проезжало несколько авто, но никто из них не остановился, чтобы хотя бы обогреть двоих замерзающих людей в такой лютый холод.

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