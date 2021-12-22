КрасКом начал реконструкцию с запасом прочности на 50 лет

Каждый новый календарный год КрасКом начинает свою работу с режима повышенной готовности. В 2021 году за новогодние каникулы центральная диспетчерская служба компании приняла около 900 заявок красноярцев. И пока город отдыхал, специалисты компании занимались перемерзшими колонками, утечками и засорами, которых в праздничные дни становится в разы больше.

Кроме текущей работы были и новые проекты, и новые вызовы. Чем запомнился уходящий год, мы спросили у генерального директора компании «КрасКом» Олега Гончерова.

- Олег Васильевич, назовите главное событие года для вашей компании.

- Это, безусловно, реконструкция левобережных очистных сооружений. Они были построены в 1969 году, за это время изменилось все: требования, техническое состояние, объемы. Реконструкция даст большой запас прочности очистных сооружений и возможность подключения новостроек на левом берегу Красноярска минимум еще лет на 50.

Сначала полностью перестроим первый этап очистки, механический, где удаляется до 60–70% минеральных загрязнений и где до сих пор используется тяжелый ручной труд. Сейчас женщины вручную ежедневно убирают 400 тонн отходов! Так быть не должно! Поэтому именно этот процесс очистки сточной воды требует скорейшей реконструкции. И совсем скоро наши женщины будут работать в чистых белых одеждах и вспоминать, как тяжело было раньше.

Нам предстоит построить новое здание с решетками для процеживания стоков и песколовок с современным оборудованием. Для этого необходимо до весны залить 12 километров свай, а это 200 тонн металла, 4 тысячи кубометров бетона. Новый комплекс механической очистки будет оснащен самым современным, самым экологичным оборудованием, которое по нашему заказу изготовили на машиностроительных заводах России, Финляндии и Китая. Минимальный просвет между зубьями на новых решетках заградительных устройств составит всего 4 мм. Это в пять раз меньше, чем сейчас, и позволит вылавливать бытовые отходы по максимуму.

Завершить все работы по строительству нового комплекса механической очистки планируется ровно через год, в декабре 2022 года.

Хочу подчеркнуть: реконструкция левобережных очистных сооружений - это не просто главный проект 2021 года. Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю красноярского водоканала!

- Вы подробно рассказали о механической очистке, но есть еще химическая и биологическая. Она останется прежней?

- Нет, она станет следующим этапом реконструкции. На 2022 год запланирована разработка проекта. В нем будут учтены все новые природоохранные требования. Напомню, что к очищенной воде они очень высокие! Строже, чем к питьевой! Сейчас контролирующие органы проверяют ее по 70 показателям, и все они в норме. С качественной очисткой стоков мы справляемся и сейчас, но реконструкция необходима для того, чтобы избавиться от ручного труда и чтобы обеспечивать водоотведением все новостройки левого берега.

- А с расходами справляетесь?

- В первый этап реконструкции КрасКом инвестирует 564,8 млн рублей, включая стоимость оборудования и разработку проекта. На реконструкцию всего комплекса даже по устаревшему проекту, который мы будет переделывать, нужно 6 миллиардов рублей, нам это не под силу, поэтому будем искать источники финансирования.

- Для жителей важным итогом вашей работы в 2021 году стало то, что вы перестали отключать водозаборы.

- Мы уже два года не отключаем водозаборы. Раньше их необходимо было останавливать, чтобы поменять и отремонтировать оборудование. Но сейчас есть резерв, мы запараллелили водозаборы и можем спокойно отключить один и обеспечивать жителей за счет другого. Например, в августе этого года мы построили перемычку между водозаборами островов Верхне- и Нижне-Атамановского, и это дало возможность стабильно обеспечивать холодной водой правобережье Красноярска. Такие резервные схемы минимизировали неудобства для жителей. Мы перестали отключать водозаборы, зато стали активнее перекладывать сети. В этом году сделали в два раза больше, хотя денег больше не становится, а металл за год подорожал вдвое. Работы еще много, из 1200 километров водопровода 70% изношены практически полностью. Причем, казалось бы, самые старые сети в Ленинском и Кировском районах, а утечек там в разы меньше, чем в новом Советском районе, из–за того, что в 90-е строили непонятно кто и непонятно как. Наша активная работа по перекладке сетей привела к тому, что по городу не закрыто 1300 ордеров, а за зиму еще добавим. Поэтому до середины 2022 года надо восстановить благоустройство.

- Красноярцы хорошо знают о высоком качестве воды, в быту ее называют вкусной. Для вас, специалистов, качество измеряется множеством показателей. Могут ли узнать о них жители?

- Уже пять лет подряд, в конце марта, мы публикуем на своем сайте подробные результаты исследований питьевой воды по каждому водозабору с разбивкой по районам города. Хочу напомнить, что качество водопроводной воды в Красноярске остается практически неизменным на протяжении более ста лет наблюдений. В марте 2021 года химический состав енисейской воды был все так же идеален, она — слабоминерализованная и очень мягкая. В марте 2022 года мы подведем новые итоги, думаю, что они не изменятся.

- Однако одна проблема все же есть: каждую весну в период половодья горячая вода в части города становится желтоватой. Некритично, но непонятно, почему так происходит и можно ли с этим справиться.

- Эта проблема будет решена уже совсем скоро, весной 2022 года. Проект реализуют компании СГК и «КрасКом». Сейчас вода поступает на ТЭЦ напрямую из Енисея, нагревается и далее подается в открытую систему горячего водоснабжения. Именно поэтому каждую весну на ее качество влияет паводок. После реконструкции у Красноярской ТЭЦ-2 появится возможность брать воду для подогрева из городской системы питьевого водоснабжения, прошедшую природную очистку через многометровые слои песка и гальки на водозаборах красноярского водоканала глубиной 20–25 метров.

- Если продолжить разговор о проблемах, в этом году вы прошли не только традиционное испытание морозами, но и небывалым паводком. Пока красноярцы выстраивались в очередь, чтобы полюбоваться сбросами воды на Красноярской ГЭС, что пришлось делать вам, чтобы не пострадало водоснабжение миллионного города?

- Режим повышенной готовности, введенный в апреле из-за неблагоприятной паводковой ситуации и возможного подтопления водозаборных сооружений, сняли только 16 июля! Все это время мы работали более напряженно, чем обычно: чаще замеряли уровень воды в Енисее, завезли мотопомпы для откачки воды и запас мешков с песком для защиты зданий, сформировали дополнительные дежурные бригады. Запас прочности и опыт у нас были, в 2006 году мы справились с более серьезным паводком: вода поднималась до 607 см, а сброс достигал 11000 кубометров воды в секунду.

- И ковид в этом году не отступил.

- В нашем коллективе 2 тысячи человек, переболели 312. Я и сам переболел, никому не пожелаю. И когда началась вакцинация, люди активно пошли делать прививки. Сейчас у нас 88% сотрудников привиты.

- Красноярск строится очень активно. Успеваете за ростом города?

- Наша основная задача - обеспечить все, что строится, водой и канализацией. Справляемся, более того, выходим за пределы города, в Емельяновский район. В 2022 году приступаем к строительству своей части водопровода от Солнечного до границы Емельяновского района и закончим работу за год. Стройка обойдется в 350 миллионов рублей, это наш вклад в проект, нужный людям.

- В 2006 году на обслуживание компании «КрасКом» было передано 19 муниципальных котельных, все они – в жилых районах, практически под окнами домов. Сейчас вы их активно закрываете, и горожане почувствовали эффект: дыма и пыли стало заметно меньше. Когда придет очередь последней такой котельной?

- В уходящем году перестали коптить последние шесть допотопных кочегарок в старой Покровке. Все морально и физические устаревшие муниципальные котельные были замещены на мощности Красноярских ТЭЦ Сибирской генерирующей компании, которые оснащены современным природоохранным оборудованием — электрофильтрами с коэффициентом улавливания золы более чем 99%.

Всего по федеральному проекту «Чистый воздух» в Красноярске нужно закрыть 35 котельных до 2024 года, ожидаемый эффект от выполнения программы — снижение выбросов на 10,8 тысячи тонн в год от уровня 2017 года.

- 22 декабря вы вместе с компанией СГК отмечаете День энергетика, 25 декабря компании «КрасКом» исполняется 18 лет, а 31 декабря вы будете не только встречать Новый год, но и усиленно работать, как и всегда в праздники. Олег Васильевич, что хотели бы пожелать своим коллегам и всем красноярцам?

- Мы даем людям самое необходимое, работаем без выходных и праздников круглый год, и я хочу пожелать своим коллегам профессионализма, выдержки, надежности, хорошей погоды, и перспектив. И тогда все будет хорошо у всех красноярцев. Улыбайтесь и будьте здоровы!