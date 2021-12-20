Погода в Красноярске на Новый год 2022: температура, похолодание, прогноз синоптиков на каникулы в праздники

В Красноярске в Новый год 2022 ожидается похолодание до -40 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на Новый год 2022 ожидается аномально холодной. По прогнозу синоптиков Яндекс. Погоды, на каникулы, в праздники грядет резкое похолодание. Перед каникулами температура опустится до -30-40 градусов.

Так, пик морозов ожидается непосредственно перед праздниками - на 29-30 декабря 2021 года, когда в Красноярске похолодает до -30, а возможно и до -40 градусов. Однако затем начнет теплеть, уже к 1-2 января 2022 года температура повысится до -1 градуса. Возможен гололед.

Но оттепель продлится недолго. После нескольких погожих дней вновь придет мороз. До конца новогодних каникул в Красноярске 2022 температура будет держаться на уровне -20-30 градусов, сообщает руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс. Погоды Александр Ганьшин.

Кроме серьезных перепадов температур, синоптик предупреждают о другом климатическом явлении в новогодние праздничные дни – атмосферном давлении. По предварительным данным, оно будет нестабильным, что может сказаться на самочувствии метеочувствительных красноярцев.