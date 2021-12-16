Индекс «Оливье» - 2022: во сколько обойдется красноярцам традиционный новогодний салат

Во сколько обойдется красноярцам традиционный новогодний салат

Не успели оглянуться, как год пролетел. Кто-то подводит итоги, кто-то строит новые планы. А специалисты Красноярскстата проверяют ценники на самые востребованные продукты в супермаркетах. У них традиционная задача – проанализировать, как изменились цены, следовательно, насколько дороже обойдется красноярцам новогодний стол. И конкретно – салат «Оливье», самое популярное блюдо у россиян на протяжении многих десятков лет.

- В ноябре наши специалисты обошли более трех с половиной тысяч торговых точек в регионах Енисейской Сибири и отследили, как изменилась стоимость пятисот различных товаров и услуг, - рассказали в Красноярскстате.

Цены в Красноярском крае с начала года выросли на 7,9 % Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, с начала текущего года цены в Красноярском крае выросли на 7,9 %. Больше всего заметна разница в продуктовом сегменте – на 9,2 %. Непродовольственные товары подорожали в среднем чуть меньше – на 8,9 %. А вот разница в стоимости услуг стала заметна не так явственно – всего на 4,8 %, сказывается, конечно, пандемия.

А вот что показал мониторинг цен ноября и предшествующего ему октября. Средняя стоимость продуктов выросла на 1,2 %, непродовольственных товаров – на 1%, а услуг на 0,8%.

Как ведут себя цены у наших ближайших соседей. В Хакасии с начала года они выросли в среднем на 9,2%. Причем обратите внимание, что больше всех скакнули цены на непродовольственные товары – 11,1%. Продукты уступают – рост на 9,2 %. И разница цен на услуги такая же, как в крае – 4,8 %. В Туве рост цен с января составил 7 %. В частности на продукты – на 9,2 %, на товары непродуктового сегмента – на 6,1%, на услуги – на 4,7%.

Традиции неизменны, но накануне Нового года супермаркеты зачастую снижают цены на продукты Фото: Мария ЛЕНЦ

Царь стола

Подмечено, что у каждой семьи свой рецепт «Оливье». Кто-то делает его с отварным мясом, а кто-то с колбасой, одни используют на заправку майонез, другие сметану. На вкус и цвет, как говорится. Давайте за эталон возьмем один из самых популярных вариантов и уже от него будем отталкиваться в расчетах.

Состав: яйца – 4 штуки, вареная колбаса - 300 граммов, картофель – 500 граммов, морковь – 200 граммов, маринованные овощи (зеленый консервированный горошек и маринованные огурцы) – 500 граммов, репчатого лука – 100 граммов и майонеза – 200 граммов. Все это обойдется в общую сумму – 355,79 рубля. Это на 15,7 % больше, чем годом ранее. Если говорить предметно, за год сильно подорожали овощи: картофель – на 82%, морковь – на 44 %, репчатый лук – на 15 %, маринованные овощи – на 8%. А также яйца – на 24 %, майонез – на 22 %, вареная колбаса – на 8 %.

В Хакасии стоимость новогоднего салата составит 341,22 рубля, то есть на 17,3 % больше, чем в 2020 году. Так сильно выросли в цене овощи: морковь – на 50%, картофель – на 71. В Туве «Оливье» обойдется в 340,03 рубля, то есть на 21,5%. Там картофель подорожал на 88%, морковь – на 50 %, репчатый лук – 28 %.