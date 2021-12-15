Гортензии в Сибири? Легко!

Людмила Горбунова в своем саду

Выросла в теплице

Идея написать о необычном цветочном питомнике возникла у меня после просмотра блога Людмилы Горбуновой в Инстаграме. Листала красочные и позитивные посты, а в голове звучало: миллион, миллион алых, белых, голубых, зеленых…гортензий. Сразу захотелось пару-тройку горшков домой на подоконник или кустик на дачу. Поэтому первый вопрос был «Можно ли выращивать такие цветы в домашних условиях, а не только на даче или в частном доме?»

– Если научиться, то можно все вырастить, – смеется моя героиня. – Своим опытом я показываю, что возможно все. В том числе и выращивать гортензии в сибирском климате.

– Людмила, я знаю, что вы по образованию не агроном, не связаны с биологией или сельским хозяйством. Почему вдруг решили заниматься растениеводством?

– Совсем не агроном. Я окончила Красноярский институт искусств, театральный факультет…

В питомнике Людмилы более 100 сортов гортензий

– А, теперь я понимаю, почему мне так интересно было смотреть Ваш YouTube – канал «Питомник Милы» и видео в Инстаграме. Ярко и артистично.

– С телевидением я тоже была связана – много лет проработала на 7-м канале в отделе рекламы и маркетинга, даже стала ведущим «продажником». Но любовь к земле у меня с детства, от бабушки и мамы. Можно сказать, я выросла в теплице. Бабушка всегда выращивала рассаду – капусту, помидоры, огурцы… Потом этим стала заниматься мама, Нина Ивановна. Отец погиб, она осталась с двумя детьми – у меня есть сестра, которая тоже занимается садоводством. А жить, кормить надо. Раньше не было такого разнообразия и конкуренции, как сейчас. На весь город – всего 15-20 «рассадников» (садоводов, выращивающих рассаду на продажу. – Прим. ред.). Мама – самоучка, мастерица на все руки и генератор идей. Все постигала опытным путем, были и свои секреты, как вырастить отличную рассаду. А я приходила из школы, делала уроки и шла в теплицу, потому что знала – больше некому помогать. Выращивали по тысяче ящиков рассады – астра, капуста цветная и обычная, огурцы – всего не перечислишь. Со временем наша рассада стала самой лучшей и востребованной у садоводов. И потом мама всегда говорила – у тебя есть ремесло, времена могут быть разные, но ты всегда сможешь заработать себе на жизнь.

Помогла «чуйка»

– А как пришли к гортензиям? Они сейчас такие популярные. Видела их в Красноярске на клумбах в Историческом квартале, на газонах в парках.

– Да, к гортензиям уже второй год просто бешеный интерес. А я плотно занялась этими цветами лет 5 назад. Спасибо моей «чуйке». Почувствовала, что они будут в тренде. Училась, прошерстила весь Интернет, читала научные статьи, вела конспекты, записывала самые важные моменты – как делать прививку, как правильно подвязывать кусты… Но помимо гортензий в моем питомнике есть яблони, груши, смородник, декоративные кустарники.

Если постараться, гортензии можно выращивать и как домашние цветы

– Представляю себе огромную усадьбу с садом…

– Все умещается на 11,5 сотках – и дом, и питомник благодаря грамотному устройству. Когда вышла замуж второй раз, то переехала Железногорск. Недалеко от города, в поселке Додоново, стали строить дом. Но первое, что сделал муж, – поставил зимнюю теплицу. Она отапливается от домашнего котла-автомата, в любой мороз в теплице +17...+20 градусов. Потом сделали череночник. Есть и специальная контейнерная площадка – 12 аккуратных грядок, там стоят в контейнерах плодовые и декоративные деревья и гортензии. Штук 100 крупнолистных летом выставляю, а зимуют они в хранилище.

Пересадка гортензий

Настоящая симфония

– Расскажите подробнее о питомнике – какие гортензии выращиваете в наших климатических условиях?

– Самые зимостойкие для Сибири – это гортензии древовидные. Такие сорта как белая Annabelle практически не вымерзают. Есть метельчатые – Limelight, Phantom, Vanille Fraise, Самарская Лидия. Они очень хорошо зимуют. У нас было ниже - 40 градусов, и их не пришлось укрывать. А вот крупнолистные гортензии я и сама раньше не рассматривала – в Сибири они не зимуют. Ну или нужно тщательно ухаживать, укрывать, а это очень сложно, трудоемко. Зато их можно выращивать в контейнерах, как вазонное растение. В теплое время года выставляете в сад, а на зиму – в прохладное, темное помещение: подвал, гараж, уголок в теплице. Тем более сейчас в ландшафтном дизайне мода на цветы в горшках, кашпо. Есть разнообразные карликовые сорта метельчатых гортензий до метра высотой – Little Fraise, Bobo. На пике популярности гибридная French Bolero – голубая Blue и нежно-розовая Pink. Новичкам можно попробовать их выращивать, только надо уяснить несколько правил: размещать в полутени (цветы не любят прямых солнечных лучей, листья покрываются пятнами, выгорают), подкармливать правильно (гортензии любят железо, при его недостатке растение подвержено хлорозу), защищать от вредителей – тли, паутинного клеща. На первый взгляд, кажется, что заниматься метельчатыми вазонными гортензиями очень сложно, неподъемно. Ухаживать, таскаться с горшками. Но я всегда говорю: максимальный горшок - 10 литров. Разрастается? Весной до цветения или осенью вытащили из горшка, половину срезали, расчесали грабельками сплетенные корни. Досыпали в горшок грунт, снова высадили. И так десятками лет они будут вас радовать. Но при условии правильного ухода. Как раз об этом я и рассказываю в своем Инстаграме pitomnik.mily – просто, доступно и подробно.

Разнообразие оттенков

– Коллекция большая? Какие самые любимые?

– Гортензии – это история о том, что не можешь остановиться. Есть красивые стандартные сорта, которые все давно знают, привыкли к ним – Red Baron, Selma. А есть уникальные коллекционные сорта. Редкие и очень дорогие. Сейчас за границей селекционеры выводят такие красивейшие цветы. Мне интересны именно они, денег не жалею, заказываю из Европы. Например, удивительная серия – Музыкальная коллекция. Восемь видов, настоящая симфония. Или гортензии из серии Endless Summer (Бесконечное лето). Сенсация последних лет – первая в мире ампельная гортензия Runaway Bride (Сбежавшая невеста), которую вывел японский селекционер Ушио Саказаки. Он занимался селекцией петуний и смог вывести необычную гортензию, растущую вниз. В общей сложности в моем питомнике более 100 сортов – и метельчатых, и крупнолистных, и немного древовидных. Мне даже говорят, что моя коллекция сейчас одна из самых крутых в стране!

В теплице даже зимой - настоящий цветник. Подрастают малышки-гортензии

Фото из личного архива героини публикации