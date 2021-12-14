Милости просим к столу

Победители Фото: ИВАНОВА Диана

От хлеба до мясных деликатесов, от вкусной рыбки до пирожных и плюшек… В продуктовой корзине края – традиционные вкусы, с сибирским колоритом и даже с необычным, заморским. В этом году конкурс среди самых вкусных товаров прошел в 25-й юбилейный раз. Из года в год мероприятие привлекает внимание все большего числа предприятий, производящих и реализующих пищевую продукцию.

Фото: ИВАНОВА Диана

– За четверть века конкурс стал для региональных товаропроизводителей настоящим событием: его ждут, к нему готовятся. Первое место – почетная награда, которая говорит о высоком качестве заявленных продуктов, их соответствии запросам рынка и требованиям законодательства. В этом году эксперты оценили 266 образцов пищевой продукции от 33 конкурсантов. Среди них не только зарекомендовавшие себя производители, но и новички продовольственного бизнеса, – отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли.

Фото: ИВАНОВА Диана

В юбилейном году изменились условия участия в конкурсе. Ранее производители сами представляли образцы на строгий отбор жюри, а теперь продукция, заявленная на конкурс, закупалась в магазинах края. Комиссия, в составе которой ученые аграрного университета, общественники, эксперты, представители министерства сельского хозяйства и торговли, а также Заксобрания края, оценила продукты по органолептическим показателям (внешнему виду, цвету, вкусу, запаху и консистенции), дизайну, наличию полной и достоверной маркировки.

Фото: ИВАНОВА Диана

Победители конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае» 2021 года

- Хлеб из пшеничной муки первого сорта на закваске – ООО «Ярхлеб» (Красноярск)

- Хлеб «Ржаной со льном» – ИП Барауля А.А. (Бородино)

- Хлеб «Зерновой» ИП Осколков В.Б. (Красноярск)

- «Батончик к чаю», торт песочный «Мимоза» (медовый) – ООО «Глютен» (Красноярск)

- «Плюшки новомосковские» – ИП Калюга Т.В. (Красноярск)

- Макароны в форме спирали, набор шоколада «Краски города», конфеты шоколадные «Радость в ладошке» – АО «Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» (Красноярск)

- Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся высшего сорта – ИП Безматерных О.С. (Минусинск)

- Молоко питьевое пастеризованное цельное 3,5-4,7%, сосиски «Молочные», голубцы «Ленивые», манты «По-кавказски» – АО «Солгон» (Ужурский район)

- Творог «Традиция» 9%, Ряженка 2,5% - ОАО «Молоко» (Минусинск)

- Сметана 25%, Масло сладко-сливочное «Традиционное» несоленое 82,5% – ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат» (Канский район)

- Йогурт фруктово-ягодный (черника) 2,5%, Сыр «Грана Ужурская» 50%, Колбаса вареная «Молочная», Колбаса полукопченая «Краковская» – АО «Искра» (Ужур)

- Сыр «Качотта» с пажитником 51% – ИП Сапрыкина В.Н. (Ачинск)

- Зельц «Застольный» – ООО «ТРЭНЭКС» (Шарыповский район)

- Колбаса «Чезаре с фундуком» – ООО «ЯРСК» (Красноярск)

- Рулет с черемшой, омуль филе-кусочки слабосоленые с сосновой шишкой и каленым кедровым орехом в масле – ООО «Авангард» (Красноярск)

- Консервы «Суп Том Кха» – ООО «Первая Заготовительная Компания» (Красноярск)

- Сок яблочно-грушевый «Минусинские ягоды» – ОПХ «Минусинское» – филиал ФИЦ КНЦ СО РАН (Минусинский район)

- Вода минеральная «Минусинская» – ООО «Завод минеральной воды и безалкогольных напитков» (Минусинский район)

- Мармелад желейный «Кубик» – ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика» (Минусинск)

- Пирожное песочное глазированное – ООО «Сибирский хлеб» (Красноярск)

- Черника, протертая с сахаром – ООО «Заготовительно – производственный комплекс крайпотребсоюза» (Красноярск)

- Форель пласт-кусок слабосоленый – ООО «Малтат» (Красноярск)