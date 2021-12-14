Под Красноярском сохатый кинулся под колеса «Ауди». Фото: ГИБДД

На трассе между Ачинском и Назарово произошло не совсем обычное ДТП: иномарка столкнулась с крупным животным. Случилось это накануне вечером, 13 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, за рулем «Ауди А7» находился 39-летний водитель, рядом с ним 36-летняя пассажирка, оба были пристегнуты ремнями безопасности.

На 11 километре автодороги из леса выскочил лось и кинулся наперерез автомобилю. От столкновения с двухметровым гигантом (высота взрослого животного достигает до 2,5 метра и масса тела до 800 килограмм) иномарка вылетела в кювет. Удар был такой силы, что у машины помяты бампер, крыша, разбито лобовое стекло. Пассажирке понадобилась медицинская помощь, ее доставили в больницу, затем отпустили на амбулаторное лечение. А вот животное не выжило.

По факту ДТП завели дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинения средней тяжести вреда здоровья потерпевшего». Дорожные полицейские предупреждают водителей, что необходимо быть осторожными на загородных лесных трассах и не превышать скорость. Иначе дикие животные в страхе (их пугает и свет фар, и рев техники) могут преподнести такие вот «сюрпризы».