Уроки финансовой грамотности

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Система быстрых платежей, или коротко СБП, — полезный инструмент, который позволяет нам мгновенно переводить деньги друг другу по номеру мобильного телефона.

Сегодня с СБП красноярцы уже не только совершают переводы, но и оплачивают покупки. О возможностях этого сервиса говорим с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.

Мгновенный перевод, моментальная оплата

— Сергей Николаевич, многие красноярцы «распробовали» систему быстрых платежей. Давайте уточним, в чем главное преимущество быстрого платежа, чем он отличается от обычного безналичного перевода?

— Это удобнее объяснить на примере. Допустим, вам нужно перевести деньги знакомому или родственнику, который обслуживается в другом банке. Если деньги отправить обычным банковским переводом, то он их получит не сразу: может и через день, а то и больше. Если переводить через Систему быстрых платежей, то деньги адресату придут уже через несколько секунд. Поэтому быстрые платежи еще называют мгновенными или моментальными.

— Моментальные платежи — это мировой тренд?

— Да, такие сервисы есть во многих странах. В России в 2019 году Банк России запустил свою Систему быстрых платежей. Используя ее, можно мгновенно в режиме реального времени (24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим людям в разные банки, а также оплачивать товары и услуги в магазинах и сети интернет по QR-коду. Деньги на счет получателя зачисляются мгновенно.

— Для тех, кто еще не искушен, как начать переводить деньги через СБП?

— Отправителю денег не нужно знать банковские реквизиты или номер банковской карты получателя. В мобильном приложении банка открываете раздел «Переводы через СБП» или «Переводы по номеру телефона», вводите номер телефона получателя или можно выбрать получателя из списка контактов. Система находит и предлагает к выбору банки, в которых у получателя открыты счета. Отправителю нужно лишь ввести сумму перевода и подтвердить перевод. Важно отметить, что к счету должен быть привязан номер телефона, а банки отправителя и получателя денег должны быть участниками СБП.

— Сколько человек заплатит банку за такой мгновенный перевод?

— Сегодня переводы до 100 тысяч рублей в месяц люди совершают бесплатно. Свыше 100 тысяч в месяц комиссия составляет до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей за перевод.

В помощь предпринимателю

— Какие операции в Системе быстрых платежей сегодня предусмотрены для бизнеса?

— Организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане могут принимать через Систему быстрых платежей оплату за товары и услуги по QR-коду или по платежной ссылке. СБП можно использовать везде: в магазине, на сайте, в приложении, в наружной рекламе, при рассылках и других каналах продаж.

— То есть покупателю для оплаты не нужно при себе иметь банковскую карту?

— Да, все верно, банковская карта не нужна. Для приема оплаты от покупателей разработаны четыре сценария: два можно использовать для продаж в торговом зале, в рассылках и два сценария для оплаты покупок в интернете.

— Давайте разбираться в этих сценариях…

— Первый сценарий, назовем его QR-код наклейка. Самый простой в использовании, так как не требует приобретения дополнительного оборудования. Предприниматель распечатывает полученный в банке QR-код на листе бумаги и размещает его на месте приема оплаты. Покупатель открывает мобильное приложение банка, сканирует QR-код с этого листа, вводит сумму покупки и подтверждает оплату. Через несколько секунд деньги будут зачислены на расчетный счет продавца. Этот способ оплаты удобен для небольших киосков и магазинов, для торговли на рынках, так как для приема оплаты не нужен платежный терминал.

Второй сценарий — с динамическим QR-кодом. Код может быть отображен на экране платежного терминала или экране другого устройства. В данном случае покупателю после сканирования QR-кода не нужно вводить сумму покупки, достаточно проверить правильность отображенной суммы к списанию в мобильном приложении банка и подтвердить оплату. Это что касается офлайн–покупок.

Для оплаты в интернете схема другая. Покупатель в интернет-магазине выбирает оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей, сканирует QR-код с экрана компьютера, проверяет сумму к оплате и подтверждает ее. Есть еще вариант — «Мгновенный счет». Используется он, когда товары выбираются на мобильном устройстве. Сканировать QR-код не нужно. На сайте интернет-магазина выбирается способ оплаты через СБП, после чего покупатель будет перенаправлен в мобильное приложение банка для оплаты.

— Во всех сценариях платеж происходит мгновенно?

— Да, мгновенное зачисление денег — это одно из преимуществ приема оплаты за товары и услуги через СБП. В течение нескольких секунд после оплаты деньги зачисляются на расчетный счет. Для сравнения: при оплате банковской картой деньги на счет предпринимателя зачисляются через день, а может, и чуть более.

Просто и экономно

— Есть еще преимущества для бизнеса при приеме оплаты через СБП?

— Это простота и удобство в использовании. Как я уже говорил, для приема оплаты предпринимателю не нужно покупать дополнительное оборудование. Можно распечатать QR-код на листе бумаги или продолжать использовать уже действующее оборудование.

Весомое преимущество — низкие комиссии за примем оплаты через СБП. Организации и индивидуальные предприниматели платят банку не более 0,7% от суммы покупки, а по ряду видов деятельности не более 0,4%. Для самозанятых граждан максимальный размер комиссии составляет 0,4% от суммы покупки. При этом Банк России ограничил размер комиссий суммой не более 1,5 тысяч рублей за перевод. Для сравнения: комиссия за услуги эквайринга в 2-3 раза больше, чем в СБП. Выгода очевидна. Чтобы не запутать наших читателей, уточню: покупатели комиссию не платят.

— Как вернуть покупателю деньги если он возвращает обратно товар?

— Если покупатель вернул ранее оплаченный через СБП товар, то продавец возвращает ему деньги также через СБП. Эта схема уже работает.

— Что нужно сделать предпринимателю, чтобы начать принимать оплату через СБП и пользоваться всеми этими преимуществами?

— Обратиться в банк. Если у предпринимателя расчетный счет не открыт, то открыть в банке расчетный счет. Обговорить с банком удобный способ приема оплаты, подключиться к СБП и начать принимать оплату от покупателей через СБП. С 1 июля по 31 декабря 2021 года представителям малого и среднего бизнеса возмещаются затраты на оплату банковских комиссий, которые они заплатят банкам за прием платежей за товары и услуги через СБП. Предприниматели, которые до конца года подключатся к СБП и начнут принимать оплату, еще смогут вернуть уплаченную банку комиссию. Возмещение проходит через обслуживающие банки.

Новые возможности для участников сервиса

— В начале интервью вы сказали, что человек может пользоваться СБП, если его банк подключен к системе. Что это означает? И как проверить, что мой банк подключился к СБП?

— Все верно. Чтобы клиенты могли пользоваться сервисами Системы быстрых платежей, их банки должны к ней подключиться. Сегодня уже более 200 банков являются участниками СБП, и их клиенты могут пользоваться мгновенными переводами. 65 банков предоставляют возможность бизнесу подключиться к СБП и принимать от покупателей оплату. Важно отметить, что все крупные банки страны являются участниками СБП. Проверить, подключился ли ваш банк к СБП, можно на сайте sbp.nspk.ru.

— Сценарии, о которых вы сегодня рассказали, - это финальный этап? Чего-то еще мы ждем от Системы быстрых платежей?

- Переводы между гражданами и в пользу бизнеса — не финальный этап развития Системы быстрых платежей Банка России.

Например, недавно заработал новый сервис оплаты «Подписки», или еще его называют привязка счета. Он удобен для периодически повторяющихся платежей, например, когда ежемесячно нужно оплачивать услуги связи.

Уже реализованы через СБП переводы от юридических лиц физическим, например, выплата заработной платы. Скоро юридические лица смогут переводит платежи друг другу. Также в ближайшей перспективе платежи в пользу государства, например, оплату налогов и штрафов мы сможем проводить через СБП. Система развивается.