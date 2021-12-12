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Звезды12 декабря 2021 7:06

Красноярский певец Ваня Дмитриенко получил «Золотой граммофон»

Он стал самым юным обладателем премии за всю ее историю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярский певец Ваня Дмитриенко получил «Золотой граммофон». Фото: инстаграм

Красноярский певец Ваня Дмитриенко получил «Золотой граммофон». Фото: инстаграм

В Москве состоялось очередное вручение премии «Золотой граммофон». Среди награжденных – Ваня Дмитриенко, который удостоен престижной российской музыкальной награды за песню «Венера-Юпитер». Его трек вошел в первую десятку русского чарта Яндекс.Музыки и Apple Music. Юному певцу 16 лет, таким образом, он стал самым юным обладателем «Золотого граммофона» за всю его историю. Добавим, что учрежден он был в 1996 году радиостанцией «Русское радио».

Ваня Дмитриенко родился в 2005 году в Красноярске, но в 2018 он с семьей переехал в Москву. Он сын музыканта, так что это у него наследственное. Учиться музыке его не заставляли – по своему желанию освоим пианино и гитару. В 7 лет пришел занимать в театр современного искусства «Этти детти». После переезда в Москву продолжил занятия в музыкальном центре.

К славе пробивался, как многие другие – записывал музыку и песни на видео, размещал их в «ТикТоке». Однажды «Венера – Юпитер» стала такой популярной, что оказалась в топе прослушиваемых. За что, собственно, и Ваня получил награду.

КультураКультура: музыка