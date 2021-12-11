Жестоко убила, чтобы не кричал: в Туве женщина расправилась с младенцем подруги. Фото: СУ СК Тывы

Жестокое убийство ребенка в Туве: с ребенком расправилась подруга его матери. По предварительной версии, женщине надоело, что тот плакал без мамы.

Все произошло 10 декабря в селе Самагалтай. Туда к своей знакомой из крохотного поселения неподалеку приехала ее подруга вместе с маленьким сынишкой. Отметить встречу женщины решили за бутылкой спиртного.

Вскоре молодая мать сказала, что ей нужно отлучиться. Зачем именно — следствие пока не разглашает. Посидеть с ребенком она попросила подругу. Та спокойно согласилась, но когда женщина вернулась — ребенка в доме не было. Как и подруги.

— Женщина обратилась в правоохранительные органы. В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти, — рассказали в региональном отделении следкома.

Вскоре удалось задержать и хозяйку дома. Как сообщил источник «Комсомолки», предварительно причиной для убийства стало то, что кроха плакал и докучал временной няне, и та под действием спиртного расправилась с младенцем. Однако это обстоятельство еще будут проверять.

— Для установления причины смерти малолетнего ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события, — добавили в следкоме.

На женщину заведено уголовное дело по статье за убийство малолетнего.