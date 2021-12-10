Пилот малой авиации о крушении Robinson R-66 в Хакасии: «Вертолеты такого класса не имеют права летать в горах в условиях плохой видимости»

По предварительным данным, вертолет вылетел из Новокузнецка утром, пунктом назначения являлась Республика Алтай

10 декабря 2021 года примерно в 12:00 часов у озера Каракуль в Хакасии разбился вертолет Robinson R-66. Следователи завели уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, вертолет вылетел из Новокузнецка утром, пунктом назначения являлась Республика Алтай. Однако уже спустя час воздушное судно пропало с радаров, а через некоторое время сработал аварийный радиомаяк вертолета.

МЧС обнаружил вертолет на территории Хакасии у озера Каракуль. Он был поврежден, а внутри был обнаружен труп командира воздушного судна. Пассажиров на борту не было. Полет был тренировочным.

Фото с места крушения вертолета

Представитель МЧС Хакасии Юрова Екатерина подтвердила "КП" - Красноярск:

- Действительно, вертолет разбился на территории Хакасии, на борту был один человек (пилот). Наша служба туда не выезжала, потому что полномочий наших там нет, грубо говоря, спасать уже, к несчастью, некого.

Фото: Олег ВАЩЕНКО

Территория у озера Каракуль в Хакасии, где обнаружен вертолет, место специфическое. Местность гористая, часты туманы и сильные ветра. Летать там достаточно трудно. Географически так же не очень понятно, зачем командир судна летел через территорию Хакасии через высокогорную местность, где видимость составляет около 4000, а местами 800 метров.

Виктор Васильевич Шаломай, экс-командир эскадрильи «КрасАвиа», пилот:

- При видимости 4 километра, а местами 800 метров, он не имел права летать в горной местности на Robinson R-66. Не могу сказать, как себя в такой ситуации проявит маленький вертолет, но абсолютно точно, что в Саянских горах при такой видимости летать большой риск.

Местность гористая, часты туманы и сильные ветра. Фото: Олег ВАЩЕНКО

За кем мог лететь вертолет?

Каракольские озера - одни из самых красивых, но труднодоступных на Алтае.

- Это очень красивые высокогорные озера, - рассказал Олег Ващенко, один из организаторов туров по Горному Алтаю. - Летом сюда можно добраться только на ГАЗ 56, и представьте, дорогу в 15 километров он преодолевает за 5-6 часов. Вертолетом, конечно, быстрее. Это несколько озер, расположены по высоте относительно друг друга примерно по 200 метров. Они все разные, одно молочного цвета, другое бирюзовое, третье прозрачное... Здесь всего одна база отдыха, на несколько домиков. Здесь красиво и зимой, поэтому туристы тоже есть: тайга, тишина, никто не трогает. Конечно, не так, как летом, но есть, к примеру, подледная рыбалка на хариуса, поэтому люди едут. Видимо, таких туристов и собирался забрать вертолет.

Каракольские озера. Фото: Олег ВАЩЕНКО

ТТХ вертолета

Robinson R66 – пятиместный легкий вертолет. Разработан в 2000-е годы. Первый полет совершил 7 ноября 2007 года.

Двигатель: турбовальный Rolls Royce RR300 – 300 лошадиных сил. Пассажировместимость: 4 места. Длина: 11,66 метров; высота: 3,48 метров; масса: пустой 585 кг (с поплавками в амфибийной версии 615 кг); снаряженная масса: 1225 кг; максимальная скорость – 160 км/ч, либо 240 км/ч при высоте 670 метров и массе 998 кг; крейсерская скорость – до 204 км/ч, дальность полета – 650 км; скорость набора высоты – 305 метров в минуту; расход топлива – 87,1 литр в час.

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