В Красноярске по ночам выгуливают «Львят». Фото: пресс-служба администрации города

На правобережье Красноярска по ночам можно увидеть, как катаются новые трамваи, приобретенные для города в рамках федерального проекта «Чистый город». Всего прибыли в Красноярск пять «Львят», к концу году их будет 25. Они должны заменить давно устаревший трамвайный парк. Это совершенно новые модели, рассчитанные на 150 пассажиров, светлые, чистые, оборудованные камерами наблюдения в салонах, USB-зарядками для мобильных телефонов, валидаторами для безналичной оплаты. Произведены в Санкт-Петербурге. В Сибирь через половину страны их привезли на платформах большегрузных автомобилей, городскую символику нанесли перед оправкой.

Горожане спрашивают: почему по ночам-то? Когда можно будет прокатиться на них? В администрации города поясняют: это тренировка для экипажей. Вагоновожатые практикуются управлять новыми машинами, привыкают к пульту управления. Говорят, что это как заново выучиться на права — повелевать «Львёнком» приходится с помощью супер современного компьютера. Также они своим опытным взглядом проверяют, где нужно подправить пути: зачистить рельсы, расширить расстояние до дорожных знаков и многое другое. Все это они делают по ночам, вне своего рабочего времени, чтобы затем с комфортом и без проволочек возить пассажиров.

В свою очередь горожане отмечают: «Мы уже видели «Львят» по камерам уличного наблюдения. Вот как бы подкараулить такого «Львенка» ночью и покататься на нем».