Отбор круче, чем в любом престижном вузе: участники Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» внесли предложения по реновации Норильска

Финал конкурса «Твой ход» собрал тысячу студентов со всей страны. Фото предоставлено компанией «Норникель»

В Сочи прошел финальный этап Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход». В течение трех дней тысяча участников со всей страны делились тем, каким они видят общество будущего, где им придется жить. Рассказывали, какой личный вклад они собираются в него внести, предлагали идеи для социально-экономических решений крупных российских компаний и городов, участвовали в деловых играх. Созданные ими проекты можно сравнить с дипломными работами, которые студентам пришлось защищать перед экспертами. А те ставили баллы за командную работу и за личностные качества каждого из участников.

Миллион рублей на реализацию планов

Конкурс «Твой ход» организован впервые в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он прошел при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Росмолодежи. Одним из стратегических партнеров выступила компания «Норникель». Размах конкурса небывалый: на первом этапе заявки на участие подали более полумиллиона студентов, фактически ни один вуз не остался в стороне.

Конкурс на место в финале был покруче, чем в самых престижных университетах страны. К четвертому этапу вышла только тысяча участников с наиболее яркими проектами. В результате 200 самых активных и амбициозных студентов получили по миллиону рублей на реализацию своих целей. Но потратить они могут его только по целевому назначению. То есть либо на образование, либо на запуск стартапа, либо на улучшение жилищных условий.

Помимо этого 50 победителей в дополнение к главному призу выиграли по 2,5 миллиона рублей на развитие своего университета.

Свой миллион победители могут потратить на продолжение учебы. Фото предоставлено компанией «Норникель»

И что очень радует, в списке победителей есть и студентка из Красноярска Александра Мартынова, она учится в Институте фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета Девушка получила миллион рублей. Также университету будет вручен грант 2,5 миллиона на реализацию молодежных проектов.

Наконец, обратите внимание, самые активные участники будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании страны. Для многих это было изначальным мотивом – принять участие в студенческом конкурсе и заявить о себе еще до того, как они завершат учебу и получат дипломы. Чтобы потенциальные работодатели предложили: «хочешь работать в нашей команде?»

Это важно Норильску

«Норникель» стал партнером конкурса «Твой ход», имея в этом свои стратегические интересы. Один из этих интересов связан с реновацией Норильска, с изменением облика города и среды обитания его жителей. Сегодня здесь идет подготовка архитектурно-планировочной концепции, которую будут реализовывать ведущие архитектурные и градостроительные компании. Но при этом принимаются любые идеи и предложения, направленные на то, чтобы сделать Норильск комфортным для жизни и работы. И в целом засчитываются все предложения, которые помогут в реализации проектов в Арктическом регионе.

Вот так выглядит победа! Фото предоставлено компанией «Норникель»

В свою очередь студенты делали свои проекты не только для того, чтобы показать, какие они крутые молодцы. А с пониманием того, что они могут быть использованы реально в рамках преображения целого города. Это и есть наилучшее признание. Кто-то такого шанса может всю жизнь ждать.

- Норникель не просто партнер конкурса «Твой ход», - рассказывает старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. – Мы предоставили для студенческих команд наш кейс, связанный не только с реновацией города Норильска, но с поиском ответа на вопрос, как сделать наши северные арктические города привлекательными для жизни молодежи и для работы. У команд были интересные решения, интересные идеи. Мы подготовим презентации этих идей на площадке агентства развития Норильска и в городской администрации. И надеемся, что благодаря этим проектам и агентство, и администрация смогут среди студентов найти для себя стажеров, а может уже и сотрудников. И возьмут на вооружение что-то из этих предложений.

«Норникель» - крупная индустриальная компания, которая ищет новых перспективных сотрудников среди талантливой молодежи, о чем уже сказано выше. Участники конкурса «Твой путь» - это целевая аудитория, среди которой можно выбрать специалистов с хорошим уровнем подготовки, а затем пригласить их на работу.

Добавим, что компания приготовила приз для 10 обладателей высших строчек рейтинга - путешествие на плато Путорана. Сегодня побывать на нем стало настоящим трендом.

Научный кластер и стеклянные галереи: что предложили конкурсанты

Несомненно, все отмеченные наградами конкурса проекты жизнеспособны и имеют свою практическую ценность. Студенты, работавшие над ними, понимали, что они хотят получить на выходе. Работали в команде. У кого-то это сразу получалось, кому-то приходилось искать золотую средину во мнениях. То есть ребята учились конструктивному диалогу. На себе примеряли, какие они хотят условия, чтобы приехать работать в Норильске. Среди вариантов указывали перспективы карьерного роста, возможность поскорее заработать стаж, возможность работы на фрилансе со всем миром.

Студенты на себе примеряли, каким они видят будущее. Фото предоставлено компанией «Норникель»

Например, студент Санкт-Петербургского РГПУ Данила Иванов выбрал кейс для «Норникеля» под названием «Северная долина», поскольку ему интересна Арктика и тема моногородов. Он предложил построить некий научный кластер, городок, куда будут приезжать специалисты, чтобы заниматься наукой, создавать новые программные или технические продукты, продвигать бизнес-инициативы. Они будут оставаться в этом научном кластере, платить налоги. Все это, по мнению Данилы, потянет за собой и развитие региона.

Дерябина Юля из Новокузнецка, студентка Сибирского государственного индустриального университета, выбрала кейс «Развивай среду». Признается: Норильск ей интересен, потому что находится далеко на севере и девушка давно мечтает побывать там. Про «Норникель» она узнала, когда прочитала, что можно пройти там стажировку. Стала общаться с жителями Норильска в соцсетях и пришла к выводу, что нужно создать карту туристических маршрутов как в пределах города, так и в его окрестностях. Это будет полезным для новичков, приезжающих работать в компанию, поможет им освоиться и полюбить свой новый дом.

Для студента Заполярного государственного университета Игоря Бердюгина направление «Развивай среду» тождественно с понятием «сделай родной город комфортнее». Он знает, в каком направлении нужно двигаться. А пятикурсник Северного арктического федерального университета Павлов Сергей, он родом из Архангельска, выбрал кейс «Норникеля» из тех же самых соображений: как коренной северянин он переживает за развитие арктических территорий страны.

Наконец, интересный проект Анны Музалевой, студентки московского РУДН, работать над которым она начала еще в школе.

- С самого начала я думала, что раз Норильск арктический город и там очень холодно, то нужно накрыть его куполом. Сначала думала, что целиком. Но постепенно пришла к тому, чтобы провести между зданиями стеклянные туннели, по которым можно перемещаться, не выходя на улицу. А потом мы с командой продумали, что внутри этих туннелей можно устроить коворкинг, офисы, магазины. То есть развить там жизнь. Мне кажется, что от этого в Норильске станет комфортнее. Правда, мне сложно подсчитать, сколько это будет стоить.

Знает Анна или нет, но в 60-х года прошлого века существовал похожий проект, согласно которому предлагалось накрыть Ленинский проспект сплошной стеклянной галереей с поддержанием внутри комфортного микроклимата, однако из-за чрезмерной дороговизны от проекта отказались. Спустя полвека в технологиях строительства многое изменилось, так что предложение Анны может стать вполне жизнеспособным и на самом деле придаст Северному городу особую привлекательность.

Продолжению быть

Нынешний конкурс стал успешным пилотным проектом, требующим продолжение. Интерес к нему был огромным – более полумиллиона ребят, которые нашли время между лекциями и сессиями, чтобы попробовать свои силы. Можно представить, сколько сейчас тех, кто остался в стороне от конкурса в этом году, но не захочет пропустить его в следующем. И продолжение будет.

- Когда мы спросили студентов, что нужно добавить в конкурс в следующем году, они назвали не развлечения, а образование. Они просят добавить образовательных программ, стажировок, возможности командной работы и взаимодействия с работодателями. Меня это очень радует, — подвел итоги первый заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.