В Красноярске присяжные сначала оправдали подозреваемого в убийстве, а спустя 11 лет признали виновным Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вот-вот вынесут приговор Владимиру Г., которого признали виновным в убийстве 12-летней давности. Присяжные заседатели вынесли свой вердикт: виновен и не заслуживает снисхождения. Теперь меру наказания должен определить судья.

Предыстория преступления, в свое время резонансного, такова. В апреле 2009 года за гаражами неподалеку от зданий Сибирского федерального университета обнаружили тело студентки. Девушка была изнасилована и задушена. Следователи установили, что накануне гибели она была в компании подруг. Девушки остановили автомобиль и попросили водителя отвести их в кафе, но на месте вышли все, кроме одной – она попросила отвести ее в общежитие.

За рулем автомобиля и находился обвиняемый. Вместо общежития он привез свою жертву к гаражам, где надругался над ней, а затем, чтобы скрыть преступление, убил ее. Задержали его спустя несколько месяцев. Дело рассматривали в присутствии присяжных заседателей, а те пришли к выводу, что мужчина невиновен. Его освободили.

Обвиняемый скрывался 8 лет. Фото: краевой суд

Однако коллегия Верховного суда РФ отменила оправдательный приговор и отправила дело на новое рассмотрение в декабре 2010 года. Обвиняемый, узнав об этом, бросил все и скрылся из города. Его объявили в федеральный розыск в 2011 году и задержали только в 2019 году. Второй раз дело рассматривалось Красноярским краевым судом. И снова – в присутствии присяжных заседателей. Возможно, обвиняемый надеялся и второй раз на то, что ему повезет. Но не вышло – решение нынешней коллегии присяжных оказалось противоположным тому, что было 11 лет назад.