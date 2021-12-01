В Красноярске пальмы зацвели на две недели раньше срока. Фото: администрация города

В Красноярске зацвели пальмы трахикарпусы. К сожалению, увидеть это своими глазами могут немногие, ведь экзотические деревья сейчас находятся в оранжерее. После каждого летнего сезона их увозят с улиц и площадей в теплицу, где они вдали от городской пыли и шума приходят в себя и набираются сил до будущей весны.

Цветение пальм обычно приходится на середину декабря. Но в этот раз бутоны распустились на пар недель раньше. В Управлении зеленого строительства администрации города показали фото и видео. Соцветия у пальм крупные, желтого цвета, без запаха. Цвести они будут около двух недель. Правда, плодов после цветения в искусственной среде не бывает, так как не происходит опыление соцветий, рассказывают специалисты.

В естественных условиях пальмы трахикарпусы приносят плоды в форме ягоды черного цвета с серым налетом, но они несъедобны. Для того, чтобы экзотические растения комфортно чувствовали себя в зимний период времени, в теплице поддерживается определенный температурный режим, не более 15 градусов, сокращается режим полива. К слову, этот вид пальм идеально подходит к красноярскому климату – он не любит слишком жарких тропических температур, зато может перенести заморозки до -10 градусов. Но с городских улиц их, как правило, уводят еще до наступления таких температур.