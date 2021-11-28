Погода в Красноярске на первой неделе декабря 2021: потепление до +4 градусов, переменная облачность и ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

На первой неделе декабря в Красноярске ожидается потепление до +4 градусов. Как сообщает Гидрометцентр, в краевом центре ожидается преимущественно облачная погода и ветреная погода.

В понедельник, 29 октября в Красноярске днем ожидается -3 градуса, будет облачно и снежно, возможна метель. Сила ветра составит около 4 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью температура упадет до -5 градусов, а снег прекратится.

Во вторник в Красноярске потеплеет до 0 градусов, будет пасмурно, но без осадков. Сильный ветер сохранится, возможны порывы до 15 м/с. Ночью же ожидается штиль и похолодание до -4 градусов.

В среду днем синоптики прогнозируют -1 градус. В остальном погода будет похожей – облачность и отсутствие осадков. Ветер же стихнет полностью. Ночью похолодает до -5 градусов.

Четверг ожидается самым теплым днем недели. Днем воздух прогреется до +4 градусов. Будет солнечно, без осадков и сильного ветра. В темное время суток температура опустится до -2.

В пятницу днем ожидается около +2 градусов. Солнце скроется за тучами, ожидается дождь, временами снег. Синоптики обещают почти полное безветрие с редкими, но сильными порывами, до 19 метров в секунду. Ночью похолодает до -1 градуса.