В Красноярске учителя бальных танцев посадили на 15 лет за многолетнюю связь с ученицей Фото: Мария ЛЕНЦ

Октябрьский суд Красноярска назначил учителю танцев Дмитрию Чубарову 15 лет колонии за развращение малолетней ученицы. Как сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда, было доказано более 80 эпизодов.

В списке доказанных фактов преступлений: 44 эпизода насильственных действий по согласию с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, совершение развратных действий – 16 эпизодов, половое сношение – 21 эпизод. Весь этот список вменили Чубарову по делу о его связи с одной ученицей.

В пресс-службе суда пояснили, что на момент преступлений экс-педагогу было более 40 лет, а преступления совершались не один год:

- Преступления совершались в отношении одного ребенка в течении нескольких лет по согласию, - сообщают в суде.

В краевом СК «КП-Красноярск» уточнили, что Чубаров развращал девочку с 2017 по 2020 год, когда ребенку исполнилось 10 лет.

Так, 26 ноября 2021 года Чубаров услышал приговор – 15 лет колонии строгого режима с лишением права на работу с детьми на 4 года и ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев. Однако в законную силу вердикт суда еще вступил, обе стороны могут его обжаловать.