1652 градуса по Фаренгейту: как делают легендарные ёлочные игрушки на фабрике «Бирюсинка»

Пламя для стекла с температурой 900 градусов по Цельсию или 1652 градуса по Фаренгейту Фото: Мария ЛЕНЦ

Снежок за окном и числа в календаре тонко намекают, что до Нового года осталось чуть больше месяца. Появившаяся иллюминация в городе, реклама по телевизору и в интернете с той самой новогодней машинкой и песней «праздник к нам приходит» призваны потихонечку создавать волшебную атмосферу праздника. Совсем скоро мы все начнем устанавливать ёлки у себя дома, украшать их гирляндами и красивыми игрушками… От современных пластиковых звездочек до старинных стеклянных шаров с историей. Кстати, а вы знали, что технология производства игрушек из стекла до сих пор та же самая, что и 20, 30, 40 лет назад?

Да, шарики и прочие фигурки до сих пор выдуваются вручную. Чтобы подробнее познакомиться с этим процессом, корреспонденты «Комсомолки» отправились на единственную фабрику ёлочных игрушек за Уралом, которая, по счастливой случайности, находится у нас в Красноярске.

Милые шарики с символами наступаюшего года Фото: Мария ЛЕНЦ

На «Бирюсинке» круглый год царит новогодняя атмосфера – украшенные ёлки, десяток гирлянд и миллионы ёлочных игрушек. Здесь мастера ежедневно занимаются настоящим волшебством – в их ловких руках стеклянные трубки превращаются в уникальные украшения одного из главных праздников года.

Каждая стеклянная ёлочная игрушка выдувается и расписывается вручную. Никаких бездушных машин, автоматически создающих паровозики, шарики и другие фигурки – всё игрушки появляются благодаря мастерству специалистов.

Особенный символ уходящего года

Щелкунчики, тигрята, гитары, шарики и многие другие игрушки начинают свой путь до новогодней ёлки в стеклодувном цехе. Здесь несколько специалистов предают длинным стеклянным трубкам необходимое обличие при помощи газовой горелки, пламя которой достигает температуры около 900 градусов по Цельсию (1652 градуса по Фаренгейту – прим.ред.).

Стеклодув сначала нагревает стекло, а затем выдувает из него пузырик, который затем либо укладывает в специальную форму, либо продолжает доводить до идеального шара. Казалось бы, что сложного?

Стеклодув в процессе создания игрушки Фото: Мария ЛЕНЦ

На самом деле весь процесс очень интуитивный – ведь нет четкой инструкции, сколько нужно добавить воздуха, как долго держать стекло на горелке, а потом и в форме. Все происходит на ощущениях стеклодува, которые просто понимают – пора. Как говорят на фабрике – стеклодувом может стать каждый, но не у каждого получится сделать качественную игрушку, особенно формовую.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году у «Бирюсинки» много фигурных новинок: мастера изготовили формы для сочных фруктов, милых бабок-ёжек с котиками, бесстрашных космонавтов, пушистых символов 2022 года, а также для особенных игрушек, наполненных смыслом – фигурок докторов со стетоскопами.

- В нынешнее непростое время каждому из нас есть за что сказать спасибо врачам. Почему бы не сделать это в таком необычном формате? В этом году была не одна волна ковида, доктора работают на износ, «вдыхаешь жизнь» в фигурку врача при помощи красок, и возникает какой-то особенный трепет в душе после осознания их подвига. Они точно должны быть символом уходящего года, - отмечает одна из художниц.

Тот самый доктор Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотни игрушек ежедневно…

После того, как свежеиспеченная игрушка остыла, она отправляется на алюминирование (процесс покрытия игрушки алюминием, чтобы в последствии краска лучше легла – прим.ред.), в лакокрасочный цех или прямиком в руки разрисовщиц, где уже обретает свой цветной облик.

Щелкунчик оживает в руках у мастера (Вы только взгляните в его глаза) Фото: Мария ЛЕНЦ

Рабочее место десятка художниц наполнено светом и обволакивающей тишиной, которую очень редко нарушает звон стекла. Да, иногда игрушки бьются и от этого никуда не деться. Чуть сильнее сожмешь при разрисовке и в руках не красивое ёлочное украшение, а острые осколки.

Для обычных людей это как ножом по сердцу – ведь все мы знаем это чувство сожаления, когда яркий шарик разлетается на сотню блестящих фрагментов, а этот звон… Здесь же мастера долго не горюют и продолжают работу, словно ничего и не было.

- Жалко, конечно, игрушку, особенно когда ты её почти закончил, расписал, а она лопнула. Но уже выработан иммунитет, расстраиваться особо некогда. Да и происходит это очень-очень редко, - рассказывают корреспондентам «КП» мастерицы.

Заготовки для сочных мандаринок Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько же здесь красоты… У одного художника классические щелкунчики обзаводятся красивыми мундирами, у другой разрисовщицы заготовки мандаринок и граната превращаются в сочные фрукты, очень похожие на настоящие, а кто-то прорисовывает складочки на медицинских масках «пандемийных» шариков, ставших очень популярными еще в прошлом году, или часовню Параскевы Пятницы.

Будущие гранатики Фото: Мария ЛЕНЦ

Работа кипит в цехах круглый год. В день один стеклодув должен сделать не менее 200 игрушек, у разрисовщиц же объем зависит от сложности дизайна – от нескольких десятков до нескольких штук. Все ёлочные игрушки, выходящие из-под рук художниц, носят статус изделий народно-художественных промыслов и стоят на одной ступени с гжелью, городецкой росписью и другими.

Легендарные шары с масками Фото: Мария ЛЕНЦ

После того, как игрушка просохла, ей отрезают стеклянный хвостик, цепляют крепление и отправляют на упаковку. Красноярские игрушки знают не только в России, но и далеко за её пределами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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