Норильск должен стать столицей Арктики: процесс уже запущен. Фото: Марина Пешкова

Через 14 лет Норильск должен стать современным урбанизированным городом с качественным уровнем жизни, а также привлекательным для гостей и представителей бизнеса, чтобы сюда с удовольствием приезжали жить, отдыхать и работать. Он должен стать культурным, спортивным, образовательным и промышленным центром российской Арктики, по сути - ее столицей. Реновация Норильска уже началась, сейчас решаются организационные вопросы. Участники стратегической сессии «Норильск – 2035», которая прошла в стенах Заполярного государственного университета, обсудили темы развития Северного города.

Город громко заявил о себе

Что мы знаем о Норильске? Что это город с трагической историей и своим существованием он обязан совокупному месторождению никеля, палладия, платины и других природных богатств. И что значительная часть его жителей является сотрудниками градообразующей компании – «Норникеля».

А как вам такие факты, что в Норильске много лет стабильный естественный прирост за счет высокого уровня рождаемости? Что это закрытый для иностранцев город и попасть сюда они могут по специальному разрешению? А еще это один из самых холодных городов мира, на его улицах можно встретить жителя тундры на упряжке северных оленей.

Никогда не бывавшие в Норильске даже не представляют, что он может быть таким романтичным и светлым. Фото: Марина Пешкова

На самом деле Норильск уникален во всем. И, конечно же, людьми, чьим трудом «Норникель» создает 4,2% объема промышленного производства России (по итогам 2020 года) и обеспечивает более четверти доходов в бюджет Красноярского края.

В начале 2021 года Норильск громко заявил о себе планами перемен. В феврале было подписано четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Норильска на период до 2024 года и перспективу до 2035 года. Сторонами соглашения стали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительство Красноярского края, администрация Норильска и «Норникель». Согласно этому документу объем совместного финансирования программ развития города составит 120 миллиардов рублей, из которых 24 миллиарда – средства федерального бюджета, 14,7 миллиарда – регионального бюджета, а 81,3 миллиарда – компании «Норникель».

Помимо этого компания подписала еще один договор с администрацией Норильска, в рамках которого намерена выделить на развитие территории промышленного района еще 150 миллиардов рублей. В результате таких колоссальных вложений город приобретет совершенно новый имидж: качество жизни, тысячи новых рабочих мест, улучшение транспортной доступности, внедрение SMART-технологий и многое другое.

Стратегическая сессия "Норильск - 2035" собрала более сотни участников. На Фото: Марина Пешкова

Архитекторам нужно прочувствовать дух Норильска

Возвращаясь к стратегической сессии «Норильск – 2035», отметим, что интерес к реновации города сейчас всесторонний. На мероприятии собрались более сотни человек, это представители федеральных и краевых властей, Госкорпорации развития, Фонда содействия реформированию ЖКХ, администрации Норильска, компании «Норникель», Агентства развития Норильска, общественных организаций, научного и экспертного сообщества, малого и среднего бизнеса. То есть все, кому предстоит участвовать в переменах города.

В работе сессии приняли участие финалисты конкурса на разработку архитектурной концепции реновации Норильска. Напомним, что конкурс сделали международным с целью привлечь лучшие наработки, которые есть сегодня в мире. Заявки на участие в конкурс прислали 73 организации из 13 стран. В финал вышли три консорциума, возглавляемые: ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и красноярский АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект». Предложенные ими проекты оказались наиболее интересными и жизнеспособными в экстремальных климатических и инженерно-геологических условиях.

- От победителей конкурса мы ждем качественных, эффективных и интересных решений. Этот конкурс стал чем-то большим, нежели просто архитектурное состязание. Он мотивирует все заинтересованные в обновлении города стороны искать ответы на самые актуальные вопросы: каким мы хотим видеть город к 2035 году, чего мы ожидаем от реновации Норильска, какие цели должны преследовать программы городского развития, – подчеркнула старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова. Фото: Марина Пешкова

По словам директора Агентства развития Норильска Максима Миронова, важно было пригласить финалистов и максимально познакомить со спецификой территории. Чтобы они сами увидели и прочувствовали ту площадку, где им предстоит реализовать свои творческие замыслы. Делать это на расстоянии малоэффективно. Чтобы проектировщики прониклись духом Норильска, их провезли по всем районам города, показали Талнах, Кайеркан и Оганер. Организовали экскурсию на учебный подземный полигон производства, даже угостили земляникой, выращенной в местной теплице. Победителя объявят в марте 2022 года, им станет та команда, которая наиболее полно раскроет потенциал города и точно впишет в свою архитектурную концепцию те процессы, которые уже начались.

Тимур Башкаев, представляющий одного из победителей – Высшую школу экономики, по итогам отметил:

- Эта поездка не просто помогла, а ключевым образом поменяла наше видение территории. Норильск – необычный город, с особыми климатическими условиями, производством, с иными способами урбанизации. Потому в своих рекомендациях мы не будем использовать общепринятые в мире подходы, которые применяются при трансформации десятков городов. Мы сконцентрируемся на уникальных решениях, именно под Норильск. И в этом смысле я очень благодарен за возможность участия в четырехдневном мероприятии с экскурсиями и встречами с разными специалистами. Мы все понимаем, какой шанс у города. У всех огромные надежды, и мы хотим эти надежды оправдать.

Заполярный университет - ему отводится роль будущего центра арктических исследований. Фото: Марина Пешкова

Вся Арктика смотрит на Норильск

Словами депутата Госдумы Владимира Бурматова, сегодня вся российская Арктика смотрит на Норильск. Его опыт предстоящей реновации и трансформация в лидера устойчивого развития должны стать примером для других городов. Арктическая зона обладает огромными запасами природных богатств, она интересна для компаний-разработчиков. Но многие обходятся тем, что строят на своих месторождениях вахтовых поселки, куда специалисты приезжают на несколько месяцев.

Такое мощнейшее производство, как в Норильске, выпускающее сложную металлургическую продукцию, не может обслуживаться вахтовым методом. Еще в мае этого года норильчане задавали соответствующий вопрос городским властям, на что председатель Горсовета Александр Пестряков ответил: однозначно нет. Политика «Норникеля» - привлекать высококвалифицированные кадры и закреплять их на предприятии, а это значит, что нужно заботиться и об их семьях, о будущем, дать возможность учиться, лечиться, отдыхать.

Мы не раз говорили о том, что перезагрузка предусматривает целый комплекс мероприятий и планов. Постараемся изложить основные моменты. Во-первых, жилищный вопрос на Севере стоит иначе, чем на большой земле, приходится приспосабливаться под вечную мерзлоту. Панируется ликвидировать в Норильске 45 ветхих зданий и построить более 80 новых, стабилизировать грунты под более чем 50 объектами.

Во вторых, обновление инфраструктуры. Спорт: строительство 50-метрового бассейна, модернизация дворца спорта «Арктика». Культура: музей АММА, общественное пространство «Башня», пешеходная зона на улице Мира, Зимний сад, парк «Озеро Долгое». Туризм: строительство гостиниц и баз отдыха. Образование: новые детсады в Кайеркане и Оганере, школы в Оганере и Центральном районе. Медицина: поликлиника в Талнахе. И многие другие проекты.

На стратегической сессии было озвучено много интересных идей. Фото: Марина Пешкова

В третьих, коммунальное хозяйство: реконструкция более 600 километров коллекторного хозяйства. В четвертых, эстетика города – ремонт фасадов домов, городская иллюминация и подсветка, благоустройство дворов, озеленение. В пятых, развитие науки: Норильский индустриальный институт преобразован в Заполярный государственный университет и должен стать одним из ведущих вузов международной сети арктических университетов по решению стратегических задач развития Арктики.

Наконец, транспортная доступность. Сюда входит не только реконструкция и ремонт более 200 километров дорог. Но и реформа общественного транспорта – на улицы города выйдут новые современные автобусы, приспособленные для комфортной перевозки пассажиров зимой. И еще местные аэропорты: «Алыкель» должен получить статус международного, а «Валек» ждет ремонт взлетно-посадочной полосы. Это дает норильчанам возможность выехать напрямую на отдых за границу, а иностранным гостям прилетать в город, минуя пересадки в других городах. А также расширяет возможности для внутреннего туризма («Валек» обслуживает местные вертолетные маршруты).

Реновация города невозможна без реализации промышленных проектов компании «Норникель». К ним относится совместный инвестпроект компании и правительства Красноярского края под названием «Южный кластер». В его рамках будет модернизирована шахта «Заполярная». В планах расширение Талнахской фабрики, строительство новой обогатительной фабрики, расширение мощностей Норильского металлургического завода.

Реновация города невозможна без реализации промышленных проектов. Фото: Марина Пешкова

И, конечно же, решение экологических проблем. Отметим беспрецедентный «Серный проект», на реализацию которого «Норникель» планирует направить около 300 миллиардов рублей и снизить к 2030 году количество диоксида серы на своих предприятиях на 95 %. Норильск уже ощутил результаты, когда в 2016 году закрылся старый Никелевый завод. Также «Норникель» одним из первых в России внедряет у себя на производстве систему автоматического контроля над состоянием атмосферного воздуха.

Весной этого года была запущена программа Чистый Норильск». Инвестиции в очистку территории от накопленных десятилетиями ветхих конструкций, строений, металлолома и мусора, на 10 лет составят более 40 миллиардов рублей.

Лучшие идеи войдут в стратегический план

На стратегической сессии было озвучено много интересных идей.

- Результат форума вдохновляет, потому что мы смогли синхронизировать и гармонизировать самые разные программы. У Норильска есть целый пул стратегических проектов по развитию и реновации. Итоговый документ сессии позволит понять, каким мы все хотим увидеть город на горизонте 10–15 лет, и сделать все планы реализуемыми, - подвела итог сессии старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

- Сейчас активно идет работа по разработке эскизов, проектно-сметной документации на строительство новых жилых домов и социальных объектов. А в 2022 – 2023 годах мы уже будем наблюдать строительство зданий. Реновация позволит вновь сделать Норильск привлекательным для жизни, учебы и работы городом, – подвел итоги мероприятия глава Норильска Дмитрий Карасев.