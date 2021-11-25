«Они сверхлюди»: поляки поразились выдержке якутских детей, гуляющих на улице в -48 градусов. Фото: стоп-кадр из видео

Ни для кого не секрет, что зимой в Якутии экстремальные морозы. Температуры -40-45 градусов на большей части республики скорее правило, чем исключение. Но это для нас, а в Европе, где при -20 градусах объявляют режим ЧС, такой климат является чем-то невероятным.

Так, польское издание Wirtualna Polska опубликовала видео из инстаграм-аккаунта Siberian Times. На кадрах трое детей из Усть-Алданского района Якутии в -48 градусов беззаботно катаются на карусели. Автор же будничным голосом иронично заключает «Типичное якутское детство».

И действительно, 23 ноября в Усть-Алданском районе температура доходила до -50 градусов мороза. Детей освободили от занятий, но те решили не скучать дома, а отправились гулять.

Читатели польского издания поразились тому, как якутские дети переживают экстремальное похолодание:

- Мы не выходим из дома уже при -5, - написал пользователь Koko;

- Коронавирус побледнел и отправился в Арктику, - иронизирует другой автор;

- И как нам с ними соревноваться? Они сверхлюди, - пишет еще один читатель;

А пользователь под ником pus wsiegda вспомнил старый анекдот:

- Обеспокоенный поляк звонит другу в Сибирь:

- Саша, как ты себя чувствуешь, сказали, что у вас жуткие морозы!

- Да тут всего -20…

- По телевизору сказали, что -40!

- А, это, наверное, на улице!

Однако бывали и те, кто вспомнил старую байку о том, что мороз при сухом климате не ощущается:

- Когда низкие температуры и нет ветра – тепло;

- Там без ветра и влажности не так ощущается. Главное, без алкоголя.

Тем временем, в Усть-Алданском районе потеплело. По прогнозу GISMETEO, 25 ноября всего-навсего -36 градусов. Теперь детям посреди бела дня на улице прогуляться не получится. Пора в школу!