Два пассажира бизнес-класса самолета Москва-Абакан подрались из-за места возле симпатичной девушки

Полицейские поднимаются на борт самолета Скриншот: МВД-медиа

На борту самолета, летевшего из Москвы в Абакан (Хакасия) подрались двое пассажиров из бизнес-класса – изначально конфликт произошел из-за места в салоне возле красивой девушки, но затем один из мужчин якобы оскорбил и толкнул эту самую девушку, а второй вступился за неё. В каком состоянии были "вип-пассажиры", история пока умалчивает.

Так или иначе, разнимали их бортпроводники, на помощь пришел еще кто-то из крепких мужчин-пассажиров. Информация попала в сводки МВД: "В отношении обоих пассажиров заведены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство».

В соцсетях очевидцы рассказывают, что один из пассажиров бизнес-класса хотел пересесть на место, расположенное рядом с красивой девушкой. Но путешественница летела в Абакан со спутником, поэтому не согласилась на обмен. Пассажиру отказ не понравился – слово за слово, толчок за толчком, случайно слегка досталось и "клубнике раздора". Завязалась драка.

Приземляться в ближайшем аэропорту и высаживать пассажиров не стали – экипажу удалось, скажем так, погасить конфликт. (К слову, случись это чуть позже, мягкой силой могло уже не обойтись: 25 ноября стало известно, что Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в Воздушный кодекс РФ, в соответствии с которыми экипажи воздушных судов получат право применять специальные средства сдерживания дебоширов на борту).

Но по прибытию в Абакан, транспортные полицейские доставили в дежурную часть участников драки. В отношении обоих мужчин заведены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство». Теперь им грозит до 15 суток административного ареста.

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