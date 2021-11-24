«Жизнь папе спасла его записная книжка»: история советского солдата, чьи фото до и после войны поразили американцев

Фотографии солдата Великой Отечественной войны и художника Евгения Кобытева, снятые с разницей в четыре года, потрясли американцев. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Ушел мальчишкой, вернулся стариком», - фотографии солдата Великой Отечественной войны, снятые с разницей всего в четыре года – в 1941-м и 1945-м – потрясли американцев. Напомним, карточки, опубликованные на форуме Reddit, за считанные часы набрали сотни комментариев. Люди сходятся в одном: в этом взгляде – чудовищный опыт войны. Кажется, на снимках – разные люди. На первом – полный надежд молодой мужчина, на втором – человек, который видел всё.

На фронт после выпускного

Что же о нем известно? Это солдат и художник из Красноярска Евгений Кобытев. Два года назад мы отыскали его дочь, тоже художницу. Увы, осенью 2020-го Веры Евгеньевны Кобытевой-Полынской не стало. Но она до последнего хранила память об отце. Вот что рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» дочь героя.

Дочь солдата Вера Евгеньевна Кобытева-Полынская. Фото: Мария ЛЕНЦ

… Главной темой Евгения Кобытева была война. Родился он на Алтае, окончил школу с педагогическим уклоном. С 16 лет работал учителем. Потом был омский худтехникум, переезд в Красноярск. Здесь преподавал изо. Но перебрался в Киев, поступил в художественный институт. 22 июня 1941-го у Жени прошел выпускной. А вскоре он ушел на фронт – добровольцем.

- С записной книжкой и карандашом, которые подарили на выпускном. Весь курс определили в истребительный батальон. В один из дней отец с товарищами попал в окружение. Выживших взяли в плен. Гнали почти бегом – до концлагеря «Хорольская яма».

Люди умирали в норах

Вместе еще с 60 тысячами пленными Кобытев попал в концлагерь. Это была гигантская яма, откуда раньше брали глину для кирпичного завода. Ее просто обнесли колючей проволокой, окружили вышками. Людей держали под открытым небом. Они пытались укрыться в пещерках и оврагах, рыли норы. Но большинство ждала медленная смерть от холода и голода.

- Отец должен был выжить, чтобы показать, что там творилось. Позже он напишет об этом в своей книге «Хорольская яма».

Евгений Кобытев в конце войны. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жизнь художнику спасла его записная книжка. В ней он набрасывал портреты узников. А, когда бумага закончилась, намечал, что нужно нарисовать потом. Сначала, как мог, прятал листочки от надсмотрщиков. Но, когда те поняли, что он художник, неожиданно начали заказывать свои портреты.

- Отец делал рисунки, которые называл «смерть фото», такие реальные они были. Плюс еще и приукрашивал. Немцы делали небольшие поблажки. Иногда ему перепадало немножко гречки. Пленным ведь давали баланду: вода и чуть-чуть пшенки. Он потом всю жизнь не мог видеть пшенную кашу.

… Бежать из концлагеря Кобытеву и его товарищам удалось только в 43-м. Скрывались по болотам, хоронились у местных.

Дальше добрались до своих, отец вернулся в строй, дошел до Дрездена…

Память жгла

После войны Кобытев вернулся в Красноярск, работал, преподавал. Но память жгла, говорят близкие. Так родилась его книга «Хорольская яма», две серии работ – «До последнего дыхания» (реквием по узникам) и «Люди, будьте бдительны!» (приговор палачам).

- 9 мая для папы было особым днем, - признавалась Вера Евгеньевна. – Никаких шумных празднований, как принято сейчас. Вообще он был аскетом и стоиком. Нужна ребенку новая кровать? Снимем спинку со старой, подставим стул. Сюрприз жене ко дню рождения? Конечно, книга. А как-то камень принес в подарок: «Посмотри, какой! На слоника похож». Мы потом его приспособили как гнет для капусты. Особый был человек: бессребреник, преданный своему делу.

… Сейчас большинство красноярцев знает Евгения Кобытева как монументалиста, автора знаменитого панно на доме дружбы «Родина».

- Как его создавали? Из наших енисейских камней. Отец отбирал ребят-студентов, которые могли работать с цветом. Они два месяца искали камни, промывали, раскладывали по цвету. А затем по эскизам выкладывали сверху вниз полосами. Работали человек 45-50. Но на леса допускали, максимум, по двое. Такая работа была проделана!

Знаменитое панно Евгения Кобытева, ставшее символом целого края. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта мозаика фактически стала символом целого края. Неудивительно, что ее создал человек, который сумел вернуться из ада концлагеря. Чтобы поведать о том, что пережил.

- Много раз писали, что в той девочке на панно, отец изобразил меня, - говорила Вера Кобытева. – Увы, это не так. На тот момент мне было почти 10 лет. А вот моя мама, художница Тамара Мирошкина, действительно была прототипом героини панно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пользователей Reddit шокировала фотография советского солдата до и после войны

Пользователей американской социальной сети Reddit привело в шок сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева (подробнее).