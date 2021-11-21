В число лучших туристических проектов России вошли два маршрута по Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Два туристических проекта из Хакасии вышли в финал всероссийского конкурса «Открой свою Россию», сообщает правительство республики. Сам конкурс направлен на развитие внутреннего туризма, в нем отражаются актуальные и конкурентоспособные туристические маршруты по России с учетом природных и культурных особенностей, обычаев и местной истории. Хакасия вышла в финал с двумя проектами.

Первый проект называется «Саянская Мозаика» – это недельный автобусно-пешеходный маршрут по Хакасии и югу Красноярского края. За 7 дней – 960 км. А него входят посещение Саяно-Шушенской ГЭС, Енисея, мраморной дороги, глухая тайга, фермерские хозяйства, парки отдыха, экологические тропы, блюда местной кухни, катерные прогулки. Этнографическая часть маршрута представлена музеями под открытым небом «Улуг Хуртуях Тас», «Казановка», «Древние курганы Салбыкской степи».

Знаменитые Сундуки Фото: Мария ЛЕНЦ

Второй проект – «Сакральная Хакасия». Это недельный маршрут с умеренными физическими нагрузками: пеший подъем на горы Тепсей и Сундуки, поход по Тропе предков.

Финалистами конкурса «Открой свою Россию» стали 33 организатора, которые представили 66 маршрутов со всей страны. Больше всего таких маршрутов представили Дагестан – 6, по 5 маршрутов – Бурятия и Саха (Якутия), по 4 – в Иркутская, Кемеровская, Орловская области и Карелия.

- 33 финалиста станут участниками акселерационной программы, в которую войдут модули, посвященные стратегическому видению турпродукта и формированию его образа, созданию бизнес-моделей и ценностных предложений. В результате будет создана новая модель проектирования турпродукта, а на карте России появится 99 концептуальных турмаршрутов, - прокомментировали в правительстве Хакасии.

Хакасская степь Фото: ИВАНОВА Диана

На завершающем этапе проекта конкурсная комиссия определит 30 турмаршрутов-победителей, а Ростуризм выберет проекты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут».

Добавим, что посмотреть все проекты – участники конкурсы – можно посмотреть на сайте конкурса «Открой свою Россию».