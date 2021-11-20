Дворняги обставили породистых: собаки из приюта Дерипаски взяли все награды на профессиональных соревнованиях

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Ближайшие выходные станут особенными для четвероногих подопечных красноярского приюта для собак «Поводог», который входит в крупнейшую в стране сеть центров защиты животных, созданную фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело». Подобранные на улицах беспородные псы, которые ждут в приюте новых хозяев, будут участвовать в соревнованиях по «ноузворку». Так называется специальный собачий вид спорта, в котором четвероногие демонстрируют умение находить источники различных запахов.

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

У хвостатых спортсменов из «Поводога» есть все шансы отличиться. В приюте их воспитанием и дрессировкой серьезно занимаются профессиональные кинологи и зоопсихологи. Они не только социализируют псов, обучают командам, готовят к жизни в новой семье и учат взаимодействию с человеком, но и тренируют, скажем так, «профессиональные» навыки.

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Соревнования будут разделены на четыре этапа: их участникам предстоит продемонстрировать свой острый нюх и отыскать источник запаха на предмете, в помещении, на улице и в транспорте. Искать четвероногие «нюхачи» будут спрятанную апельсиновую кожуру и палочки корицы.

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Сотрудники приюта надеются, что их воспитанники покажут класс и, следом за победителями предыдущих таких же «нюхательных состязаний», отправятся служить в аэропорты и на вокзалы – помогать полицейским и обеспечивать безопасность пассажиров.

Дворняги из приюта «Поводог» привычны к наградам. В недавних кинологических соревнованиях, прошедших на выставке «Зоомир», «собакены» из приюта обошли своих породистых собратьев и забрали большинство главных наград, возглавив турнирную таблицу. Особый класс приютские собаки показали в «аджилити» – преодолении полосы препятствий на скорость и трюковом «фристайле». За этот год, питомцы приюта взяли на разных соревнованиях больше ста медалей! Это исторический рекорд для беспородных собак.

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

К слову, прямо на выставке некоторые пушистые рекордсмены обрели новых хозяев. Барбосы так старались показать себя во всей красе, что растопили сердца зрителей, пришедших посмотреть на четвероногих умниц. А на следующий день в приют приехало столько гостей, сколько «Поводог» никогда не видел. Каждый хотел забрать домой умного и дрессированного питомца. Настолько псы поразили красноярцев своими трюками и воспитанием.

Фото: фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»

Свое дело сделала и репутация приюта. Известно, что все собаки, которые туда попадают, проходят медицинский осмотр, чипируются, вакцинируются и стерилизуются. Такие же приюты, как в Красноярске, открыты в Сочи, Иркутске, Абакане и подмосковном Наро-Фоминске. С 2014 года, в рамках программы зашиты животных фонда «Вольное дело», их сотрудники нашли хозяев более 1200 питомцам. Сейчас в приютах живет около тысячи собак.