Купить продукты, перекусить и отдохнуть – все это можно сделать только в одном гастрономе Красноярского края!

Какая идея лежит в основе нового формата, и почему это нравится красноярцам?

Сегодня мы пройдемся по магазину и покажем те фишки, которые придуманы для удобства покупателей, те товары, которые нас удивили и порадовали. И об этом расскажут участники и творцы преображения «Красного Яра» в Красноярске на улице Весны, 1.

«Три мира» в одном магазине

Рассказывает генеральный директор Анжела Рябова:

- Мы реализуем концепцию «трех миров»: «мир свежих продуктов», «мир привычного магазина» и «мир фудхолла».

«Первый мир» – это свежие и очень свежие продукты. Огромный выбор фруктов, зелени и овощей, свежее охлажденное мясо, фарши, вкусная рыба разных сортов - охлажденная, копченая и соленая, большой ассортимент фермерских молочных продуктов, всеми любимые колбасы от регионального производителя, специальный отдел местной сыроварни. Раскрытие наших конкурентных преимуществ в части собственного производства: готовая еда на любой вкус, десерты премиум-качества, шикарная пекарня.

«Второй мир» – это, конечно, традиционный гастроном, здесь мы расширили линейку сладостей, бакалеи, сопутствующих товаров. Обновление касается большинства отделов, много новинок в специях и очень много в категории «напитки»: у нас теперь самый настоящий винный бутик.

И самая главная фишка, наш «рояль в кустах» или тот самый «третий мир» – фудхолл. Это несколько небольших, но стильных и уютных точек питания, где, кроме всего прочего, будут супы, азиатская еда и вкуснейшие завтраки в течение всего дня.

О первых итогах и первых впечатлениях рассказывает директор этого гастронома Римма Николаева:

- Самое главное для нас – отзывы покупателей. Они говорят «Вау!». И признаются, что не ожидали такого европейского уровня, что может быть так красиво и удобно.

Мир первый – фудхолл

Начинаем путешествие с него, поскольку в Красноярске такого еще не было!

В основе фудхолла приятная для посетителей идея: ресторанная еда по нересторанным ценам.

Здесь можно купить готовые блюда и взять их с собой или перекусить здесь. В меню пицца, торты, пельмени, вареники, стейки, супы, воки, рамены, плов, суши, хачапури, шаурма разных видов с разными начинками и соусами, в зоне завтраков - каша, панини, омлеты, бутерброды, блины, смузи и молочные коктейли, новые пирожные и тортики из натуральных ингредиентов. И, конечно, кофе!

Для удобства желающих позавтракать или пообедать на фудхолле гастронома есть все, что нужно: вешалка для одежды, туалет, умывальники, уютный интерьер, 50 посадочных мест, стульчики для детей. И нет одноразовой посуды!

Рассказывает Денис Мишин, директор собственного производства торговых сетей «Красный Яр» и «Батон»:

- Для покупателей этого гастронома готовит разные блюда команда из 50 человек плюс наши партнеры. Например, блюдами восточной кухни занимаются специалисты из Узбекистана. Еда у нас качественная, даже фастфуд из натуральных продуктов. Работает фудхолл с 9 до 21 часа, а потом мы оставляем упакованные блюда для тех, кто возвращается с работы очень поздно и может взять домой готовый ужин.

Мир второй - свежие продукты

Лучшее место во всех гастрономах «Красный Яр» занимают изобильные развалы с овощами и фруктами – эта категория продуктов неотъемлемая составляющая ежедневной корзины жителей региона! Для поддержания здоровья и качества жизни, овощи и фрукты должны стать основой питания жителей нашего региона. И этим товарам здесь уделяется особое внимание: ассортимент, привлекательная выкладка, акции. Всего в «Красном Яре» около 200 наименований фруктов и овощей.

Рассказывает руководитель отдела «Фрукты и овощи» Елена Шевцова:

- Вкусы и предпочтения красноярцев постоянно меняются. Например, еще три года назад не ели авокадо, сейчас покупают в колоссальных объемах. Все знают про полезные жиры авокадо, используют его вместо масла. Поэтому мы предлагаем покупателям несколько видов из разных стран. Круглый год в продаже есть ягода, вот, например, клубника из Кисловодска: утром собрали, на самолет и через несколько часов она у нас. Второй год востребован инжир, возим его из Турции. Манго есть и тайское, и китайское. А вот китайские яблоки заменили на, в основном, российские: Краснодарский край, Кабардино-Балкария. Новый фрукт – свити, это скрещенные грейпфрут, лайм и помело. Свити очень хорош для смузи.

Новинка этого года – микрозелень. Ее не надо доращивать, - купил и можно кушать.

Много пророщенных зерен для здорового питания, для салатов – это кладезь витаминов. Много зелени. Есть местная, есть узбекская – разные.

Мир третий – традиционный гастроном

Внутри мира традиционного гастронома созданы маленькие мирки. Например, мир алкоголя, мир безалкогольных напитков, мир сладостей и т.д.

Чтобы покупатель не потерялся во всем этом выборе, а сегодня в новом гастрономе около 17 тысяч товаров, в гастрономе предложены готовые решения. Например, стеллаж «Вот бутерброд» – здесь все, что понадобится для приготовления: нарезка сыров, колбас, рыбы. Есть стеллаж «Сам себе кондитер», здесь собраны товары, с помощью которых можно сделать торт за 5-10 минут. Это различные коржи, кремы, декоративные посыпки, сливки, шоколад, ваниль. Есть отдельный стеллаж с гарнирами, чтобы подсказать хозяйке меню на обед или ужин.

Категорийный менеджер Ксения Стрецкая:

- Покупатели тщательно смотрят на этикетки, выбирают натуральные продукты, без сахара, без глютена. Появился большой отдел здорового питания. Если раньше ассортимент ограничивался хлебцами, конфетами для диабетиков, то сейчас появились соевые сыры, соевые колбасы и паштеты, безлактозное молоко и мороженое, безглютеновый хлеб, булочки, протеины, заморозка, растительные котлеты, большой выбор чая и кофе - то есть продукты для тех, кто следит за своей фигурой, за своим весом. Есть и спортивное питание: протеиновые коктейли, супы, каши, полезные перекусы.

Большой выбор различных напитков для здорового питания: воды с магнием, серебром, морсы, вода с электролитиками, ее очень любят спортсмены. Подробности рассказывает категорийный менеджер Алена Гончаренко:

- Есть даже пиво для тех, кто придерживается правильного питания. Есть напитки, которые сжигают жиры, восполняют жидкость в организме. Есть щелочная вода, очень полезная, с учетом того, что практически вся еда кроме зелени является кислотной и организм закисляется. Много напитков с микроэлементами – есть из чего выбрать под разные потребности.

Для тех, кто может любит себя побаловать, открыт отдел «Для гурманов», в котором собраны эксклюзивные сыры, колбасы, закуски, икра. Рассказывает менеджер Анастасия Ключникова:

- В этом отделе есть сыры, произведенные в Швейцарии, их более 20 видов от семейной фирмы, основанной в 1886 году. Особенность этих сыров в том, что они созревают в природных пещерах, где напитываются ароматами и приобретают особые вкусовые качества. Есть мясные деликатесы от испанской фирмы, в том числе любимый многими хамон. Все они произведены в филиале этой фирмы в Ленинградской области под надзором испанских технологов и по фирменным рецептам.

Очень привлекательно выглядит и рыба – это проект партнеров «Красного Яра». Рассказывает директор компании «Рыбная кухня» Павел Корчагин:

- Года 3-4 назад я тоже был обычным покупателем и обратил внимание, что рыба в магазинах обычно такая, что не хочется ее покупать. И мы создали компанию «Рыбная кухня». Наши фишки – свежесть продукта, ассортимент, привлекательная выкладка и продавцы, которые умеют работать с рыбой.

В отделе алкоголя огромный выбор, есть даже безалкогольные вина!

Рассказывает категорийный менеджер Дмитрий Коровин:

- Этот отдел мы базировали на трех китах. Первый – интерьер: минималистичный лофт и правильное освещение для разных категорий товаров. Второй – ассортимент. География очень широкая, из всех уголков земного шара, есть вина известных стран и производителей, есть вина, выпущенные маленькими партиями, где каждая бутылка имеет свой номер. Есть вина по 1,5 литра и на подарок, и для большой компании. И третий кит – коммуникация с покупателем и навигация – вино представлено по сортам, есть стеллажи «К мясу», «К рыбе», чтобы покупателю было удобно ориентироваться.

Руководителю отдела Non-food Елене Фомичевой сложно представить весь спектр непродовольственных товаров, тем более, что они постоянно меняются. Сейчас, например, поступила в продажу новогодняя коллекция. Но все же она обратила внимание покупателей на некоторые моменты:

- Хочу рассказать о новом продукте от наших российских производителей, который только вышел на рынок. Это бытовая химия, которую вы готовите сами из концентрата и воды – для ванной, для пола, для стирки, для посуды. Думаю, они достойны внимания: гипоаллергенные, безопасные для детей и животных, экологичны. Стоит обратить внимание и на натуральные отдушки.

Мы сами разрабатываем коллекции посуды, декора и заказываем их на китайских фабриках. Мы предлагаем комплексные готовые решения, например, для ванной комнаты. Люди стали проводить дома больше времени, уделять ему больше внимания, мы стали предлагать интерьерный декор. Сейчас модно дома пользоваться ресторанной посудой и у нас она тоже есть по очень приятным ценам.

Рассказать обо всем, что есть во флагманском гастрономе «Красный Яр» в ТЦ «Взлетка-Плаза», невозможно. Все-таки здесь только новых товаров более трех тысяч! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Внимание!

До конца года будут обновлены еще четыре гастронома «Красный Яр» по адресам: пр. Комсомольский, 18, ул. Шахтеров, 44, ул. Октябрьская, 3а, ул. Мате Залки, 37. Работы уже ведутся.