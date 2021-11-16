В Норильске появится современный медицинский центр с высококлассным персоналом и современным оборудованием

В рамках развития корпоративной медицинской службы в Норильске появится современный медцентр. Фото: Марина Пешкова

Компания «Норникель» приняла решение о создании собственной медицинской службы. Два года назад началась разработка масштабного проекта под названием «Корпоративная медицина в Норильске», задача которого – поднять оказание медицинской помощи сотрудникам компании и их семьях на высокий уровень, сделать максимальной качественной и доступной. Объем инвестиций компании составит 10 миллиардов рублей. Только на реализацию первого этапа предстоит потратить более двух миллиардов рублей. Вот как это будет происходить.

Ближе к сути

Сегодня корпоративная медицина – это востребованная часть социального пакета. Особенно если это сложное производство, находится в суровых климатических условиях и связано с риском развития различных заболеваний. Сотрудники хотят получить от работодателя гарантированное качественное медицинское обслуживание, причем не только для себя, но и для своих близких. Это повышает лояльность к компании, а также снижает финансовые риски, связанные с временной потерей трудоспособности среди коллектива.

Сама идея корпоративных медицинских центров не новая. Скажем так, это – хорошо забытое старое: до 90-х годов в стране существовала цеховая медицина и работала она достаточно эффективно. Это было первичное звено, куда обращался работник при любых недомоганиях. Плюс большое внимание уделялось профилактике различных заболеваний. Особенно профзаболеваний.

Медики на заводах следили за своевременной сезонной вакцинацией, организовывали профилактические осмотры, «выбивали» путевки в санатории и дома отдыха для рабочих из групп профессионального риска. Одним словом, основная задача, которая стояла перед цеховой медициной, – снизить потери человеко-дней.

Многие современные корпорации вернулись к этому опыту, руководствуясь аксиомой: наилучший способ защиты здоровья работников – это профилактика и своевременное лечение на начальной стадии заболевания.

Руководитель проектного офиса «Норникеля» «Корпоративная медицина в НПР» Григорий Филиппов:

- Президент компании поставил задачу к 2025 году обеспечить нашим сотрудникам и членам их семей стопроцентный доступ к своевременной и современной медицинской помощи, реорганизовать сеть здравпунктов нашей компании и пунктов предрейсовых осмотров, а также создать информационную систему, которая позволит отслеживать состояние здоровья наших сотрудников.

Цеховые медицинские службы будут оснащены современным оборудованием. Фото: Марина Пешкова

Начнем с первичного звена

Лариса Зелькова, старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля», так представила проект на прошедшем в июне этого года Петербургском экономическом форуме:

- Мы два года назад сформировали наше собственное представление о том, как хотели бы заботиться о здоровье сотрудников. И сегодня реализуем проект, который предполагает модернизацию цеховых медицинских служб и полную реновацию медицинских пунктов на производстве. Они станут современными, в них будут работать специалисты, обученные по сегодняшним стандартам. Такие службы позволят нам заниматься профилактикой на производстве. Ковид показал, что создание этой цеховой медицинской службы как никогда актуально.

Есть два направления организации корпоративной медицины. Первое направление – модернизация здравпунктов и кабинетов медицинских осмотров предприятий Заполярного филиала «Норникеля» в соответствии с современными требованиями. До конца года (а осталось полтора месяца) будут переоснащены и перезапущены шесть здравпунктов и два кабинета цеховой службы. Всего в Заполярном филиале, кстати, 40 здравпунктов и 26 кабинетов для предрейсовых медосмотров. Модернизация остальных пройдет в 2022-2023 годах.

Принцип такой: заболел рабочий – его осмотрел в здравпункте цеховой терапевт или другой врач узкой специализации. Если ничего сложного – ему назначили лечение и отправили на больничный. Если ситуация серьезная – направление в корпоративный медицинский центр.

Объем инвестиций составит 10 миллиардов рублей. Фото: Марина Пешкова

Медицины много не бывает

Всего таких корпоративных медицинских центров в Норильском промышленном районе планируется четыре. Первый - в Центральном районе на улице Севастопольской уже готовится к открытию. Здесь будет представлено 12 направлений медицины. В ближайшее время он получит лицензию в министерстве здравоохранения Красноярского края. И до конца года символическая красная ленточка на входе будет перерезана.

Еще два таких центра запланированы в Талнахе и Кайеркане. В ближайшие полгода будет открыт центр и в Дудинке.

Первый центр сможет принимать в смену до 100 – 120 пациентов, около 25 тысяч в год. Когда заработают остальные – совокупная пропускная способность составит 600-700 человек в день, то есть 125 тысяч в год.

- Хотел бы сказать, что создание медицинского центра всегда было непростой задачей, - уточнил Григорий Филиппов. - Но особенно сложно это стало сегодня, в период пандемии, и в условиях Крайнего Севера. Мы создаем медицинскую инфраструктуру практически с нуля. Сегодня эта деятельность жестко регламентирована, что в принципе правильно. Я могу привести такой пример: даже процедура лицензирования может занять до полугода, а процесс экспертизы медицинских проектов занимает от года до полутора лет. Можете себе представить, насколько сложен путь от задумки до создания медицинского центра.

На каждого сотрудника компании будет заведена своя цифровая карта, которая позволит отслеживать состояние его здоровья, проводить диагностику и назначать лечение, а также реабилитацию в корпоративных санаториях-профилакториях. Такой производственной медицины в России пока нет.

Предвидим вопрос: а что, кроме сотрудников компании и их семей никто не сможет получать лечение в этих центрах? Если компания вкладывает такие огромные средства, продуктивно ли будет ограничить контингент получателей услуги? Конечно нет, все остальные норильчане и жители таймырских поселений также смогут воспользоваться помощью, но на коммерческой основе.

Кадровый вопрос

– Мы не планируем подменять систему государственного здравоохранения. Мы создаем мощную, сильную коммерческую медицинскую сеть на территории Крайнего Севера. То есть основная забота о здоровье граждан по-прежнему лежит, безусловно, на государственном здравоохранении. Мы можем только усилить медицинскую помощь, можем привезти специалистов, которых не хватает на территории, привести современное оборудование, которое не может позволить себе государственная медицина. Но подменять систему государственного здравоохранения мы не можем, и задачи такой у нас нет. Люди просто получат более широкие возможности для мониторинга состояния своего здоровья и более свободный доступ к современным медицинским технологиям профилактики и лечения заболеваний, - пояснил Григорий Филиппов.

Решить кадровый вопрос – это, пожалуй, самая сложная организационная задача. Технику и оборудование ведь можно купить и привезти с большой земли. Но как привлечь в Норильск врачей? Причем задача стоит конкретно: это должны быть лучшие специалисты на рынке.

Успехи уже есть. В первый медицинский центр на Севастопольской, который должен открыться через несколько недель, трудоустроились более 20 медработников, причем 90 % - из других регионов страны: Калининграда, Самары, Краснодара, Оренбурга. Спасибо службе подбора персонала «Норникеля» - очень помогли. Всем приехавшим – служебное жилье, оплата проезда, подъемные, чтобы сразу же включились в работу.

Лучшие медики будут работать на лучшем современном оборудовании. Это отдельный пункт программы корпоративной медицины «Норникеля». Они уже ознакомились, отмечают: уровень оснащения не хуже, чем в краевом или областном центре. А это значит, что северянам теперь не придется летать в Красноярск, чтобы получить самую полную и высокотехнологичную медицинскую помощь, они смогут это сделать у себя дома в Заполярье. На это и направлен проект создания корпоративной медицинской службы.

Добавим, что «Норникель» давно вкладывается в медицинскую отрасль. Так, более 20 миллиардов рублей было выделено на борьбу с пандемией: на эти средства приобреталось медицинское оборудование, спецтехника, расходные материалы, средства защиты – все, что нужно учреждениям здравоохранения.

В Талнахе будет построена поликлиника на 1000 посещений в смену. Компания направит на реализацию того плана более 2 миллиардов рублей, сроки ввода в эксплуатацию новой поликлиники – конец 2024 – начало 2025 года. А в начале мая текущего года в Норильск по Северному морскому был доставлен новейший компьютерный томограф стоимостью 49 миллионов рублей, который установили в Норильской межрайонной поликлинике №1.