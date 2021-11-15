Почему на войне и в лагерях выстояли мальчики со скрипками, а не те, кого воспитывали подзатыльниками

Фото: ИВАНОВА Диана

Было: юный ленинец, стало: пуп земли. Откуда вдруг в России образовался культ детства? Пионеры, которым завещали жить, учиться и бороться, выросли. И взлелеяли целое поколение… драгоценных и яхонтовых: «Пусть хоть они поживут!». Почему детоцентризм стал так популярен, причем тут рекламщики и что с этим делать? «Комсомолка» разбиралась вместе с нашим экспертом, педагогом, много лет работающим с подростками, Инной Приборой.

Свет в окошке

Раньше были просто дети, теперь «этожедети», которым можно все. С чего возник такой перекос?

- Конечно, в СССР подобного не существовало. Мы, дети 70-80-х, ходили с ключом на шее и были страшно самостоятельными.

Ну а развитие детоцентризма началось, когда появилось много возможностей. Сразу определимся: детоцентризм – воспитательная концепция, согласно которой интересы семьи смещаются в сторону ребенка. На него тратится общее время, деньги. И в какой-то момент оказывается, все только и делают, что разучивают потешки или делят в столбик. А интересы самих родителей задвигаются: «Елисей хочет Лунтика! Его и смотрим, а «Игра в кальмаров» подождет».

… Однажды видела прекрасную сцену: ребенка привезли на море. Его намазали кремом 50+, сверху надели комбинезон, пропускающий солнечные лучи. Надули бассейн, потому что там волна и - не дай бог - медузы. Еще воткнули зонтик, вуаля! Мне кажется, это точная метафора, показывающая, как мы заботимся о детях.

Дети - святое

Какие семьи больше подвержены такому поветрию?

- Это люди, у которых есть ресурсы. Когда элементарно выживаешь, сложно устроить, чтобы семья ела только органический кабачок, а все крутилось вокруг чада. Вероятно, это состоявшиеся - более зрелые – родители. Как вариант, матери-одиночки. (Кстати, на них проще всего давить: «Ах, вы лишили ребенка папы и мужского общения!»).

Обычно это родители с комплексом вины, постоянно переживают, что наверняка что-то недодали чаду. Они более склонны к невротизации, хотят сделать все-все правильно.

Таких в Америке называют родители-вертолеты: вьются над ребенком, как орлица над орленком. Не спускают глаз, опекают даже в мелочах. В США это явление известно чуть ли не с 70-х. С тех пор, когда повысился уровень жизни, и появились новые возможности.

Сын маминой подруги

Можно ли как-то противостоять? Ну, водят друзья ребенка в десять кружков, а вам зачем?

- Здесь на нас ОЧЕНЬ давит пример окружения. Представьте: выходишь из квартиры, навстречу соседка с отчетом: «Мой Иннокентий идет на золотую медаль, вчера на разряд сдал по самбо. Отправила его на кружок аквариумистики – для общего развития!». «А мой-то раздолбай совершенный!», - вздохнешь про себя. И дома, как на автомате, выдаешь: «Так, Василий, собирайся хоть на йогу что ли!».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем более сейчас столько «развивалок» (английский с пеленок, ментальная арифметика, скорочтение), столько игрушек, вещей. И мамы сутками вычленяют из них особо правильные – те, что 100%-но осчастливят ребенка.

Еще важный момент - информация. Никогда родители не были так завалены советами экспертов: как качественно проводить время с ребенком? Никто точно не знает, но все в курсе, это ужасно важно. Мамы постоянно на нервах, что они не успеют, «зевнут» с академическим развитием. Но по большому счету – зачем все это? Ну, пойдет ребенок в вуз похуже, и что потом – провал?

Мы ЭТОГО достойны?

Кому больше всего удобен культ детей?

- Понятно, такой расклад выгоден людям, которые продают детские товары. Но, по моему мнению, тут процесс обоюдный. Спрос рождает предложение и наоборот. Когда появляется ребенок, думаешь о нем беспрестанно. Ты всегда в тревоге и сомнениях: вдруг чего-то недодаешь? И это своеобразная ахиллесова пята, по которой удобно «ездить» всем – в том числе рекламщикам.

Сейчас в маркетинге есть концепция: надо прицельно попасть в боль потребителя. А ребенок и есть одна большая боль. И на этом строится куча рекламы. Задается вопрос, который должен задеть: «Ваш ребенок не занимается спортом?». А дальше предложение – записывайтесь в школу плавания для чемпионов – так до бесконечности.

Собственно, это не всегда детоцентризм. Просто иногда мы делаем глупости, много лишнего. Причем уверены, это на благо ребенка! Но нет, на самом деле ему не так уж много надо для счастья. Самое главное у него есть – родители. Одно дело, когда он идет с мамой погулять в парк, другое – когда его тащат с дачи за 100 километров – на урок китайского. Это просто снятие собственной невротизации – за счет ребенка.

Счастье, это когда…

Значит, не ментальной арифметикой единой?

- Сегодня в моде как раз концепция счастья. Раньше тебе просто надо было ходить в школу, хорошо учиться и нормально есть. А теперь смотрим на детей и думаем: а, может, у него психологическое выгорание, может, он того - недостаточно счастлив? (Психотерапия вышла из кабинетов).

Но счастье тоже понимается примитивно: удовлетворение потребностей. И выход найден: огромная индустрия развлечений работает на это КАК БЫ СЧАСТЬЕ. «Повезем его в аквапарк или купим новую игрушку!». Однако ребенок быстро насыщается, хочет одно, другое, третье… И от этого он и все ужасно утомляются. Так что пора сбавить обороты и подумать, что счастье дают не только вещи. Или не вещи вовсе.

… В 2020-м году проводили опрос среди 1500 американских подростков, чтобы узнать, что они чувствуют? А потом ответы сравнили с итогами такого же опроса, но 2018 года. И поразительно: ощущение благополучия не ушло. Хотя казалось бы – пандемия, локдаун. В конце концов, выяснили, сработали два фактора: дети просто стали больше спать, их прекратили донимать ранними подъемами и бесконечными секциями. А второе – родителей перевели на удаленку, они начали больше общаться с детьми. Значит, разговор с мамой работает круче, чем суперанглийский лагерь за бешеные деньги?

Тепло с запасом

Если посмотреть список востребованных профессий, в нем - продажники, грузчики, водители. Куда пойдут наши суперразвитые чада, на Марс?

- Чем больше мы окружаем ребенка не игрушками, не насильственными «развивалками», а любовью и заботой, тем он потом благополучнее себя будет ощущать. Это известный кейс. На войне или в лагерях думали, что первыми будут ломаться мальчики со скрипками, вокруг которых прыгали мамы, а не те, кого воспитывали подзатыльниками. Но вышло все наоборот. Запас выносливости и прочности у людей, в которых много вкладывали, оказывается больше.

Фото: Мария ЛЕНЦ

К вопросу об излишнем развитии… Мир сейчас очень сложен, никто не знает, что будет впереди. Может, мы вместе с Илоном Маском отправимся засевать Марс, а, может, опять придется сажать картошку, чтобы прокормить семью. Поэтому на всякий случай детей готовят ко всему - быть устойчивыми, эмоционально развитыми, зрелыми. И давайте научим их просто учиться?

Единица - ноль

Вопрос: а такие дети смогут поступиться личными интересами – ради общего?

- Действительно, нас так растили, внушая: первое – это коллектив, интересы группы. А сейчас наоборот. Важно, что ты – особенный, твои интересы ценнее. И порой современные дети не очень-то готовы к такому: тебе сказали, ты пошел и сделал. Они начинают задавать вопросы: а зачем это мне, какая цель? Они менее исполнительны, послушны. Но, возможно, это и хорошо, с гуманистической точки зрения. Такими неудобно управлять.

Мой опыт показывает: да, они не настолько трудолюбивы, как мы. К тому же для этого ребенка нормально показать слабость: «Нет, я не пройду эти ваши 5 километров - устал. И не буду ничего доказывать».

Они очень гордятся своей непохожестью. Но (!) и терпимости по отношению к другим у них больше. Мы в этом возрасте заявляли: «Этот дурак, того будем дразнить». А что говорят они? «У Пети особенность, связанная с аутическим спектром, давай не будем над ним смеяться. Вася – дислексик, плохо пишет, не надо его троллить».

По моим наблюдениям, и уровень психологической грамотности, и уровень приятия у них гораздо выше. Верят, что их уникальность действительно нужна. Я надеюсь, они так устроят мир, что это будет важно.

Мама, папа и я

Так как же избежать детоцентризма?

- Нужно посмотреть, всем ли в семье хорошо и не жертвуем ли мы собой ради ребенка (исключение - если у него проблемы со здоровьем, сложный период). Разумеется, отношения должны быть хорошими, но здоровую иерархию нарушать нельзя. Все же понимают, кто тут главный, кто кого за руку через дорогу переводит.

Если сын или дочь надевает корону, пытаемся решить проблему. Есть такой канадский психолог и философ Гордон Ньюфелд, он советует отличный способ. Отрубаем ребенку телефон, пусть даже принудительно. И отправляемся в такое место (поход на озера, в горы, хоть на турбазу), где вы однозначно будете старшим, авторитетом. Чтобы ребенок спрашивал у вас, где топор, как рубить дрова, разжигать костер, что вы будете есть. Сначала он может протестовать, сопротивляться. Но, когда почувствует, что зависит, вы о нем заботитесь, связь будет потихоньку налаживаться, восстановятся естественные отношения: ребенок – взрослый.

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