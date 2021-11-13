Когда читать лекции – любимое дело: красноярцы вошли в полуфинал всероссийского конкурса «Лига лекторов»

Кирилл Конник. Автор фото: Диана Иванова

В полуфинал престижного конкурса «Лига лекторов», который проводится под эгидой Российского общества «Знание», вошли 5 лекторов из Красноярского края. Им предстоит в формате 15-минутного выступления с 14 по 16 ноября представить свои лекции в прямом эфире перед авторитетными экспертами и слушателями. Члены жюри провели колоссальную работу, рассмотрели более 2,5 тысяч заявок и видеолекций участников, выбрав топ-500 самых ярких и талантливых спикеров страны. В состав жюри входят авторитетные деятели науки, искусства, профессора и доктора наук ведущих российских вузов, руководители научных и образовательных учреждений и фондов. С чем выступят в полуфинале красноярцы и почему этот конкурс вызывает живой интерес у жителей всей страны?

Идеальный лектор всегда заставит сомневаться

Жителя Красноярска чаще можно найти в полях или лаборатории, где он бьется над решением экологических проблем. Сорокалетний Руслан Шарафутдинов – теперь полуфиналист в номинации «Естественные науки» по направлению география. Эколог по образованию, кандидат географических наук, директор Института экологии и географии Сибирского федерального университета – регалии спикера можно перечислять бесконечно. Руслан занимается биогеохимией, а его научное хобби – качество атмосферного воздуха.

Руслан Шарафутдинов. Автор фото: Диана Иванова

На основе своей любимой темы он и строит свои конкурсные выступления. В первом раунде за полчаса он показал роль северных лесов в регулировании регионального круговорота воды. На полуфинал готовит лекцию «Загрязнение воздуха городов и климатические изменения». И в финале планирует рассказать о климатических изменениях в Арктике и перспективах жизни там людей. Все три темы – очень интересные и востребованные.

- Проректор нашего института спросил меня, не хочу ли я принять участие в «Лиге лекторов». Я летом был сильно занят, о конкурсе ничего не знал. Но раз мне предложили заняться любимым делом, я не смог отказаться. Читать лекции для меня всегда доставляет удовольствие.

Лекции Руслан Шарафутдинов читает 14 лет, особенно любит это делать для студентов, они для него благодарная аудитория. На вопрос, каким должен быть идеальный лектор, Руслан отвечает:

- Хорошему лектору нельзя верить дословно. Его слова должны заставить слушателей задуматься, анализировать полученную информацию, сопоставлять ее. И тогда эта информация откладывается в копилку как проверенная и с пометой «надежная». Вот это и есть идеальный лектор.

На победу в конкурсе смотрит по-спортивному. Признается: участие в финале – уже приятная перспектива. Он любит читать публичные лекции, любит видеть живой интерес в глазах слушателей. Но к поездкам по стране пока не готов, считает, что сейчас можно успешно проводить встречи на цифровых платформах. Будь у него ресурсы, Руслан сделал бы целый цикл микролекций с видеофильмами. По примеру научно-документальных фильмов ВВС или Жака Ива Кусто. По ему мнению, человек всегда воспринимает красивый видеоряд с качественным контентом за кадром – с этим сложно поспорить.

Руслан Шарафутдинов. Автор фото: Диана Иванова

Япония глазами красноярца

Юношеское увлечение Страной восходящего солнца превратилось для Кирилла Коника в профессию. Он окончил Сибирский федеральный университет, превосходно знает японский язык, курирует языковые клубы в Красноярске. А также заведует сектором формирования языковой грамотности Красноярской краевой молодежной библиотеки.

Неудивительно, что у него скопился огромный багаж знаний в области японоведения. И свою первую лекцию на конкурс он назвал так: «Три автора, открывшие миру Японию», где рассказывает о трех писателях ХХ века – Дзюнъитиро Танидзаки, Харуки Мураками и Кобо Абэ.

В полуфинале Кирилл планирует представить тему Курильских островов. Несколько лет изучает эту тему и очень хочет развеять стереотипы, которые сложились у обывателей. Надеется, что среди жюри найдутся компетентные люди, которые его оценят. Что представит в финале – пока секрет.

- О «Лиге лекторов» я узнал из информационной рассылки, заинтересовался. У меня большой опыт участия в различных научных мероприятиях. И на этот раз тоже не сомневался, решил попробовать себя. И пока успешно: прошел в полуфинал и теперь готовлюсь ко второму этапу.

По мнению Кирилла, лектор должен показать личное участие в том, о чем говорит. То есть передавать информацию из первых рук. Важен опыт выступлений: хороший лектор, как правило, востребован. И чем больше он выступает, тем больше оттачивает свое мастерство. И третий момент – нужно подать информацию так, чтобы аудитория сама задала вопрос своему лектору и вместе с ним искала ответ.

- Для меня мотивы участия в конкурсе – возможность продолжить исследовательскую деятельность. И плюс привлекает звание лектора Российского общества «Знание», которое позволит выступать на различных площадках страны. Это повысит и мои позиции, и мою конкурентность. Плюс победители получат авторские туры по России. Мечтаю воспользоваться этим и побывать на Курилах – не в качестве туриста, а ученого. Сейчас, в период пандемии, я очень скучаю без поездок и без живых глаз, когда собирается полный зал и все смотрят на меня, слушают вживую, а не с монитора.

Кирилл Конник. Автор фото: Диана Иванова

Просто о сложном

Человек способен воспринимать бесконечное количество информации. Роль лектора в этом – рассказывать «просто о сложном». То есть доступным языком объяснять любые аспекты окружающей действительности, помогать постичь смысл тех или иных материй и процессов. Качество поданной информации зависит от таланта ее носителя.

«Лига лекторов» – проект, нацеленный на поиск талантливых лекторов из разных областей. В любом городе и регионе России есть такие профессионалы, которые имеют в своем арсенале интересный контент. Участие в конкурсе даст им возможность заявить о себе на федеральном уровне.

По словам организаторов, одна из ключевых целей проекта – расширить сообщество мотивированных, высокопрофессиональных лекторов, которые будут регулярно проводить просветительские мероприятия для самой широкой аудитории и тем самым мотивировать молодежь на поиск новых знаний.

Интерес к конкурсу превзошел первоначальные ожидания: за 23 дня поступили 2553 заявки, наиболее активными стали Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. География проекта охватила более 350 городов из 80 регионов России.

Среди номинаций наиболее популярными оказались социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес. Среди заявителей – кандидаты и доктора наук, журналисты, писатели, деятели культуры и искусства, представители общественных организаций, спортсмены. Более половины заявок поступили от молодых лекторов в возрасте от 18 до 35 лет.

Впереди следующий этап – полуфинал: из 500 конкурсантов в финал выберут 100. Затем после лекций в ведущих вузах Москвы определятся 50 победителей. Церемония награждения пройдет 1 декабря 2021 года.

Участники проекта получат почетный статус лектора Российского общества «Знание» и будут приглашены к участию в самых значимых мероприятиях страны. Очень хочется увидеть в их числе представителей Красноярска. А им есть что показать и рассказать.