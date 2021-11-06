Звезда из Красноярска Ваня Дмитриенко выпустил кавер для трибьют-альбома группы t.A.T.u

Вышел в свет трибьют-альбом группы t.A.T.u «Верните мне мой 2001 год». Среди звездных исполнителей, таких, как Алла Пугачева, София Ротару, Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Монеточка и Манижа засветился и красноярец Ваня Дмитриенко. Он перепел хит «татушек» «220».

— Эта песня отличается от моих предыдущих релизов. Она более осознанная, взрослая, самобытная и новая. Надеюсь, что откроюсь для вас с новой стороны, — написал артист в своем инстаграм-аккаунте.

Популярность пришла к 15-летнему Ване в Instagram после того, как он стал выкладывать там каверы-версии популярных песен. Ворваться в шоу-бизнес фрешмену помог хит «Венера-Юпитер», который уже через пару дней после релиза взорвал топ-чарты радиостанций и стриминговых платформ. В свои 16 лет перспективный артист успел получить признание в музыкальной индустрии, стать гостем популярных телешоу и завоевать любовь многомиллионной аудитории.

Так, совсем недавно он выступил вживую на «Европе Плюс» и эксклюзивно сыграл на гитаре свою абсолютную новинку «Вечно молодым». Эта песня стала главной музыкальной темой к недавно вышедшему в онлайн сериалу «Струны».