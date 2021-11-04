В Красноярске врачи поставили на ноги девушку со сложной травмой позвоночника. Фото: БСМП

В Красноярске врачи больницы скорой медицинской помощи поставили на ноги девушку с тяжелой травмой позвоночника. Совершили, казалось бы, невозможное, вернули способность самостоятельно передвигаться. Понадобилось много времени, но главное – результат.

Девушку привезли в больницу на машине скорой помощи после ДТП, состояние ее было тяжелое. Осмотрев ее в приемном отделении, врач диагностировал закрытую осложненную позвоночно-спиномозговую травму, тотальный «взрывной» перелом пятого шейного позвонка, ушиб шейного отдела спинного мозга. Пациентка не могла пошевелить руками и ногами, с трудом дышала, состояние было нестабильным. Счет шел на часы – и ее сразу же отправили в операционную.

В операционной работала бригада в составе хирурга-травматолога, нейрохирурга, анестезиолога. Операция длилась два часа. Сначала травматологи вправили шею и удалили тело позвонка, который сдавливал спинной мозг. Затем специальными металлическими конструкциями жестко стабилизировали сломанные позвонки.

Девушку привезли в больницу на машине скорой помощи после ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

И уже на второй день в реанимации девушка смогла пошевелить руками. Начался длительный процесс лечения и восстановления после аварии. Первые две недели после операции она находилась под наблюдением нейрохирургов. Проводилась нейропротективная, сосудистая, регидратационная терапия вместе с физиолечением. И постепенно чувствительность вернулась к ногам. В эти дни врачи смогли дать первые осторожные прогнозы о возможном положительном результате.

Самый длительный этап – медицинская реабилитация, которая продолжалась 1,5 месяца. Команда врачей совершила поистине чудо: благодаря им девушка сначала смогла сесть, потом встать на ноги и сделать свои первые после аварии шаги.

Заведующий отделением медицинской реабилитации Артем Арутюнян:

- При помощи реабилитационного оборудования мы проводили тренировки, которые подготавливали пациентку к ходьбе, по сути, мы научили ее заново ходить – вначале с поддержкой, в конце лечения уже без опоры. К моменту выписки по ровной поверхности пациентка стала ходить уверенно. Сейчас девушка выписана домой, реабилитация продолжится на амбулаторном этапе.

В настоящий момент в БСМП при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» организован законченный цикл оказания помощи пациентам с тяжелой травмой, начиная с момента поступления больного, когда оперативно формируется бригада хирургов необходимых профилей, до завершающего реабилитационного этапа. Преемственность и взаимодействие врачей происходит на всех периодах лечения пациентов, что позволяет достигнуть желаемого результата лечения в стационаре.