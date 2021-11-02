Ирина Прохорова: «Взаимная агрессия мужчин и женщин – следствие сбоя культурных кодов»

По многолетней традиции Ирина Прохорова приходит в прямой эфир радио "КП" перед началом КРЯКК. Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.

- Тема КРЯКК в этом году «Мужское и женское. Трансформация социальных ролей». Какие смыслы вы хотели затронуть?

- Тему мы придумали еще год назад и сначала она звучала как «Мужчина и женщина», как культовый фильм Клода Лелюша, в свое время ставший переосмыслением отношений полов. Говорить о женщинах невозможно без мужчин! Но потом расширили тему, поскольку катаклизмы ХХ века разрушили все стереотипы, все социальные роли, изменили все сферы, и любовь, и семью, и карьеру и при этом мы хотим состояться везде! Раньше кем был настоящий мужчина? Воином, защитником, кормильцем. А женщина – мать, хозяйка. Но произошел резкий слом, жизнь заставляет работать обоих, и мужчины, и женщины оказались в растерянности и упрекают друг друга в невыполнении своих функций. В итоге из-за сбоя культурных кодов возникает взаимная агрессия, одна из причин распада семьи.

- Но сейчас многое меняется, мужчины даже уходят в отпуск по уходу за ребенком!

- И это нормально! Как раз такие примеры показывают, что общество гуманизируется. В моей юности увидеть мужчину с коляской было практически невозможно, прогулка с ребенком считалась немужским занятием. Сейчас это нормально – и эти перемены произошли как-то незаметно. Видно, что мужские и женские роли в обществе меняются, в семье появляются новые способы взаимодействия.

- В советское время женщины брали на себя слишком много, и у них была такая возможность.

- Черно-белой картины в этом нет. В советское время мужчины были унижены: функция кормильца сохранялась, а возможности заработать не было. В эмансипации тоже много минусов. С одной стороны, советские женщины получила права, но были лишены выбора – они не могли не работать! Причем, домашние обязанности никто не отменял, это не эмансипация, это двойной гнет! К тому же в нашей стране после войны появилась огромная армия женщин, которые растили детей без мужчин, и эта травма общества не обсуждалась, не переживалась, хотя проблема колоссальная. Нам хотелось разобраться, что происходило в семье и карьере, когда женщинам можно работать отбойным молотком и таскать шпалы, но во многих профессиях для них – стеклянный потолок. Как бы можно, но фактически нельзя.

- Ирина Дмитриевна, в каких событиях ярмарки вы будет принимать участие?

- Проще сказать, где я не участвую! Одна из самых увлекательных тем – развенчивание стереотипов. Вот только один пример – книга историка Галины Ульяновой «Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века», которую мы будем обсуждать 6 ноября в 17 часов. И выясняется, что у женщин в России были имущественные права, равные с мужчинами. Выходя замуж, они не отдавали свое приданое мужу, как это было в Европе, оно принадлежало им. А с XVIII века женщины могли вести бизнес нуля или наследовать его от мужа или отца и около 15% предпринимателей того времени – это женщины! И хотя «Соборным уложением» 1649 года прописано подчинение мужу, финансово жены были независимы. В советское время все имущество в браке делили поровну, а раньше у мужа и у жены был свой капитал и свое имущество.

- Есть ли какие-то особенности программы КРЯКК в этом году?

- В этом году большая и очень замечательная кинопрограмма! Будем смотреть фильмы разных лет и на их основе обсуждать взаимоотношения мужчин и женщин. Будет и необычный формат – кинодейтинг, все подробности можно узнать на сайте ярмарки kryakk.ru.com

- Фонд Михаила Прохорова был создан для развития культуры в регионах, для поиска нового в искусстве. Изменилось или что-то?

- Это одна из важнейших задач Фонда с самого начала, ничего не изменилось. Это видно и по программе КРЯКК, в ней много событий, которые связаны с местными инициативами. Не так важно, откуда человек, важно, чтобы было интересно то, что он делает.