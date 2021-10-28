Министром экономики Красноярского края стала 34-летняя Анна Гарнец

Анна Гарнец фото: соцсети

Новым министром экономики и регионального развития выбрана 34-летняя Анна Гарнец. Как сообщили в правительстве края, за чиновницу проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания региона.

Как сообщил портал Gornovosti.ru, за кандидатуру Анны Гарнец проголосовал 41 депутат.

Место стало вакантным с 11 октября, когда министерство покинул Егор Васильев. Он был избран депутатом Законодательного собрания региона.

Анна Гарнец имеет два высших образования по направлению «юриспруденция» и «филология». Также красноярка прошла 8 курсов повышения квалификации. Такие как: «Управленческое мастерство», «Управление проектами в органах власти», «Эффективные деловые коммуникации» и прочее. Свою карьеру Гарнец начала в одной из детских больниц города на должности секретаря-машиниста. Затем девушка сменила сферу деятельности и ушла работать копирайтером в рекламное агентство. Ну а в 2010 году перебралась в краевое правительство, где занималась документационным обеспечением. Последние 3 года Гарнец занимает должность начальника управления проектной деятельности.

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