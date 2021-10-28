Перед началом большой стройки в Норильске устроили большую уборку

В Норильске в скором времени начнутся большие перемены: будут построены новые жилые дома, социальные объекты, коммунальные сети. Однако перед тем, как начать строить, нужно провести большую уборку. И в первую очередь в промышленной зоне – очистить территорию от строительного мусора, металлолома, ветхих строений и конструкций. Необходимость в этом назрела давно. Тем более, что кардинально изменились и подходы к экологии, и принципы хозяйствования.

В апреле этого года стартовала программа «Чистый Норильск». На ее реализацию компания «Норникель» выделяет инвестиции в размере более 40 миллиардов рублей на 10 лет. Закуплена 121 единица специальной техники на сумму более 3,4 миллиарда, из них 110 уже поступили в Норильск.

Привлечено 27 подрядных организаций. Руководит масштабной уборкой управление по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля».В его штате 756человек. Всю весну и лето участники проекта «Чистый Норильск» занимались территорией, захламленной отходами производства, старой техникой, строительным мусором. И вот промежуточный результат: к настоящему времени очищен почти 1 миллион квадратных метров.

В частности, убрана большая часть территории возле цеха производства элементарной серы №1, кислородной станции, насосной станции № 18А, а также район бывшего автотранспортного предприятия Надеждинского металлургического завода. Убран мусор в межтрубных коридорах магистральных сетей, на производственных территориях теплоэнергоцентралей № 1 и № 3 и отдельных участках рудников компании в Талнахе. Демонтировано 87 ветхих зданий.

Собрано и вывезено 247 тысяч тонн строительного мусора и 37 тысяч тонн металлолома. Кроме того, предприятие собственными силами проводит санитарную обработку освобождаемых от мусора территорий.

Для сравнения: так выглядело место «до»… Фото: «Норникель»

… а так выглядит «после». Фото: «Норникель»

Таковы результаты весенне-летнего сезона. Но работа на этом не завершается. Зимой основные силы будут направлены на снос отслуживших зданий и сооружений в районе Кайеркана, стройбазы «Надежда» и на территориях АО«НТЭК».

Куда же направится мусор? Все, что нужно, утилизируют. Что можно использовать повторно – будет использовано. Металлолом, к примеру, вывезут на материк на переработку. Остатки кирпича, бетона и строительных конструкций пока определяют на спецплощадку также с перспективой дальнейшего использования.

Добавим, что не только очисткой территории занимаются сейчас в Норильске. Но и воздуха. «Норникель» - одна из первых компаний в России, которая внедряет у себя на производстве систему автоматического контроля над состоянием атмосферного воздуха. Соответствующий договор был подписан на минувшей неделе, 21 октября, между компанией и «Российским экологическим оператором», который будет осуществлять сбор информации от промпредприятий по всей стране.

Если в общих чертах, суть этой программы в следующем: в промзоне Норильска устанавливаются станции контроля атмосферного воздуха, которые будут фиксировать его состояние в круглосуточном режиме и онлайн отправлять оператору. После анализа информации будут приниматься оперативные меры по снижению уровня загрязняющих веществ в выбросах. Причем улавливать датчики будут не только промышленные выбросы, но и городские, и парниковые газы. В настоящее время все 16 планируемых станций уже смонтированы. А весной 2022 года система будет уже запущена.