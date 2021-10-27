Любовь с первой ложки

Фото из личного архива героев публикации

Наталья Андросова в прошлом биолог, работала организатором мероприятий в выставочной компании «Красноярская ярмарка», Виталий – архитектор. Но вот уже несколько лет они занимаются пчеловодством и производством сибирских деликатесов.

Фото из личного архива героев публикации

- Расскажите, как возникла идея так круто изменить свою жизнь? Как биолог и архитектор превратились в пчеловодов?

Виталий: - В 2014 году после смерти двоюродного дяди мне позвонил брат и предложил забрать несколько ульев. И у дяди, и у брата свои пасеки, поэтому нужно было помочь. На тот момент я был генеральным директором проектной мастерской, руководил девелоперскими проектами в строительстве и даже не думал заниматься чем-то связанным с сельским хозяйством или производством продукции… Брат убедил. Я подумал: ну ладно, заберу парочку ульев, надо спасти пчел. В апреле, как раз в день рождения Ленина, перевезли в Маганск из Ирбейского района 10 ульев. Именно столько поместилось в прицепе машины. Разместил ульи на дачном участке и начал изучать тему пчеловодства.

Наталья: - Можно сказать, все началось с хобби. Пчелами надо заниматься, поэтому читали материалы в интернете, слушали лекции Владимира Георгиевича Кашковского. Он ученый, профессор, большой практик по пчеловодству, живет в Кемеровской области. Пригодились и мои знания биологии.

- Сложно было освоить новое занятие? Все-таки без специального образования.

Наталья: - Все постигали опытным путем. Собственная практика дает больше, чем лекции. Ведь каждый район, территория, где занимаются пчеловодством или сельским хозяйством, имеет свои особенности, разный климат. Читали, изучали, слушали и полученные знания адаптировали под свои условия.

Виталий: - Владимир Кашковский научил главному: освоил какую-то операцию - пошел - сделал. И так шаг за шагом. Начинал с простых деревенских деревянных ульев, привел их в порядок, модернизировал. Ведь я же архитектор (смеется)! Пчеловодство – тяжелое занятие в прямом смысле слова: нужно поднимать рамки с медом, весной и осенью переносить ульи с зимовки или на зимовку в омшаник. Поэтому снова обратился к интернету, стал изучать вопрос облегчения ульев. Так изготовил первую партию домиков из пенополистирола. Ульи получились легкие, теперь пчелы спокойно зимуют на улице даже при минус 50 градусах.

Фото из личного архива героев публикации

- А как перешли на масштабное производство меда? Ухаживать за пчелами, содержать их – одно занятие. Другое – производство, тоже целая наука.

Виталий: - Постепенно развивались, получали хорошие меда, угощали друзей и знакомых. Нам все говорили: почему не продаете? Это же так вкусно! В 2017 году вышли на Рождественскую ярмарку, которая ежегодно проходит в МВДЦ «Сибирь», со своей продукцией – медом, конфитюрами. Специально для этого разработали фирменную упаковку, экоящики. Опять-таки помогли знания архитектуры. Покупателям понравилось! За несколько лет работы освоили новые технологии, отработали процесс и научились производить продукцию из сибирских таежных ягод, овощей и фруктов с добавлением дикорастущих и садовых трав, специй и меда. В больших объемах без ущерба качеству, без красителей и консервантов. Начинали с 10 ульев, теперь их около сотни!

Наталья: - Нас вдохновил успех на ярмарке, решили полностью посвятить себя этому занятию. В марте 2018 года открыли фермерское хозяйство – агроферму «Нектар». На очередной выставке нас заметило министерство сельского хозяйства, и мы включились в подготовку к Универсиаде. Плотно участвовали в разработке подарочных наборов для гостей и участников. Красивые ящики-шкатулки ручной работы из массива сосны с сибирскими дарами – разнообразные чаи, сладости, оленина и напитки - стали приятными сюрпризами для именитых гостей Универсиады.

Фото из личного архива героев публикации

- У вас огромный ассортимент – около 300 наименований. Кто занимается изготовлением продукции?

Наталья: - Все делаем сами. В начале пути - в домашних условиях. Несколько лет назад у нас был большой заказ ко Дню учителя. Задача стояла сложная – за короткое время изготовить 950 баночек конфитюра. Варили и закатывали днем и ночью. Но заказ выполнили! Деваться некуда – ответственность. Пообещали, нужно выполнить. Готовили наборы для мероприятия, Красноярский край представлял проект «Енисейская Сибирь» в Совете Федерации. Буквально за неделю сделали 250 подарочных наборов из продукции лучших производителей Красноярского края и наших меда, конфитюра, чаев.

- Как рождаются рецепты, кто придумывает?

Наталья: - Это заслуга Виталия Ивановича. Он все время что-то придумывает – новые виды продукции, технологию, упаковку… Скучать некогда!

Виталий: - Идеи возникают в процессе работы. Вот, например, медовая смесь с орехами. Разливали мед в 1,5 л банки, осталась лишняя тара. Подумал – почему бы не сделать в них медовую смесь с орехами и ягодами? Продукция сразу стала популярной – большой объем, красиво, полезно для здоровья и хороший подарок на любой случай жизни. Я люблю природу, лес, рыбалку – они и дают силы. Чем больше физической активности, тем больше сил и желания для воплощения идей.

Фото из личного архива героев публикации

- У вас несколько торговых точек в Красноярске. Будете расширяться? Есть планы по «захвату» мира?

Виталий: - Планов много! Недавно закончили разработку сайта siberianfoods24.ru. Специально создавали его под экспортную деятельность, на нескольких языках – русский, английский, чешский, добавим китайский. Нашей продукцией интересуются во многих странах. Начали поставки меда в Польшу и Нидерланды, отправили образцы продукции в Германию. В планах – Гонконг и Китай. Вошли в состав сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агрофедерация», совместно будем заниматься сбором и переработкой дикоросов в конфитюры из таежных ягод, варенье из сосновых побегов и шишек, цукаты, сбитни на травах, медовухи, крем-мед. На следующий год, помимо магазина на Фермерском рынке Агротерминала, планируем открыть собственный магазин. А еще хотим в Березовском районе заняться сельским туризмом, организовывать туры выходного дня, семейного отдыха, заняться овощеводством. Планируем в следующем году подать заявку на получение гранта и развивать это направление.

…Из гостеприимной лавки «Нектара» я уходила с увесистым пакетом, удержаться было невозможно. Подтверждаю – это действительно вкусно. Теперь проблема выбора подарков друзьям и родственникам решена!