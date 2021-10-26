Сергей Ерёмин рассказал о 4 годах работы на посту главы Красноярска

Сергей Ерёмин Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин рассказал в Instagram о своих 4 годах работы на посту главы города. Руководитель пришел к власти 26 октября 2017 года и тогда ему казалось, что все так просто и легко осуществить.

- Многое казалось таким простым и легко осуществимым... Но работа в муниципалитете, на земле совсем далека от романтики и простых решений. Она любит тех, кто готов вкалывать, вгрызаться в задачи, быть по-хорошему упёртым. И да – по щелчку, даже имея сильное желание, мозги и команду, некоторые задачи так запросто не решить, - размышляет Сергей Еремин.

Глава Красноярска вспомнил, что в начале он думал, что будет лёгким делом ограничить в городе этажность застройки, но возникали ступоры градостроительного законодательства.

- Выпадающие из оборота аварийные школы и детсады, бездомные собаки, экология, дефицит ливневок... Наши, пока несбывшиеся, общегородские мечты – первый аквапарк, реконструированный цирк. Не в этом ряду, но всё же необходимый нашему городу крематорий. Это далеко не все вопросы, за которые болит душа. Самое простое – закрыть на них глаза, найти оправдательные аргументы в виде пробелов в законодательстве, отсутствии полномочий, финансовых лимитах. Но я всё же продолжу биться и не опускать руки. Потому что у меня есть самое дорогое – вера и поддержка очень многих людей, - пишет мэр в своем инстаграме.

В завершении поста Сергей Ерёмин поблагодарил жителей Красноярска за поддержку и подчеркнул, что город продолжает идти вперед.