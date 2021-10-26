«Народный участковый» из Красноярского края: «Старшая дочь с гордостью рассказывает о папе-полицейском»

Александр Трумкеллер фото: МВД

Александр Трумкеллер, 27-летний участковый уполномоченный отдела МВД России «Минусинский», лейтенант полиции из Красноярского края, стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Полицейский признается, что для него это было неожиданностью.

- Мне было очень приятно, когда я узнал о том, что прошел региональный этап. Ведь доверие жителей и уважение среди коллег – это серьезный показатель моей работы. Когда только пришел на участок, знакомился со всеми, слышал частенько: «Опять новый участковый, вновь через полгода поменяется». А сейчас, как жители говорят, им уже другого не надо – когда на больничный ухожу или в отпуск, то постоянно у коллег спрашивают, вернусь ли я, переживают, - рассказал Александр Трумкеллер во время беседы с корреспондентом «Комсомолки».

Александр Трумкеллер фото: МВД

Детские мечты должны сбываться

В силовых структурах Александр работает с 2018 года. Пришел, как сам заявляет, по велению души. Еще в детстве маленький Саша с восторгом смотрел на военных и милиционеров, но отслужив в армии, сделал свой выбор в пользу МВД.

- Пришел в полицию, как многие говорят, по зову сердца и с желанием помогать людям. Стать полицейским – была моя мечта с детства. Точнее меня привлекали две профессии: военный и сотрудник МВД. В моей семье не было ни полицейских, ни профессиональных военных, поэтому все впечатление складывалось извне. Отслужив в армии, я понял, что работа военным – это немного не то, что я себе представлял. Да, форма, выправка, дисциплина… Но душа к той сфере не лежала.

Александр долгое время не решался осуществить свою детскую мечту и попробовать свои силы в МВД, что-то его останавливало.

Александр Трумкеллер фото: МВД

- В один момент собрался с силами и пришел устраиваться на работу. Это было очень правильное решение, я нахожусь точно на своем месте. До полиции я попробовал себя в разных сферах и понял, что с людьми мне работается комфортнее всего. Работа участкового на 90% состоит из общения с гражданами. Сейчас я понимаю, что когда пойду служить дальше, то это точно будет работа непосредственно с людьми, «на земле».

Работа отнюдь не рутинная

Многие считают, что участковые занимаются скучной и бумажной работой. Но, как рассказывает лейтенант полиции, все совсем наоборот. Его день обычно наполнен людьми, истории которых очень редко повторяются.

- Мой день начинается с обхода административного участка – проверяю пожилых людей, граждан, состоящих на профилактическом учете. Провожу беседы. Когда поступают сообщения от дежурной части, то отправляюсь выяснять, что случилось, нужна ли кому-то помощь. В целом так будни и проходят – постоянно на участке, в контакте с гражданами. Случается разное, каждый случай индивидуален: и пожилым жителям помогаем документы найти, и мужа с женой помирить после бытовой ссоры, и похищенное находим, и, порой, местных юных хулиганов воспитываем – беседуем, профилактику проводим, ну и к ответственности привлекаем. У участкового совсем не рутинная работа, как иногда может показаться.

Александр Трумкеллер фото: МВД

Совсем недавно участковый помог раскрыть довольно крупную растрату денежных средств. С такой схемой престпуления он в личной практике работал впервые:

- В одном из минусинских супермаркетов кассир пробивала не весь купленный товар в чек. А деньги за оплаченное, но проведенное мимо кассы она складывала себе в карман. Таким образом, она «заработала» около 40 000 рублей. Оказалось, что её махинации вычислили, и руководство магазина предложило урегулировать конфликт без полиции, просто вернуть украденное. Но женщина, пытаясь оправдаться, сама же обратилась в дежурную часть – якобы из неё работодатель вымогает деньги, написала заявление. В ходе работы выяснилась её схема получения такой вот «прибавки» к зарплате. Сейчас материалами дела уже занимается отдел дознания, а кассира будут привлекать к ответственности по статье «Растрата».

Папа-полицейский - гордость маленькой дочери

За несколько лет службы Александр не только завоевал доверие жителей своего административного участка, но и получил множество благодарностей. К примеру, одна из последних была от минусинского дома ветеранов, расположенного на участке полицейского.

- На моём административном участке есть дом ветеранов, Абаканская,64. От их руководства недавно получил благодарность. Честно, было очень приятно. Мы с ними очень тесно работаем – с бабушками, дедушками. У них в силу возраста частенько возникают какие-либо трудности – ключи не могут найти, внуки на связь не выходят, соседи не дверь не открывают. Регулярно выезжаем, помогаем. Не оставишь же их в беде. Вот недавно вернули сбежавшую собаку одной из пенсионерок. Она была настолько счастлива, когда мы отыскали её домашнего питомца, что она прям плакала. Когда понимаешь, что смог хоть немного кому-то помочь, видишь такие эмоции – осознаешь, что день прошел точно не зря. Даже словесной благодарности не нужно, реакция говорит сама за себя. Это окрыляет.

Александр Трумкеллер с семьей, фото из личного архива героя публикации

Но больше всех других молодым полицейским гордится дочь Александра Трумкеллера. Девочка совсем недавно пошла в первый класс, но уже с восторгом рассказывает о своем папе-участковом в школе. Несмотря на столь юный возраст, малышка понимает, каким важным делом занимается её отец и не обижается, когда Александр задерживается на работе. Разве что совсем немного.

- Я женат, у меня двое детей. Старшая дочь пошла в этом году в первый класс, младший совсем еще кроха – ему 2 года. Дочь с большой гордостью рассказывает, что у нее папа - полицейский, что он людям помогает. Несмотря на плотный график стараюсь все свободной время посвящать семье – поездки на природу, активный отдых, спорт. Дети, конечно, очень скучают, когда задерживаюсь, звонят, спрашивают – скоро ли я. Но понимают, что у папы важная работа и не обижаются, когда поздно возвращаюсь.

Александр Трумкеллер с семьей, фото из личного архива героя публикации

ВАЖНО

Финальный этап Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2021 в МВД России стартует 1 ноября. До 10 ноября каждый пользователь Интернета с помощью своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового уполномоченного полиции России. Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и ценные призы.

Отдать свой голос за участкового уполномоченного, лейтенанта полиции Александра Трумкеллера можно будет на сайте ведомства.

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