В Москве подписано соглашение в присутствии зампредседателя Правительства РФ Виктории Абрамченко и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Фото: «Норникель»

«Норникель» станет одной из первых компаний в России, которая внедрит у себя на производстве систему автоматического контроля над состоянием атмосферного воздуха. Это пилотный проект – эксперимент по учету выбросов, результаты которого лягут в основу комплексной федеральной программы мониторинга. Такой контроль в онлайн-режиме предусмотрен национальным проектом «Экология» и в перспективе будет действовать по всей стране.

Соответствующее соглашение было подписано 21 октября в присутствии заместителя председателя Правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко и президента «Норникеля» Владимира Потанина.

До настоящего времени информация о загрязнении воздуха формируется в «ручном режиме» с мест, что не исключает ошибок. Новую автоматизированную систему планируется повсеместно запустить к 2024 году, она позволит передавать данные в режиме онлайн в круглосуточном и круглогодичном режиме. Причем отслеживаться и анализироваться будут не только промышленные выбросы, но и общегородские, а также парниковые газы. Сбором информации будет заниматься «Российский экологический оператор» (РЭО).

В Норильске устанавливают уникальную автоматическую систему контроля над состоянием атмосферного воздуха. Фото: Марина Пешкова

- Формирование данных о состоянии атмосферного воздуха сегодня происходит в ручном режиме. Наша задача – создать единую систему, которая автоматически будет фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор. Для этого будут установлены специализированные датчики на промышленных площадках и городских станциях мониторинга качества воздуха, – сказала Виктория Абрамченко.

Компания запускает у себя пилотный проект неслучайно: бережное отношение к окружающей среде и снижение нагрузки на экологию – один из ключевых показателей, представленных в Отчете об устойчивом развитии. Для полноценной системы экологического мониторинга и обеспечения независимого внутреннего контроля над вопросами охраны окружающей среды в 2019 году были созданы Департамент экологии и Инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков.

-«Норникель» заинтересован в развитии системы мониторинга атмосферного воздуха как в городах, где находятся предприятия компании, так и в России в целом. Сегодня реализовать такой проект сразу в масштабах всей страны сложно из-за недостаточной проработанности нормативной базы, отсутствия единых методик и стандартов. Наша система мониторинга, позволяющая любому желающему оценить качество воздуха рядом с предприятиями «Норникеля», находится в высокой степени готовности. И мы готовы предоставить свои наработки для эксперимента, плодами которого впоследствии воспользуется вся страна, — прокомментировал старт пилотного проекта Владимир Потанин.

Задачи проекта: определить различные типы источников выбросов и конкретные вещества, установить и протестировать оборудование, выработать протоколы передачи информации. Затем на основе полученных данных будут разработаны и утверждены необходимые нормативные акты. Итоговая цель всей этой кампании – оснастить за четыре года датчиками все промышленные предприятия, имеющие источники загрязнения, и подключить их к единой информационной системе. И в первую очередь 12 городов – участников федерального проекта «Чистый город», среди которых есть и Красноярск, и Норильск.

«Норникель», напомним, уже работает над созданием системы, инвестируя в нее собственные средства: из 16 планируемых станций контроля воздуха в Норильске установлены уже 12. До весны 2022 года система будет запущена в тестовом режиме. Затем ее запустят на других производственных площадках. Опытом, который получат специалисты компании в ходе эксперимента, они поделятся со всеми предприятиями страны.

На предприятиях компании будут установлены датчики, улавливающие загрязнители воздуха. Фото: Марина Пешкова

Президент «Норникеля» Владимир Потанин делает акцент на том, чтобы процесс улучшения состояния воздуха был прозрачным, чтобы его видели и в правительстве, и контролирующие госорганы, и жители городов, и работники предприятий.

- Должен сказать, что этот проект - это акт такого взаимного доверия. Мы фактически перед Правительством раскрываем наши потенциально слабые места для того, чтобы в течение нескольких лет привести их в соответствии с теми высокими требованиями, которые оно к нам предъявляет. В идеале проект должен завершиться тем, чтобы информация в автоматическом режиме стала доступна общественности. Соответственно, это улучшит степень общественно контроля и просто для граждан создаст возможность понимать, в какой атмосфере они живут.

Добавим, что в настоящее время компания реализуются несколько крупных экологических программ. Так, в августе 2016 года в Норильске был закрыт Никелевый завод. В декабре 2020 года – плавильный цех в поселке Никель, затем металлургический цех в Мончегорске на Кольском полуострове.

Также компания активно обновляет энергетическую инфраструктуру, которая поможет свести к минимуму углеродный след. Так, после полной модернизации всех семи гидрогенераторов была запущена Усть-Хантайская ГЭС. Инвестиции составили 7,5 миллиардов рублей. Следующая в очереди на модернизацию Курейская ГЭС. В ближайших планах – перевод карьерной и городской техники на СПГ вместо дизельного топлива, замена оборудования на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.