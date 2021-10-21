В Красноярском крае распустились весенние цветы

Рододендрон Ледебура. Фото: АФАНАСЬЕВ Р.

На юге Красноярского края в Саяно-Шушенском заповеднике зацвели весенние цветы. Ученые сообщают, что зацвели прострел Турчанинова, рододендрон Ледебура и мак Куваева.

В заповеднике сообщают, что астрономическая осень наступает в день осеннего равноденствия – 22 сентября. Окончание же вегетации наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже +5 градусов. Однако осенью порой возникают теплые периоды. Именно такая погода установилась в Саяно-Шушенском заповеднике.

Роза иглистая. Фото: АФАНАСЬЕВ Р.

Прострел Турчанинова. Фото: АФАНАСЬЕВ Р.

Растения отреагировали на потепление незамедлительно. Для некоторых растений осеннее цветение – это норма. Но для большей части это не свойственно. К таким относятся прострел Турчанинова, который обычно цветет в апреле, и мак Куваева, распускающийся в июне, повторное цветение этого вида было зафиксировано впервые!

- Осень по праву называют самой красочной порой года. Солнечного света в сентябре и октябре еще достаточно, чтобы ряд растений мог полноценно зацвести. Даже весенние первоцветы способны неожиданно вспыхнуть яркими прощальными красками посреди осени, - сообщает пресс-служба Саяно-Шушенского заповедника.