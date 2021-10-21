Скажи мне что-нибудь на новом русском?

Фото: Мария ЛЕНЦ

Они нам ЗАШЛИ, но почему? Краш и зашквар, бумеры и зумеры, - каждый год русский язык прирастает сотнями новых слов. И почти все исчезают так же стремительно, как и возникают. Поди сейчас вспомни, чем чикса отличается от чувихи, а кент от хмыря! Впрочем, есть исключения – «новые русские» слова, что пришли и остались. Отчего и на сколько, «Комсомолка» спросила у нашего эксперта – известного лингвиста, доктора наук, профессора, автора бестселлера «Русский язык на грани нервного срыва» Максима Кронгауза.

Обрубки или находки?

- Хайп, хейт, фейк, пранк… То, что для молодых, - родная языковая стихия, людям постарше режет слух: «Смысл понятен, но звучит вульгарно. Не слова, а обрубки! Зачем они нужны?». Разберемся!

- Почему одни слова закрепляются в языке, а другие исчезают, со 100%-ной точностью сказать сложно, - подчеркнул Максим Кронгауз. – Также невозможно предсказать, останутся ли они, это ненаучно. Мы можем говорить лишь о механизме возникновения.

Так, хайп, хейт, фейк – слова, заимствованные из английского языка. А он, как известно, отличается большей краткостью и емкостью. И в этом есть определенная привлекательность для молодых людей, которые хотят быть динамичнее, чем старшие. (Тот же YouTube они смотрят на скорости 1,5 или 2). Убыстряются все процессы.

ХАЙП

- Хайп – слово-«взрыв» - прогремело в связи с рэп-баттлами Оксимирона еще в 2015-м. - Сверкнув тогда, оно постепенно прижилось в языке. Закрепление же, как правило, сопровождается расширением значения. Слово начинает употребляться в других контекстах. Появляются производные: «хайпануть», «хайповый», «хайпожор». Слово удлиняется, это свойственно русскому языку. Чтобы сделать своим, его обрабатывают с помощью суффиксов и приставок. (Пример: даже ОК мы превращаем в «океюшки»). Прошло семь лет, а слово держится, является одним из самых частотных, важных.

- Конечно, отечественного аналога слова «хайп» (раздувание популярности человека или бренда искусственными способами) попросту не существовало, так как не было такой реалии. Возможно, поэтому «хайп» и закрепился. «Но ненависть-то была всегда, откуда вдруг возник «хейт»? – недоумевают ревнители чистоты языка.

ХЕЙТ

- Нужно понимать: хейт - сугубо сетевое явление, - продолжает наш эксперт.- У звезд должны быть свои хейтеры, иначе слава может считаться «неполноценной». Знаменитости обзаводятся как поклонниками, так и хейтерами. И хейт – не реальная, а ИНТЕРНЕТ-ненависть. Человек-носитель выражает ее ритуально, возможно, не испытывая вообще никаких чувств. Ненависть – про другое, это очень сильная эмоция. А хейт - всегда манера поведения, НАПОМИНАЮЩАЯ ненависть. Они отличаются как настоящее чувство и его подобие, пусть даже более масштабное.

ФЕЙК

- Нечто подобное со словом «фейк». Это смысловая искра, высеченная в новой реальности. Изначально фейк – не просто неправда, а неправда, вброшенная в интернет и мгновенно распространившаяся по миру. Кто-то говорит, зачем нам слово «фейк», если есть слово «утка»? Но утка связана с газетой, со старой реальностью. А фейк – с новой.

Здесь можно раздражаться, а можно радоваться обогащению нашего языка, пусть и за счет английского. И если слова, о которых мы говорим, держатся в русском языке, значит, они нужны ему. То есть это не просто мода.

РАНДОМНО

- Или вот любопытное слово «рандомно». Еще пару лет назад для большинства звучало чуждо, а теперь окончательно вошло в обиход. Для чего, когда есть слово «случайно»?

- Привлекательность новых слов в том, что они не отягощены никакими связями. Все эти «рандомно», «хайпы» и Фейки» приходят в язык голенькими, без каких-то ассоциаций. Отсутствие связей делает слово более ЧИСТЫМ, не отягощенным старыми смыслами. И это порой бывает полезно.

Слово «рандомный» раньше было связано исключительно с математикой и компьютером, оно пришло из сферы программирования. А «случайный», наоборот, - продиктованный судьбой, провидением. В случайном путнике или случайной встрече есть определенный романтизм, загадка, а в рандомных явлениях этого нет.

«Рандомный» - слово техническое, обозначает произвольный выбор. Именно поэтому оно может быть предпочтительнее для молодых людей, которые ближе к миру компьютеров, чем к рассуждениям о судьбе, фатуме, роке.

Кроме того, они склонны употреблять подобные слова, чтобы обозначить границу между поколениями. Например, я, молодой человек, говорю «рандомно», а мой отец и дед – «случайно». Новые поколения хотят оперировать своими словами.

Раньше это реализовывалось в жаргонах. Молодежь создавала собственный жаргон и не пускала туда взрослых. А сейчас происходит в пространстве всего языка, жаргонизмы врываются в него очень легко – через интернет.

Старые или новые знакомые

- Есть еще целая группа слов и выражений-«перевертышей». Это старые знакомые, которые вдруг взяли и обзавелись новыми значениями. Вот только самые ходовые: зайти (понравиться), бомбить (задевать за живое), топить за (защищать кого-то), запилить (организовать, устроить), душный и токсичный (как негативные свойства человека). Чем прежние не угодили?

- Все это жаргонизмы, образованные в результате метафорического переноса. Вообще чем примечателен жаргон? В нем гораздо более живо проходит словообразование, образуются новые значения. Видны свежие тенденции. И в этом смысле появился целый ряд новых жаргонизмов с приставкой «за», можно сказать, молодежной: зайти (понравиться), заценить, задарить…

ЗАЙТИ

- «Зашло» - довольно интересный жаргонизм. В основе – понятный перенос. Ведь можно зайти в дом, это физическое действие. А можно - внутрь человека, в мозг, в сердце. «Мне зашло» означает - стало моей частью. Или «фильм не зашел» - значит, не вписался в мое эстетическое пространство. По-моему, яркая метафора. Жаргонизмы бывают очень красивыми, тут в отличие от «тупого» механизма прямого заимствования задействуется творческий механизм языка.

БОМБИТ

- Или слово «бомбит» (задевает за живое). Интересно, что старшее поколение помнит другие переносы: бомбить – «заниматься извозом», бомбила – «таксист». Так или иначе в основе выражений «меня бомбит», «у него бомбит» - идея разрушения, сильная негативная эмоция. Происходит вполне естественный перенос – как мощное, неприятное действие. Кстати, метафора всегда содержит более сильную энергию, чем устойчивое описание. Сравните: «я в гневе» и «меня бомбит». Второе выражение не просто называет, а словно бы наглядно показывает эмоцию.

ТОПИТЬ ЗА

- «Топить за» (защищать, вступаться) – есть разные гипотезы о появлении этого выражения. Одна связана с переносом, бытовавшим ранее: утопить педаль газа – в значении «нажать до упора». Означает резкое увеличение скорости. В чем суть автомобильной метафоры? Сначала речь шла о скорости движения, потом это стало движением в чью-то пользу. Опять же сравните: «я за него» или «я топлю за него». Очевидно, второй вариант производит более серьезное впечатление. И выражение воспринимается просто как сильное действие. Впрочем, признаю, что это странный глагол и достоверного объяснения нет.

ЗАПИЛИТЬ

«Запилить» – устроить, выложить в сеть. Для приставки «за» важно начинательное значение. «Запилить видос», «запилить лук». Почему это связано именно с глаголом «пилить»? Вероятно, имеется в виду сильное разрушительное действие. Также возможно, глаголы типа «пилить» или «рубить» легко поддаются метафоризации (распил бабла; правдоруб). Этот глагол - подходящий материал для метафор: «Не пили мне мозг!». Подобные слова хорошо «опустошаются», могут выражать, что угодно. К тому же часть значения берет на себя приставка и контекст. Именно приставка отвечает за идею создания или, точнее, переноса чего-то в сеть. Это же значение мы видим в жаргонизме «задарить».

ДУШНЫЙ И ТОКСИЧНЫЙ ТИП

«Душный» и «токсичный» человек – тоже удачные образные переносы. Человек, делающий атмосферу вокруг себя невыносимой…

… Сам я очень люблю метафоры, когда язык во всей своей красоте показывает свои возможности. И вместе с тем прекрасно понимаю людей, у которых аллергия на такие эксперименты. В любом случае они неизбежны, это творческая суть языка.

«ХОРОШО» ИЛИ «ПУШКА»?

Сейчас, когда хотят похвалить фильм или книгу, говорят «пушка» или «огонь». Как вам такое? И почему вдруг пушка?

- С «огнем» все просто и привычно. Вспомните: «Девка – огонь!». Понятно, тут нет простой смысловой связи. А берется яркий предмет или явление, тоже содержащее деструктивное ядро. Скажем, огонь, он уничтожает все вокруг себя (отсюда выражение «мы зажигаем», хотя какая, казалось бы, связь между пламенем и весельем?). Но огонь здесь как нечто захватывающее, он хорошо преобразуется в разные типы значений. «Огненная речь» - та, что побуждает, вдохновляет людей.

Что касается «пушки», то слышу такое впервые, но механизм абсолютно тот же. Новое слово вкладывается в механизм, который в русском языке работал всегда. Раньше была бомба, сейчас придумали пушку. Но (!) это очень важный процесс обновления. Нельзя положительно оценивать положительные явления одними и теми же эпитетами. Со временем привычные слова приедаются. (Сравните: «трек хороший» или «трек – пушка»). Так что предмет стремятся отождествить с чем-то неожиданным. Появляются новые яркие жаргонизмы, затем стираются, им на смену приходят другие и так далее.

А ВЫ ЗНАЛИ?

Ученые подсчитали: обычно в год появляется примерно четыре сотни новых слов. Но 2020-й и 2021-й побили все рекорды, породили почти 3 500! Именно столько вошли в недавно изданный «Словарь русского языка коронавирусной эпохи».

- В реальности же мы используем не больше десятка новых слов и выражений: коронавирус, ковид, пандемия, локдаун, карантин, самоизоляция, социальная дистанция, удаленка, дистанционка, зумиться, - говорит Максим Кронгауз. - Можно сказать, все они прижились мгновенно. Слишком важная социальная проблема и, соответственно, частотность употребления. Остальные – ярлыки и шутки. Было придумано очень много игровых разовых слов. Ковидла(-о), ковидиоты (игнорируют ограничения или, напротив, всего боятся), корониалы (рожденные в пандемию), подбородочник или подносник (носящий маску на подбородке или, соответственно, под носом), карантини (мартини, которые пили на зум-вечеринках); маскомания; коронабесие… Видимо, с помощью смеха люди пытаются справиться со страхом и неизвестностью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какие незнакомые слова ставили красноярцев в ступор последние пять лет?

Что такое? Около 0,4% всех запросов в поисковике начинаются с этого вопроса и связаны они с поиском значений незнакомых слов: например, [что такое селфи]. И вот Яндекс выяснил, какие незнакомые слова чаще всего искали в интернете за последние пять лет. (Подробности)