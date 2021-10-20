Бесплатный центр помощи людям с деменцией и их семьям открыли в Красноярске. Фото: НКО "Жизнь".

В Красноярске начал работу бесплатный центр помощи людям с деменцией и их близким. Здесь родственников пациентов обучают, как правильно ухаживать и общаться с ними, рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» Екатерина Машковская, директор автономной некоммерческой организации «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жизнь».

В зоне риска – 50 тысяч человек

По данным минздрава, в Красноярском крае болезнями, которые могут привести к деменции (Альцгеймер, Паркинсон, ишемический и геморрагический инсульты…), страдают больше 50 тысяч человек.

Увы, вылечить деменцию нельзя. Но можно значительно улучшить качество жизни пациента и его родных. Главное - организовать правильный уход и общение с такими больными. Именно для этого создан Центр помощи людям с деменцией и их семьям «Дори».

- Вы смотрели мультфильм «В поисках Дори»? В нем была такая синяя рыбка, что на протяжении всего мультфильма постоянно забывала какие-то важные для себя вещи. Куда она плывет, о чем говорила минутой ранее или, как звали всех рыб, с которыми она знакомилась на своем пути. Дементирующие пожилые точно такие же! Они, как эта рыбка Дори, что нуждается в постоянном присмотре со стороны близких, - говорит Екатерина Машковская.

Впрочем, центром помощи подготовлен целый комплекс мероприятий – для улучшения качества жизни людей с деменцией, которые получают уход на дому от своих близких, а также на развитие у родственников навыков этого ухода.

Не так давно центр «Дори» выиграл грант на сумму 1 348 894 рубля – из Фонда президентских грантов. Часть средств ушла на покупку специализированного оборудования по уходу для занятий в классе и для выездов на дом. Еще часть – на организацию курсов.

Этот проект разработан и реализуется автономной некоммерческой организацией «Комплексный центр социального обслуживания «Жизнь». Отметим, он долгосрочный, рассчитан на срок с 1 августа 2021 года по 31 октября 2022 года. В будущем организаторы проекта предполагают расширить географию – на пять городов. Кроме Красноярска, это будет еще Минусинск, Канск, Ачинск, Дивногорск, Енисейск. Причем поддержку в центре «Дори» можно получить на разных этапах заболевания пациента.

Уход должен быть безопасным

КТО МОЖЕТ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА?

- Это люди, которые осуществляют уход на дому за родственниками, страдающими деменцией. Условие: проживание на территории Красноярска.

- Больные с деменцией в возрасте от 60 лет, за которыми ухаживают на дому родственники. Условие то же.

За год планируется обучить не меньше 240 человек, а в будущем планируется увеличить охват до 500. Еще раз подчеркнем: занятия – бесплатные. Их цель – научить людей безопасно (и не во вред себе) ухаживать за близкими с деменцией.

Цель занятий - улучшение качества жизни пациентов и их семей. Фото: НКО "Жизнь".

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ЗАНЯТИЯ?

- дистанционное обучение по созданному образовательному курсу;

- групповые очные тренинги - для отработки практических навыков;

- групповые тренинги с психологом.

ГДЕ И КОГДА ПРОХОДЯТ?

Они начались с 1 октября 2021 года в «Академии ухода» на базе центра «Жизнь» (по адресу Красноярск, улица Дубровинского, 50).

Эффективность подтверждена

- По проекту предполагается провести 48 очных обучающих занятий по уходу и 48 психологических тренингов, - рассказывает Екатерина Машковская. - Тема очного занятия определяется заранее, благодаря опросу набранной группы участников. Цель – отработка интересующих их тем, методик и с практическим разбором возникших проблем. Кроме базовых тем (перемещение, перевороты, кормление маломобильного человека) на занятиях разбираются конфликты между родственниками, разбор экстренных ситуаций, признаки неотложных состояний человека и оказание первой помощи при неотложной ситуации. А также слушатели на занятиях воссоздают семейные истории с целью коллективного анализа и решения проблем. К слову, обучение организовано не только в специально оборудованном классе, но и в комфортной домашней обстановке. Для желающих организованы выезды специалистов центра помощи людям с деменцией и их семьям «Дори» на дом. Эффективность выбранной технологии, обучение родственников больных подтверждается международным и российским опытом работы подобных обучающих школ по уходу за людьми с разными заболеваниями, а также собственным опытом организации, в сфере обучения населения домашнему уходу за больными.

Участники проекта учатся, как, в том числе ухаживать за маломобильными пациентами с деменцией. Фото: НКО "Жизнь".

Очные занятия проводит ведущий специалист Академии в области долговременного ухода – Виктория Краснопеева. За психологические тренинги отвечает профессионал со стажем - Артем Иконников.

СПРАВКА «КП»

Проект «Академия Ухода», находящийся на Дубровинского 50, появился одним из первых в октябре 2018 года и действует по сегодняшний день. Он заслужил наивысшую оценку среди работников социальной сферы Красноярского края. После проведения первых мастер-классов были получены благодарственные письма от Краевого Государственного казенного учреждения «Ресурсно-методический центр системы социальной защиты населения» за плодотворное сотрудничество, открытость, готовность делиться наработанным опытом, а также за вклад в развитие профессионального мастерства сотрудников учреждений социального обслуживания населения Красноярского края, в области организации долговременного ухода за тяжелобольными людьми.

КОНКРЕТНО

Занятия проводятся в Академии ухода на базе комплексного центра «Жизнь», находящегося на улице Дубровинского, дом 50, помещение 83. Вход отдельный со стороны набережной. Оформить заявку на бесплатное обучение на дому можно по телефонам: 8 (391) 272-91-76, 8 (391) 272-93-70. Все выездные бригады специалистов снабжены специально предназначенными приспособлениями для ухода за больными и лежачими людьми. Сайт: lifecentr.com E-mail: patronaz124@ya.ru

ОТЗЫВЫ:

Елена Ивановна, пенсионер, 68 лет:

– Была на занятии по уходу за лежачими больными. Доступно, понятно наглядно все объяснили. Поняла свои ошибки. Спасибо работникам центра за помощь, за занятие.

Александра, педагог, 45 лет:

– Маму выписали с переломом бедра, у нее Альцгеймер. Никто ничего не рассказал, не подсказал, что делать дальше. Я не знала, как поменять памперс, не могла рассмотреть есть ли пролежень (так как не могла ее повернуть из-за боли). Руки опустились. И мне на помощь пришли специалисты этого центра. Лаконично, понятно рассказали, что мне делать. Такие центры нам необходимы, потому что начинается паника и собственная беспомощность. Большое спасибо!

Василиса, менеджер по продажам, 32 года:

– Посетила занятия с психологом, оказали психологическую поддержку, дали рекомендации по уходу, оказали помощь в организации домашнего пространства для ухода за больным человеком. Обычно не знаешь где получить помощь в самой банальной ситуации. Мне очень сильно помогли снизить уровень стресса. Забрав больного отца с больницы, я не понимала, что делать. Куда бежать. Тут работают профессионалы. От всего сердца вам спасибо!