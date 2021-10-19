Ювелирная работа весом 1570 тонн: Коммунальному мосту в Красноярске исполнилось 60 лет

Коммунальному мосту в Красноярске исполнилось 60 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский Коммунальный мост отметил свое 60-летние – его официальное открытие состоялось 17 октября 1961 года. Сегодня мост называют чудом инженерной мысли, великолепным образцом позднего сталинского ампира. Он притягивает к себе, набережная рядом с ним никогда днем не бывает пустая. Издалека мост кажется легким и ажурным. Но вблизи чувствуется огромная мощь и надежность. Этот объект культурного наследия внесен в справочник ЮНЕСКО «Мостростроение мира» и украсил собой 10-рублевую купюру.

А тогда, 60 лет назад, Коммунальный мост стал спасением для бурно развивающегося города и соединил не просто два берега, он стал связующим звеном между жилым Красноярском и индустриальным. Рассказываем, как возводился первый автомобильный мост через Енисей.

Под сводами моста Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА – БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

В 1899 году через Енисей был возведен железнодорожный мост Транссиба. Но полностью потребностям в переправе он не удовлетворял – на телеге ведь по нему не проедешь. К тому же находился далеко от центра города.

Зимой было проще – по льду. Морозы тогда были ранние и крепкие, так что проблем никаких: спустился с берега и вперед, хоть пешком, хоть на санях. А летом переплавлялись на плашкоутах. Представьте себе две лодки-плоскодонки, между ними платформа для пассажиров. Затем появился самоходный паром, который в 30-х годах красноярцы иронично прозвали самолетом.

Техника безопасности? Нет, не слышали. Случалось, заглохнет двигатель – и поплыл паром по течению куда-нибудь к острову Молокова. Люди на пароме орут, свистят, «помогите, мол». И тогда следом за ним пыхтит пароход, чтобы отбуксировать к пристани. А на берегу народу всегда полно с рассвета до ночи, страсти кипят, одни ругаются, другие спят в ожидании своего часа.

Тот самый понтонный мост. Архивное фото Краеведческого музея

В 1939 году появилась первая автомобильно-пешеходная переправа – понтонный мост. Понтоны – плавучие металлические платформы, соединенные между собой и способные выдерживать технику. Однако на ночь мост приходилось разводить, чтобы пропускать речные суда. Когда поднимался ветер, движение по нему закрывалось. Наготове всегда стояли катера, чтобы отреагировать на случай аварии.

Был еще вариант – частные перевозчики. Так что если кто зазевался и не успел вечером на понтонный мост, то шустрые лодочники доставляли пассажиров на другой берег.

В начале 1940 года краевой исполком принял решение: будем строить полноценный мост. Но помешала война, а после нее на правом берегу появилось много промышленных предприятий, работники которых жили на левобережье. Стало понятно, что откладывать строительство моста уже некуда. Проект заказали у московского института «Гипрокоммундортранс» и в 1955 году он был готов.

Сначала, кстати, собирались проложить мост от улицы Сурикова. Но потом сделали топографическую съемку и перенесли на Вейнбаума.

Мостоотряд № 7. Фото из архива семьи Прохоровых

КРЕЩЕННЫЕ ОГНЕМ ВОЙНЫ

Строительство было поручено Мостоотряду №7. Немного расскажем об этой организации, ведь в 2021 году она также отмечает юбилей – 80 лет.

В 1941 году был организован мостостроительный поезд. Его задачей было восстанавливать то, что разрушили фашисты. Даже под бомбежками рабочие наводили мосты, рисковали жизнью. Сколько этих мостов было за 4 военных года, данных у нас нет. Но затем началось мирное строительство. Сначала был мост через Днепр в Запорожье. Затем с 1950 по 1956 годы мост через Обь в Новосибирске.

Наконец, Мостоотряд № 7 перебросили в Красноярск, здесь он осел насовсем. Список возведенных им объектов солидный: 10 мостов через Енисей, в том числе в Хакасии и Туве. Мосты через реки Норильскую и Ангару, Ману, Кан, Кемчуг, другие. Путепроводы, развязки, железнодорожные мосты на БАМе. И даже стадион на острове Отдыха – это тоже работа мостоотрядовцев.

Начало строительства. Фото из архива семьи Прохоровых

ЭТО ИНТЕРЕСНОЕ СЛОВО «КЕССОНЫ»

Напомним, что в период строительства моста Енисей еще замерзал, реку перекрыли для строительства ГЭС весной 1963 года. И крепкий лед в одних случаях мешал, в других помогал.

Все понимали, что работа предстояла сложная, доселе невиданная. По факту большую часть моста построили вручную, используя технику там, где без нее было не обойтись.

Опоры делали кессонным способом. Что такое кессон. Это купол, воздушная камера, внутрь которой компрессором нагнетался воздух под давлением 1,8 атмосфер. Внутри рабочие отбойным молотком, ломом и лопатами вынимали грунт и укладывали на его место бетон, формируя опоры будущего моста. Нет, это не ноу-хау, как считают некоторые (ноу-хау будет ниже). На самом деле кессоны – старый испытанный способ, им строили царский железнодорожный мост за 60 лет до Коммунального. Правда, тогда кессоны были деревянными, а эти – железобетонными.

Люди работали внутри в экстремальных условиях не более 4 часов. Перед допуском – тщательный медосмотр. Работа очень опасная. Однажды там едва не случилась трагедия, был риск затопления. Но ее удалось предотвратить. Рабочие между собой называли кессоны гробницами.

Темпы даже по современным меркам были колоссальными. Так, все опоры будущей переправы были установлены уже к началу 1958 года. Весной началось сооружение арок.

Вес каждой полуарки составлял 1570 тонн. Архивное фото Краеведческого музея

КАК СТРОИТЕЛИ ПОБЕДИЛИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Приглядитесь, в двух частях моста конструкции арок разные. Над Абаканской протокой длина всего 410 метров, там шесть арочных сводов по 51 метр каждый. Их устанавливал зимой, подвозили прямо по льду на грузовиках.

Гораздо сложнее было основное русло Енисея. Длина переправы здесь составляет 940 метров, 5 арочных сводов по 158 метров каждая. Арочный свод состоит из четырех железобетонных полусводов. Один край такого полусвода упирается в опору, а наверху соединяется с другим. Изготавливали их на острове Отдыха. Затем нужно было доставить их до места и установить над Енисеем. Вес одной полуарки – 1570 тонн.

В те годы для подобных конструкций делали временные промежуточные страховочные опоры. Но здесь решили от них отказаться. Если кто-то думает, что в СССР народные деньги не считали, то ошибается. Еще как считали. Так вот, отказаться от таких временных опор – значит, сэкономить время и деньги.

Полуарки на понтонам от острова Отдыха осторожно перевозили по воде. Фото из архива семьи Прохоровых

Интересно рассказал об этом один из руководителей стройки Николай Каминский в своей книге «Иду к человеку. Записки депутата». Идею обойтись без подстраховочных опор выдвинули строители. Начались бурные споры с проектировщиками, ведь те считали это необоснованным риском. Дошло до крайкома партии. Свое веское слово тогда выдал капитан флагмана енисейского флота «Владимир Ленин» Михаил Чечкин. Молча слушал, а потом встал и сказал: «Это возможно». Акваторию Енисея он знал наизусть.

Но последним козырем было: «в мировой практике еще не было подобного инцидента, а мы сделаем». Так строители окончательно победили проектировщиков.

Гидравлические домкраты для подъема готовых арок изготовили на «Сибтяжмаше». 127 металлических секций понтонов для транспортировки по воде от острова до опор сделали на судостроительном заводе. Полуарки грузили с пирса на понтоны начиналась технически сложная, но красивая работа.

Обратите внимание, как выглядел 60 лет назад Красноярск. Архивное фото Краеведческого музея

ЮВЕЛИРНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

В те дни, когда сводили полуарки, толпы народа собирались на берегу, чтобы это увидеть. Процесс был таким: два теплохода – «Владимир Ленин» и «Красноярский рабочий» - подтягивали к месту и сводили полуарки между опорами. Лебедками, веревками рабочие их подгоняли до миллиметра так, чтобы сверху они вплотную прилегли друг к другу, а у опоры встали в специальный паз. Затем сварщики и бетонщики завершали работу. Зимой теплоходам помогали ледоколы, разбивая лед на реке. Так что работа не прекращалась.

Несмотря на сложности, все проходило четко и слаженно. И только последняя арка едва не доставила проблем, там, где Краеведческий музей. Из-за малой глубины был риск, что понтоны зацепятся днищем и будут раздавлены. Но за штурвалом теплохода тогда был сам Михаил Чечкин, а руководил стыковкой главный инженер стройки Иван Калинников. Они сумели справиться с ситуацией.

Опоры моста в строительных лесах. На заднем плане уже смонтированный полуарки. Лед облегчал подъезд к опорам. Архивное фото Краеведческого музея

Это и есть то самое новаторское решение, за которое Коммунальный мост был отмечен ЮНЕСКО. Никогда ранее арки не возводили без подстраховочных опор.

Последнюю арку установили в августе 1960 года. Затем сверху стали накрывать мост бетонными плитами, тогда же разрешили пешеходам ходить по нему. В августе 1961 года положили последнюю плиту и начали готовиться к открытию.

Хочется рассказать вот о чем. Когда встал вопрос об облицовке моста, начали искать камень. Хотели такой, как на железнодорожном мосту, подняли все документы той стройки и узнали, что гранит поставлялся из устья реки Бирюсы. Это далеко и затратно. Начальник стройки Николай Каминский самолично мотался по окрестностям Красноярска в поисках нужного камня. А нашел его... на фасаде старинного особняка «Ревильон-братья» на проспекте Мира, 49. По документам выяснил, что добыли его где-то возле Базаихи. Сегодня мы знаем это место, как Гранитный карьер у восточного входа на «Столбы».

Работа над Абаканской протокой, случались и такие казусы. Архивное фото Краеведческого музея

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ

В Красноярск съехались тысячи строителей разных национальностей со всей страны, для которых не было недостижимых задач. Первыми, перед началом большой стройки, появились бригады, которые возводили жилые бараки. Мостотряд занимал территорию от нынешней улицы Гладкова и до Кольцевой (где сейчас цирк). Между Красрабом и Семафорной были склады, куда завозились все материалы. По другую сторону Красраба стояли жилые бараки. Где сейчас гостиница гостиница «Турист», то есть «Амакс», была контора, за ней цеха токарный, метизный, котельная, кислородная станция, гараж.

Работали зачастую в три смены. Для примера: было 5 бригад монтажников, в каждой бригаде человек по 40. Вот и считайте, насколько масштабной была стройка. Кстати, метизы делали женщины, часто беременные, считалось, что это легкий труд – штамповать болты и гайки. Бетонщицами тоже были женщины. Руководила ими авторитетная Фарафонова (имя, к сожалению, не удалось вспомнить), ее уважали все мужики.

Зачастую рабочие имели по нескольку специальностей и, когда нужно было, переходили на другой участок работ, где был аврал и нужны рабочие руки.

Сегодняшнее поколение удивляется: как можно было работать в 40-градусный мороз. А так и работали – спецодежда была знатная: овчинные тулупы, валенки, шапки-ушанки из кролика, теплое нижнее белье. Все – натуральное. Так что в этом плане у строителей коммунизма было все в порядке.

Александр Прохоров приехал на стройку в 17 лет. Фото из архива семьи Прохоровых

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МОСТОВИК АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ

Об одном из строителей моста хочется рассказать подробнее. Александр Григорьевич Прохоров отмечает в этом октябре два юбилея. Ему исполнилось 80 лет, плюс 60-летие Коммунального моста. В его трудовой книжке только две записи: «17 декабря 1958 года принят электриком в Мостоотряд № 7» и «17 декабря 2008 года уволен в связи с выходом на пенсию».

Он родился 10 октября 1941 года в Белоруссии, отец вскоре погиб, а мать в одиночку в деревне поднимала семерых детей. Первой сразу после войны уехала из дома дочь Лида, она присоединилась к мостоотряду, который строил свой первый мост в Запорожье. Подрастающих братьев и сестер звала к себе. Работала комендантом, обеспечивала рабочих крышей над головой. А когда организация приехала в Красноярск, Лида забрала младшего Сашу с матерью. Это был 1958 год, ему тогда исполнилось 17 лет. Повела к начальству, в электроцех:

- Юрий Матвеич, может, возьмешь его газосварщиком?

- Ты в деревне родился? Лампу паяльную видел?

- Видел, когда порося кололи.

- Это не считается. В электроцех пойдешь, там стукнет током – разом всему научишься.

Дальше рассказывает Александр Григорьевич:

- Мне дали спецовку: рубашку, куртку, штаны. Привели ребята в электроцех. Стоит корыто железное, сантиметров 30 – 40. В нем солярка и валы для вибраторов, которыми бетон мешают. Я засучиваю рукава, хочу показать, какой я опытный, беру тряпку и начинаю мыть. Мне потом поручили эти вибраторы ремонтировать, так я двое тисков сломал, пока научился. Я ж молодой был сильный, потому что деревенский.

В армию его призвали сразу же после открытия моста – в начале ноября 1961 года, три года на Тихоокеанском флоте. В сентябре 1964 года вернулся домой – и снова в родной Мостоотряд № 7. Начались рабочие командировки с бригадами на строительство мостов на территории края.

Заслуженный мостостроитель Александр Прохоров и его семья Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Сестра Лида вновь решила устроить судьбу младшего брата. Предложила ему сходить в садик за племянниками, где в то время работала 18-летняя воспитательница Таня. Она родом из семьи военных из Владикавказа, после педагогического училища приехала в Сибирь по распределению. И так она понравилась парню, что через скорее он позвал ее в театр Пушкина. Это было 20 ноября 1966 года. Трамвай сломался и через новый мост пришлось идти пешком. Больше они не расставались и 31 декабря 1966 года сыграли свадьбу.

Александр Григорьевич с теплотой вспоминает свою бригаду, в которой трудился 50 лет. Отношения в коллективе теплые, дружественные, сохранились надолго. Вместе семьями и отдыхали. Часто ездили за грибами, картошку вместе копали. Если кого-то отправляли в командировку, коллеги помогали его семье. Участки под дачи брали рядом и на пенсии продолжали помогать друг другу.

- Весь трудовой путь нашего папы напрямую связан с Мостоотрядом № 7, всеми мостами и мостиками края. С любовью хотим перечислить мосты Красноярска, которые он строил: Коммунальный, Железнодорожный, Октябрьский, мост «777», Вантовый двухпилонный. А еще виадуки и развязки. И возводил стадион на острове Отдыха, - рассказывают дочери Елена и Мария.

Вид на мост с Предмостной площади. Архивное фото Краеведческого музея

ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕВЫЙ БЕРЕГ

Перед открытием моста приехали специалисты из Сталинграда (город переименовали как раз в 1961 году), чтобы провести испытания. Делали это основательно. Например, были устроены «трамплины», чтобы груженые «Татры» разгонялись, подлетали на них и создавали колебания, а датчики записывали показания. Затем вывезли на мост разом 50 груженых машин. Комиссия поставила испытаниям «отлично».

15 октября была тихая теплая погода, 16 октября уже поднялся ветер. И рабочие мерзли, убирая последнее рабочее оборудование. А 17 октября на Предмостную площадь подогнали два бортовых МАЗа, сделали из них трибуну. И начался торжественный митинг, на нем и объявили об открытии долгожданного Коммунального моста. Народу было много, все стремились прокатиться на трамвае, на котором было написано: «Здравствуй, левый берег».

Акт приемки подписали спустя месяц, 15 ноября. Но все равно датой рождения Коммунального моста остается 17 октября.

Мост над Абаканской протокой, обратите внимание, тут конструкция арок другая - облегченная Фото: Мария ЛЕНЦ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ширина составляет 23,4 метра

- Высота в основном русле 26 метров

- Общая длина от берега до берега 2 300 метра

- Длина над основным руслом Енисея – 940 метров

- Длина над Абаканской протокой – 410 метров

- Длина дамбы на острове Отдыха – 630 метров

- Количество арочных сводов над основным руслом – 5 по 158 метров

- Количество арочных сводов над Абаканской протокой – 6 по 51 метру

- Годы строительства – с 1956 по 1961-й.

На момент открытия Коммунальный мост был самым длинным в Азии.