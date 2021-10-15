Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске 16-31 октября 2021: куда сходить, программа мероприятий, концерты, кинопоказы, выставки. Фото: cultura24

Фестиваль Дмитрия Хворостовского в Красноярске 16-31 октября 2021 – крупнейшее музыкальное мероприятие края. Торжественная церемония открытия состоится уже 16 октября. Публикуем программу мероприятий. Рассказываем, какие концерты, кинопоказы и выставки стоит посетить и куда сходить.

Программа фестиваля Дмитрия Хворостовского в Красноярске 16-31 октября

16 октября. В 18:00 в Зале торжеств Красноярской краевой филармонии организаторы приглашают на вернисаж «Дмитрий Хворостовский: Дон Жуан и герои романтической эпохи». В 19:00 часов – в БКЗ прозвучит опера «Иоланта» Петра Ильича Чайковского. Главную партию будет исполнять выпускница Молодежной оперной программы Большого театра Мария Мотолыгина.

Кроме того, в концерте участие примут солисты Большого театра, Московского музыкального театра и Красноярского государственного театра оперы и балета.

17 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии пройдет цикл концертов «Голоса мира». В его рамках итальянец Лука Пизарони и австрийский пианист Кристиан Кох выступят с программой композиторов разных стран.

19 октября. В 19:00 часов в Большом зале Дома кино зрителей ждет Кинопоказ. «Алеко». «Скупой рыцарь» Сергей Леферкус.

20 октября. В 19:00 часов в Малом зале Филармонии состоится мероприятие – цикл концертов «Звезды драматического театра». В литературно-музыкальной композиции «Жизнь героя» участие примут Кристиан Кох и Юлиан Макаров.

21-23 и 26-27 октября. В Театре оперы и балета пройдут премьерные показы В.А. Моцарт «Дон Жуан, или наказанный распутник» при участии Петера Феранеца, Михаэля Штурмингера и Кристиана Коха.

24 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии красноярец приглашают на цикл концертов «Лучшие голоса мира» и гала-концерт «Королевы и короли оперы» Дианы Дамрау, Николя Тесте и Павла Балева.

25 октября. В 19:00 часов в Большом зале Дома кино пройдет очередной кинопоказ. Хуан Диаего Флорес и Винченцо Скалера.

28 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии зрители увидят сказку «Петя и волк» к 130-летию со дня рождения С.С. Прокофьева. Также будет сыграна сюита из балета «Ромео Джульетта» с участием Антона Левахина, Ахсара Муриева и Эй Джей Вессбарда.

29 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии можно услышать шедевры камерного вокального искусства от Марии Мотолыгиной, Александра Нестеренко, Рауфа Тимергазина и Кристиана Коха.

30 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии пройдет сольный концерт Самюеля Дэйла Джонсона с участием Кристана Коха в рамках цикла «Лучшие голоса мира».

31 октября. В 19:00 часов в Большом зале Филармонии состоится торжественная церемония закрытия фестивая Дмитрия Хворостовского. В роли дирижера концерта выступит Петер Беранец.