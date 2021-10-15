На Таймыре для тысячи человек планируется построить с нуля современный поселок Новый Тухард. Фото: Марина Пешкова

К таймырскому поселку Тухард сегодня приковано внимание общественности. Здесь происходит беспрецедентное для Российской Арктики событие: жителей собираются переселить в полном составе с согласия их самих.

Тухард – в переводе с ненецкого означает «место, где добывают огонь». По местным меркам это большой населенный пункт, находится на левом берегу Енисея, в 40 километрах от того места, где в него впадает река Большая Хета. До ближайшего города Дудинки отсюда 76 километров. Здесь есть начальная школа, больница, почта, Дом культуры, библиотека и аэродром для малой авиации. И более 80 домов, в которых живут около тысячи человек, большая часть из которых – представители коренных малочисленных народов Севера.

Поселок Тухард с высоты птичьего полета. Фото: Марина Пешкова

Поселок был основан более полувека назад, конкретно – в 1968 году. На берегу Большой Хеты высадились бригады рабочих с большой земли, чтобы возводить газопровод Мессояха-Дудинка-Норильск. Построили вахтовый поселок и перевалочную базу предприятия под названием «Заполярьегаз» (сегодня это «Норильскгазпром»).

Буквально в полутора километрах отсюда находилось небольшое поселение Кислый Мыс. Но со временем его жители перебрались в благоустроенный поселок вахтовиков. Сюда же, в плодородную тухардскую тундру, потянулись оленеводы. Поначалу как на перевалочную базу, а затем оседали здесь семьями и оставались жить постоянно. И со временем поселок разросся до нынешних размеров.

Однако реальность такова, что по закону и из соображений безопасности он здесь не должен существовать. Для определения судьбы его жителей была запущена процедура СПОС (свободного, предварительного и осознанного согласия).

Встреча с жителями поселка. Фото: Марина Пешкова

Если в двух словах, то принцип СПОС – это право коренных народов давать или не давать свое согласие на проведение проекта, который может затрагивать их интересы или их территории. Залог соблюдения права коренных народов на самостоятельное определение своих политических, социальных, экономических и культурных приоритетов. Это право заложено в Декларации о правах коренных народов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2007 года.

Сергей Сизоненко, вице-президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ по правовым вопросам, отметил:

- Знаковым является то, что именно на Таймыре пройдёт первая процедура СПОС в Арктической зоне в период председательства нашей страны в Арктическом совете. Таким образом, права наших земляков соблюдаются не только в рамках отечественного законодательства, но обеспечены и по современным международным стандартам.

Вот так выглядят строения для вахтовиков, превратившиеся в постоянное жилье. Фото: Марина Пешкова

Суть вопроса

Жителям Тухарда предлагают переехать. Дело в том, что жилые дома находятся в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия, в опасной близости к газовому оборудованию. А по российскому законодательству это недопустимо. Это первое. И второе – статус поселка, он ведь был образован как место временного проживания рабочих, здесь не предусматривается создание современной инфраструктуры, которая бы соответствовала комфортному проживанию. А то, что есть, давно устарело.

Согласия людей на переселение, в общем-то, не требуется, оно не предусмотрено российским законодательством. Однако в компании «Норникель», в структуру которой входит «Норильскгазпром», подошла к этой теме деликатно, с уважением к коренным жителям.

Напомним, что компания много лет занимается поддержкой КМНС, а в последние годы эти отношения вышли на новый уровень. В 2020 году был подписан договор между компанией и тремя организациями, представляющими интересы коренного населения севера России и большей части коренного населения Таймыра. В рамках этого документа был разработан комплексный план содействия развитию коренных народов, куда вошли 42 проекта различной социальной направленности. На реализацию пятилетнего плана компания готова выделить 2 миллиарда рублей. Так что переселение Тухарда - это часть политики «Норникеля» в части КМНС.

Вид вахтового домика изнутри. Фото: Марина Пешкова

Навин К. Рай, корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов, отметал:

-Очень важно, когда промышленные компании понимают СПОС не как риск для бизнеса, а как вклад в его устойчивость. СПОС – это трудный процесс, это опыт, который коренные народы и компания переживает вместе, чтобы добиться договоренности, которую обе стороны в равной степени считают справедливым. При этом процесс СПОС не заканчивается подписанием соглашения. Напротив, отношения на этом только начинаются, чтобы избежать возможных ошибок при реализации достигнутых договорённостей.

Будущее поколение Нового Тухарда. Фото: Марина Пешкова

Оптимальное предложение

- «Норникель» всегда уважительно относился к культурным традициям коренных народов Таймыра. Компания живет с ними в атмосфере дружбы и взаимной поддержки. Процедура СПОС по Тухарду пройдет по самым строгим международным стандартам и с привлечением независимых экспертов. Эта совместная работа и партнерство поможет нам создать для людей комфортную среду для жизни и развития, - прокомментировал вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Что предлагают местному населению. Варианта два, оба интересные. В полутора километрах от нынешнего Тухарда будет возведен совершенно с нуля Новый Тухард. С благоустроенными домами, социальными учреждениями, коммунальными объектами. Где, как и в каком виде - будут советоваться с жителями. То есть фактически людям не придется покидать родные места. Возведение поселка планируется завершить в 2026 году. Учитывая, что сегодня в Тухарде более 80 домов, темпы строительства будут рекордные для Севера.

Каждый житель Севера может высказать свое мнение. Фото: Марина Пешкова

Другой вариант – люди могут переехать в другие поселки Таймыра или в Дудинку, там для них будут приобретены квартиры.

Подготовку и проведение процедуры СПОС взяла на себя Межрегиональная общественная организация в сфере защиты прав коренных народов КМНСОЮЗ. В консультационный совет вошли член постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев, корпоративный советник Всемирного банка по вопросам коренных народов в период 1999-2012, автор действующих политик Всемирного банка по правам коренных народов Навин К. Рай. Профессор Джеймс Анайя, специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов в период 2008-2014 годов. А также юристы и эксперты по правам коренных малочисленных народов Михаил Тодышев и Антонина Горбунова.

Первые встречи с активом поселка, затем и с его жителями состоялись с 11 по 14 октября. Людям рассказали о самой процедуре СПОС, о правах коренных народов на соблюдение их национальных интересов. А когда рассказали о планах компании, тем самым сняли вопросы жителей по поводу их будущего. Напомним, что в настоящее время в старом Тухарде живут около тысячи человек. И, как знать, может, желающих переехать в новый современный Тухард будет намного больше.