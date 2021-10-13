Дороги, которые нас объединяют

Василий Наседкин Фото: ИВАНОВА Диана

- Василий Константинович, как вы пришли в дорожную отрасль?

- Я не потомственный дорожник, можно сказать, попал в отрасль случайно, хотя в этой случайности есть закономерность. После окончания школы поступил в Красноярский строительный техникум, где успешно прошел обучение по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», далее пошел в армию. После армии хотел пойти работать в МЧС, поступал в спортроту, прошел собеседования, соревнования. Но время зачисления затягивалось на какое-то время. И чтобы не быть это время без дела, в 2012 году пошел временно поработать водителем в тогда еще ГП «КрайДЭО», а в 2013 году перевелся в Емельяновский филиал, так и остался здесь. Наверное, тогдашнее руководство увидело во мне потенциал, предложили поступать в институт, расти дальше. И, отучившись 5 лет, в 2018 году я получил профильное образование в инженерно-строительном институте СФУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». С 2013 по 2018 года прошел все ступени, работал дорожным рабочим, водителем, мастером, ведущим механиком, заместителем руководителя, а с 2019 года являюсь директором филиала, и благодаря этому опыту пребывания на разных должностях, знаю досконально всю специфику и все тонкости работников дорожной отрасли.

Фото: ИВАНОВА Диана

- Вы в довольно молодом возрасте возглавили филиал.Трудно было входить в новую должность?

- Согласование меня на должность долго проходило именно из-за возраста. Возможно, были опасения, не верили, что смогу работать без опыта на руководящей должности. А коллектив принял сразу, все знали меня с начала моего профессионального пути. Емельяновские дороги знаю хорошо, все кочки, повороты, особенности. Постоянно учился у своих руководителей, что-то спрашивал, чего-то добивался, проявлял инициативу, чтобы улучшить рабочий процесс. Считаю, что нужно постоянно учиться, независимо от возраста и должности, нарабатывать свой опыт, принимать во внимание опыт других, делать выводы из любых ситуаций – положительных или негативных.

Дороги, которые обслуживает Емельяновский филиал Фото: ИВАНОВА Диана

- В этом году Емельяновскому филиалу «КрайДЭО» исполняется 80 лет. С чего все начиналось?

- История филиала начинается в 1941 году. Тогда был образован Емельяновский райдоротдел, в штате – всего около 10 человек, сложное, военное время. Сегодня мы входим в состав самого крупного дорожного предприятия края. В АО «КрайДЭО» 12 филиалов, в том числе и наш, Емельяновский. Основная направленность работы – ремонт и строительство дорог, текущее содержание трасс. Постепенно расширяем зону ответственности.

- Вернемся к нашим, краевым, дорогам. Регион большой, территорий много. В чем особенность дорог в Емельяновском районе?

- Действительно, край огромный, районы разные и по климату, и по ландшафту. В каждом филиале своя специфика. Мы стараемся встречаться с директорами филиалов, обсуждаем вопросы и проблемы, делимся опытом. В конце прошлого года собирались у нас, в Емельяново, в этом году съездили в Уярский район. В ближайших планах поездка в Кежемский филиал. Дороги везде разные по покрытию – асфальтобетонные, гравийные, по нагрузке. Эксплуатация зависит и от климатических условий. Самые сложные краевые участки по нагрузке – это дорога от аэропорта в Красноярск и участок в Березовском филиале, дорога из Железногорска. Мы отвечаем за 317 километров территориальных дорог и 57 километров федеральных. По сравнению, например, с Уярским филиалом, где дорог около 1000 километров, цифры не такие большие. Но наши дороги более нагруженные. На гостевых участках интенсивность движения составляет более 40 тысяч автомобилей в сутки.

За короткое лето нужно успеть отремонтировать дороги Фото: ИВАНОВА Диана

- Что такое «гостевой участок»?

- Въездов в Красноярск пять, из них три – Емельяново и направления из аэропорта через Емельяновскую дорогу. Гостевой участок – дорога от аэропорта до въезда в город. Его сложность в том, что там четырехполосное движение, оборудовано освещение - содержание трудное, ответственное. Каждый столб, ограждение чистим вручную. В зависимости от специфики дороги – местонахождение, покрытие, плотность движения – отличается их содержание. Например, дорога Красноярск – Солонцы (проспект Котельникова) приравнивается к городскому циклу. Сложность содержания городских дорог в том, что они круглосуточно находятся в плотном транспортном потоке, и в любом случае содержание таких дорог будет доставлять неудобства как участникам движения, так и нам, «содержанцам» этих дорог: днем тормозит поток и создает пробки, ночью шумные работы мешают спать.

Проверка толщины слоя асфальта Фото: ИВАНОВА Диана

- Содержание дорог – это ремонт, чистка?

- Не только. Это и установка дорожно-знаковой информации, уход за полосами отвода вдоль дорог – косим траву, собираем мусор у дорог и на остановочных пунктах. Каждый день только с гостевого участка вывозим 3-5 кубов мусора! Когда знаешь, как устроена дорожная отрасль изнутри, понимаешь сложность работы, какие усилия люди затрачивают на то, чтобы дороги были не только качественными, безопасными, но и чистыми, то иначе к ним относишься.

– С какими трудностями приходится сталкиваться дорожникам при проведении ремонтов?

– Первая, о которой я сказал выше, - воспитание. А вторая – культура общения, понимания между людьми. Ремонтировали в этом году сложный участок «Элита –Арейское - ст.Кача». Там население около 16 тысяч, а летом вдвое больше. Большой поток транспорта, люди едут на дачи. Ремонтные работы проводим в короткий летний сезон, а еще и погодные условия нужно учесть. Одну полосу ремонтируем, другая работает на два потока. Образуются пробки, а при загруженности – большие пробки. Приезжаешь на участок проверить ход работ, пообщаться с людьми, а слышишь недовольства, мол, нашли время… Конечно, это неприятно.

Вереница ремонтных машин... Фото: ИВАНОВА Диана

- Объем работы очень большой. Сколько человек трудится в вашем филиале?

- Трудная тема. В последний год немного сдали – 96 человек. Хотя обычно в сезон до 120 человек. Но сейчас время такое, сложная ситуация из-за пандемии, многие болеют. В этом году столкнулись с кадровым голоданием. Не хватает водителей, грейдеристов, трактористов, дорожных рабочих. Тяжело, но справляемся. Знаете, технику можно купить, починить, а вот сотрудники на вес золота. Найти людей, которые любят свою работу, честно к ней относятся, сложно. И это не зависит от должности – рабочий или руководитель. У нас стабильное государственное предприятие, стабильная зарплата, медосмотры, профосмотры, предоставление спецодежды. В среднем по году зарплата хорошая, но есть провальные месяцы, когда нет фонда, чтобы поощрить сотрудников премиями. И все же радует, что сотрудники приводят работать на предприятие своих выросших детей. Если приводят самое дорогое, значит, доверяют.

- Где еще берете кадры?

- Тесно сотрудничаем с Емельяновским дорожно-строительным техникумом. У нас на предприятии много сотрудников, которые там получили образование. В техникуме хорошее оснащение, материально-техническая база, кабинет компьютерных тренажеров – все для обучения будущих дорожников. На полигоне техникума мы участвуем в ежегодном проведении соревнований профессионального мастерства.

Обновление техники в филиале происходит ежегодно Фото: ИВАНОВА Диана

- А в вашем хозяйстве как дела с техникой?

- Мне, как руководителю филиала, для хорошей производительности и качественной работы, необходимо создать комфортное место работы своим сотрудникам, будь то кабинет с документацией или участок дорог с большим количеством дорожной техники и сотрудников. Обновление техники происходит ежегодно. Техника, материалы становятся более современными. В этом году приобрели 4 КДМки – комбинированные дорожные машин, зимой занимаются очисткой проезжей части от снега и обработкой противогололедными материалами. Если раньше в них орган управления, находился за пассажирским сиденьем, что усложняло работу водителя, то теперь установили специальную консоль, игровой джойстик. Это позволяет одновременно управлять всем оборудованием. Все кнопки под рукой, увеличивается скорость работы, меньше отвлекаешься от дороги. И водителю комфортно, и производительность труда высокая.

Дорожная техника тоже нуждается в уходе Фото: ИВАНОВА Диана

– Летом – горячий сезон ремонта, нужно все успеть в короткие сроки. Зимой проще работать?

– Зима – это тоже горячий сезон (смеется). Мы уходим на круглосуточное дежурство. У нас пять дежурных мастеров, рабочие, машины – в любое время готовы выйти на объект. У дорожников никогда сезон не заканчивается – работы много круглый год. Мне запомнился первый снегопад в мою рабочую смену, в качестве дорожного мастера, как раз было третье воскресенье октября, День дорожника. Все в ожидании праздника, отдыха. Поступил звонок, что на станции Кача выпал снег. Поехал вместе с водителем КДМ, а там снега высотой под сапог. Так и встретил свой профессиональный праздник!

– Василий Константинович, в преддверии праздника Работников дорожного хозяйства, а также в связи с 80-ти летним юбилеем Емельяновского филиала, хочется услышать напутственные слова и пожелания своим коллегам?

– В первую очередь, хочется поздравить всех работников дорожной отрасли с профессиональным праздником! Пожелать крепкого здоровья, душевного благополучия, сил и успехов в профессиональной деятельности!

Отдельно хочется поздравить Емельяновский филиал АО «КрайДЭО» с юбилейной датой, 80-летием образования филиала. Хочется пожелать своим коллегам как можно больше сил, терпения, уверенности в завтрашнем дне, в дальнейшем благополучии и процветании нашего филиала! Мира и добра вашим семьям!!!

Кто-то в офисе, кто-то в "полях"... Фото: ИВАНОВА Диана

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тамара Симон, Почетный дорожник России:

- В дорожной отрасли я 43 года. По первой специальности бухгалтер. Второе образование по специальности «Экономика и управление на предприятии» получила уже в 41 год – с отличием. Прошла по всем ступенькам – от бухгалтера, товароведа, начальника отдела, заместителем была, руководила участком на Северном шоссе… Сейчас хоть и на пенсии, продолжаю работать, заведую складом. Когда работаешь с молодежью, становишься моложе, не отстаешь от времени. У меня большой опыт работы, есть с чем сравнивать, поэтому скажу с уверенностью – дорожная служба становится современнее, требования к качеству и обслуживанию дорог становятся выше.

Наталья Самохина, диспетчер:

- Каждое утро я выпускаю на линию технику, проверяю документы. Работаю напрямую со всеми сотрудниками. Наши коллеги-мужчины характерные, но дисциплинированные. У нас женский коллектив маленький, в основном работают мужчины. Но все друг друга поддерживаем и добрым словом, и делом.

Татьяна Одинокова, специалист по персоналу:

- Коллектив крепкий, дружный. Руководство своих сотрудников ценит. Стараемся жить не только трудовыми буднями, часто выезжаем на мероприятия. Сейчас готовимся к юбилею филиала и Дню дорожника. К сожалению, молодежь не всегда охотно идет в дорожную отрасль, иногда не хватает кадров, но мы справляемся. И гордимся своей работой! Бывает, едешь по дорогам в других городах или районах, поневоле сравниваешь. В нашем районе высокий уровень содержания дорог, это видно невооруженным глазом.

Денис Иконников, дорожный мастер участка:

- В отрасли я работаю около 8 лет, без нее уже никуда. Тяжелая ли работа? Я бы сказал по-другому – ответственная. Всю работу выполняет техника, нам, специалистам, нужно только контролировать. Осознаешь, что от твоей работы многое зависит – и комфорт, и безопасность. Иногда бывает обидно, что наши усилия не ценят. Не делаешь дороги – плохо, проводишь ремонт – мешаешь ездить. Поэтому хочется понимания от людей, ведь мы стараемся для них. Некачественно ремонтировать дороги мы не можем, хотя бы потому, что сами их потом содержим. Сделаем плохо – самим придется исправлять свои недочеты.

Андрей Близневский, токарь:

- Токарем работаю всю жизнь, а здесь уже полтора года. На предприятии есть токарный цех, сварочный цех, электроцех. Восстанавливаю, ремонтирую всю дорожно-строительную технику. Работаю не только на современном оборудовании. Старая советская техника тоже не подводит – есть токарный станок 1968 года, и он еще в рабочем состоянии. Так что все зависит от человека и его отношения к работе.

Владислав Бутенко, студент Емельяновского дорожно-строительного техникума:

- Учусь на машиниста, а здесь прохожу практику. Опытные мастера дают задания, мы выполняем – мелкие ремонтные работы, разбираем механизмы, изучаем их. Это интересно, познавательно, помогает лучше освоить профессию! Пока не решил, что буду делать после окончания техникума, но, скорее всего, пойду учиться дальше.

Водитель погрузчика Александр Самохин с семьей. Фото из личного архива

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1 октября возле села Замятино в Емельяновском районе, на площадке Емельяновского дорожно-строительного техникума прошел очередной чемпионат мастерства среди дорожно-строительных предприятий Красноярского края. Состязания проходили в номинациях «машинист экскаватора», «водитель погрузчика», «машинист автогрейдера», «водитель самосвала КДМ». Водитель погрузчика Емельяновского филиала АО «КрайДЭО» Александр Самохин в своей номинации стал победителем.