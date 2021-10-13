В Красноярском крае две коровы «помогли» полицейским задержать пьяного мопедиста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иланском, Красноярский край, две коровы помогли сотрудникам ГИБДД задержать пьяного мопедиста, удирающего от погони. Как рассказали сотрудники ДПС, в ночное время они заметили мужчину на мопеде, который не подчинился их требованиям и не остановился. Началась погоня, которую прервали две буренки, разгуливающие по проселочным дорогам. Мопедист не смог объехать животных, столкнулся с одной из коров, упал на землю и был задержан.

Водителем мопеда оказался 32-летний местный житель без водительского удостоверения. Сотрудники ДПС почувствовали от мужчины запах спиртного – алкотестер подтвердил их подозрения, и показал 0,94 мг/л. У мопедиста изъяли его транспортное средство и поместили на специализированную стоянку.

В отношении жителя Иланского инспекторы ГИБДД составили административные материалы за управление транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения, а также за езду без мотошлема. Мировой суд назначил нарушителю 12 суток административного ареста.

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